Робоэдвайзер: как цифровой советник поможет в мире инвестиций

Начиная с 2019 года среди российских инвесторов растёт интерес к новым технологиям — робоэдвайзерам. Эти цифровые помощники становятся популярными благодаря своей способности быстро анализировать ситуацию на фондовом рынке и предлагать оптимальные инвестиционные решения. Рассказали, как работают роботы-советники, и спросили у экспертов, можно ли с их помощью эффективно инвестировать и достигать финансовых целей.

Что такое робоэдвайзер

Робоэдвайзеры, или, по-другому, роботы-советники, — это сервисы, предназначенные для автоматизации процесса управления инвестициями и предоставления инвестиционных рекомендаций пользователям. Обычно их создают брокеры и интегрируют в свои мобильные приложения.

Процесс взаимодействия с робоэдвайзером выглядит следующим образом:

Инвестор проходит анкетирование для выявления отношения к риску — так определяется риск-профиль. В анкете обычно есть вопросы об инвестиционных целях (например, накопить на пенсию, обучение детей), временных периодах инвестирования, текущем опыте и знаниях в области инвестиций. Далее инвестор подтверждает свой риск-профиль, подписывая документы и давая согласие на получение рекомендаций или управление его капиталом. На основе полученных данных робот-советник подбирает персональную стратегию инвестирования и формирует индивидуальную инвестиционную рекомендацию — набор ценных бумаг, рекомендуемых к покупке.

Робот-советник берёт финансовые активы из готовой стратегии и автоматически формирует рекомендацию в соответствии с указанной инвестором суммой и его риск-профилем. Стратегии заранее составляют профессиональные управляющие и аналитики той же компании, которая разработала робоэдвайзера.

После формирования инвестиционного портфеля робот периодически может предлагать идеи по его ребалансировке (изменения долей активов или их замену). Процедура может выполняться автоматически в зависимости от вида советника.

Есть два вида роботов-советников:

Первый аналогичен работе традиционного инвестиционного консультанта-человека: робот выдаёт рекомендации, а вы самостоятельно принимаете решение о выполнении советов вручную. Подобный функционал реализован у большинства российских брокеров.

Второй позволяет автоматически совершать сделки. Для этого нужно подтвердить предложение робота, и система совершит покупку рекомендованных активов, если на счёте достаточно средств. Этот механизм иногда сравнивают с функцией автоследования.

Однако разница существенна: в рамках робоэдвайзинга инвестор сам решает, применять ли полученные рекомендации или нет. А автоследование предполагает чёткую реализацию стратегии автора сначала на собственном счёте, а затем она автоматически дублируется на счетах инвесторов.

Плюсы робоэдвайзинга

Простота использования. Чтобы получить первую инвестиционную рекомендацию, достаточно определить риск-профиль и подписать соглашение в режиме онлайн.

Минимальные затраты по времени. Так как инвестору не нужно тратить время на анализ рынка и компаний, инвестирование с помощью робоэдвайзеров занимает несколько минут, которые требуются для исполнения рекомендации.

Комиссии минимальны или вовсе отсутствуют. Роботы-советники в брокерских приложениях чаще всего бесплатны. Сервисы, которые работают отдельно, имеют более низкую стоимость по сравнению с услугами профессиональных управляющих.

Отсутствие эмоционального фактора. Когда инвестор совершает сделки самостоятельно, он подвержен эмоциям и мнению толпы. Робоэдвайзинг помогает избежать этого и принимать более взвешенные решения.

Минусы робоэдвайзинга

Несовершенство прогнозов. Чаще всего стратегии для робоэдвайзеров составляют сотрудники той же брокерской компании, которая их разрабатывает. А как известно, прогнозы не всегда сбываются. Поэтому рекомендации робоэдвайзеров не гарантируют дохода.

Отсутствие обратной связи. Робоэдвайзер даёт рекомендации без объяснения инвестиционных идей. В случае, если результаты окажутся отрицательными, инвестор может на эмоциях продать все бумаги и вывести деньги, так как нет обратной связи от авторов стратегии.

Технические ошибки. Как и любой другой алгоритм, автоматизированные советники не застрахованы от технических ошибок. Если робот пришлёт инвестору ошибочную рекомендацию, она может стоить ему больших потерь.

Как выбрать робоэдвайзер

При выборе робоэдвайзера важно обращать внимание на следующие критерии:

Надёжность разработчика. По закону робоэдвайзеры могут выдавать рекомендации только в том случае, если компания, которая их разработала, включена в специальный реестр ЦБ. Если российской компании нет в этом списке, то она не имеет права выдавать вам индивидуальные инвестиционные рекомендации.

Удобство интерфейса. Важны интуитивно понятное приложение и оперативная поддержка пользователей.

Индивидуальные настройки. Оптимальные рекомендации зависят от полноты информации о ваших предпочтениях и целях. Чем точнее настроены алгоритмы, тем выше вероятность успешного подбора портфеля.

Эффективность в прошлом. Ознакомьтесь с историческими показателями доходности предлагаемых стратегий, хотя помните, что прошлые успехи не гарантируют будущих результатов.

Стоимость услуг. Роботы-консультанты чаще бесплатные, но если вы отдаёте свои деньги на доверительное управление сервису, то учитывайте, что его услуги будут частично съедать вашу доходность от инвестиций. Поэтому чем ниже стоимость, тем меньше вы будете терять на оплате инвестрекомендаций.

Может ли робоэдвайзер помочь достигнуть финансовых целей

Эксперты, опрошенные «Рамблером», предостерегают новичков на фондовом рынке, использующих услуги робоэдвайзинга. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова подчёркивает, что необходимо различать консультации робоэдвайзера и доверительное управление активами профессиональными управляющими.

Полностью заменить человека робот-советник в настоящее время не может. В будущем, по мере развития искусственного интеллекта, не исключено, что роботы-советники станут «умнее» и «квалифицированнее» профессиональных управляющих. Так что у последних, вероятно, появится конкурент, но это будет не скоро. Наталья Мильчакова Ведущий аналитик Freedom Finance Global

Задача робоэдвайзера — предоставлять рекомендации, следовать или не следовать которым инвестор решает самостоятельно.

Существуют робоэдвайзеры, которые могут совершать торговые операции, но ключевой вопрос тут заключается в том, готов ли инвестор полностью положиться на мнение бездушной машины? Можно провести аналогию с автопилотом в самолёте: самолёт может полностью летать в автоматическом режиме уже более 50 лет. Однако профессия пилота до сих пор актуальна. Константин Молчанов руководитель управления поддержки и развития проектов ФГ «Финам»

Эксперты рекомендуют пользоваться робоэдвайзерами, но только в качестве альтернативного мнения для принятия самостоятельных инвестиционных решений. Полностью доверять управление инвестициями автоматизированным советникам, по их мнению, не стоит.

Робоэдвайзеры: стоит ли их использовать начинающему инвестору

Робоэдвайзеры — это сервисы, которые в автоматическом режиме помогают инвесторам совершать сделки на фондовом рынке.

К плюсам робоэдвайзеров можно отнести простоту использования, экономию времени и минимальную стоимость по сравнению с аналогичными услугами.

Минусами робоэдвайзеров являются несовершенство технологии и отсутствие обратной связи.

Роботы-советники полезны начинающим инвесторам, однако специалисты советуют не полагаться исключительно на их рекомендации при управлении капиталом.

