Сбербанк рассказал, сколько заработал с помощью ИИ

Сбербанк по итогам 2025 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчётности МСФО на 7,9% по сравнению с 2024 годом — до 1705,9 миллиарда рублей. Рентабельность капитала составила 22,7%, сохранившись на высоком уровне благодаря активному внедрению искусственного интеллекта (ИИ) во все бизнес-процессы.

© Petrov Sergey/globallookpress.com

Как сообщил глава Сбера Герман Греф, ключевым драйвером роста стала органическая интеграция ИИ в операционную модель группы. Ежемесячная аудитория ИИ-решений в приложениях банка достигла 12 миллионов человек, а совокупный экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта превысил 450 миллиардов рублей, из которых около 50 миллиардов пришлось на генеративные модели.

Кредитный портфель группы вырос за год на 11,9% и составил 50,4 триллиона рублей. Основной вклад внёс корпоративный сегмент, где портфель увеличился на 15,4% — до 31,2 триллиона рублей. Розничный портфель прибавил 6% — до 19,2 триллиона рублей — на фоне высоких ставок и регуляторных ограничений. При этом средства частных клиентов на вкладах показали уверенный рост на 22,1%, достигнув 33,5 триллиона рублей.

Чистые процентные доходы выросли на 18,5% за год — до 3,556 триллиона рублей. Чистая процентная маржа по итогам года составила 6,2%. Операционные расходы увеличились на 16,5% в связи с инвестициями в ИИ и маркетинг. Отношение операционных расходов к доходам составило 30,3%.

Достаточность капитала банковской группы повысилась до 13,7%, что позволяет Сберу подтвердить заявленные на 2026 год цели. Основным фокусом развития в текущем году станет масштабирование платформенных ИИ-решений и агентов, которые уже делают внутренние процессы более эффективными.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

В какой валюте лучше держать сбережения в 2026 году