С 1 марта у россиян появится новый способ зарабатывать

Закрытые и интервальные паевые инвестиционные фонды, созданные под рискованные проекты для квалифицированных инвесторов, с 1 марта смогут сменить статус и работать для широкого круга пайщик фов. Разбираемся, зачем это нужно и какие выгоды переквалификация ПИФа принесёт неквалифицированным инвесторам.

Что такое ПИФ

Паевой инвестиционный фонд — это одна из форм инвестирования, позволяющая вложиться в разные активы, не покупая их по отдельности. Принцип его работы можно сравнить с «общим котлом»: множество людей делает взносы в фонд (покупает паи), и на эти деньги управляющая компания приобретает акции, облигации, недвижимость и другие инструменты.

Каждый вложившийся получает долю в активах фонда, право на которую удостоверяет особая ценная бумага — пай. Если ПИФ зарабатывает, пай дорожает. Если активы падают в цене, дешевеет и пай.

Главное преимущество ПИФа в том, что вам не нужно самостоятельно разбираться в тонкостях рынка, выбирать ценные бумаги или искать покупателя на недвижимость. Всё это делают профессионалы. Вы просто покупаете пай и получаете доход (или убыток) пропорционально своей доле.

ПИФы бывают разными:

В открытом фонде можно купить или продать пай в любое время.

В интервальном — только в определённые периоды, например раз в год.

Закрытый ПИФ создают под определённый проект. Он работает ограниченное время, пока проект не завершится.

Биржевой фонд (БПИФ) — тип фондов, паи которых обращаются на бирже. Их можно купить и продать в любой момент через брокерский счёт.

Доступ к закрытым и интервальным фондам чаще всего имеют не все желающие, а только профессионалы с большим инвестиционным опытом и пониманием рисков — квалифицированные инвесторы.

Что меняется с 1 марта 2026 года

Раньше, если фонд создавался для квалифицированных инвесторов, он навсегда оставался «квальным». Даже если со временем риски снижались, а первые участники хотели выйти из фонда, привлечь неквалифицированных инвесторов в него было нельзя.

С 1 марта 2026 года ситуация меняется. Банк России выпустил указание, которое даёт фондам возможность сменить статус — перейти из категории «для квалифицированных инвесторов» в категорию «для всех». Процедура чётко регламентирована и доступна только фондам, которые соответствуют критериям ЦБ для переквалификации. Банк России будет следить за её соблюдением.

Зачем это нужно

Представьте, что фонд был создан под конкретный проект, например возведение комплекса апартаментов. На этапе стройки риски высокие: могут подорожать стройматериалы, подвести подрядчик, затянуться сроки. Такие инвестиции логично предлагать только опытным людям, которые понимают, на что идут.

Но когда здание построили и сдали в аренду, оно начинает генерировать стабильный денежный поток. Риски снижаются, доходность становится предсказуемой. Дальше фонд мог бы работать как обычный, «неквальный» ПИФ недвижимости. Но раньше поменять статус было нельзя. Теперь такая возможность появилась.

Основная цель нововведения — повысить доступность и прозрачность коллективных инвестиций, а также расширить линейку «публичных» фондов на рынке. Сегодня стратегии управления фондами динамично развиваются и зачастую становятся менее агрессивными. Новые правила позволяют легально изменить требования к приобретению паёв и адаптировать ПИФ под неквалифицированных инвесторов без необходимости создавать новый фонд. Евгений Цыбульский директор по продуктовому развитию УК «Финам Менеджмент»

Что это даёт инвесторам

Главные бенефициары в этой ситуации — квалифицированные инвесторы, которые заходили в проект на рисковой стадии. После переквалификации они получат возможность зафиксировать прибыль, продав паи новым участникам — уже обычным инвесторам, которые готовы получать стабильный доход от сданного объекта.

Для неквалифицированных инвесторов это тоже плюс: открывается доступ к активам, которые раньше были закрыты. Но важно понимать: фонд может сменить категорию только после того, как риски снизились. То есть на входе неквалифицированные инвесторы получают уже «упакованный» объект с понятной доходностью, а не стройку с неизвестным финалом.

Как выбрать ПИФ

Шаг 1. Определите цели и срок инвестирования. Короткие цели до года обычно решают через консервативные инструменты, например фонды денежного рынка. Если вы готовы вложиться на 3–5 лет и больше, можно рассматривать фонды акций или недвижимости: они волатильнее, но на длинной дистанции дают более высокую доходность. Чёткое понимание срока убережёт от паники, если рынок пойдёт вниз.

Шаг 2. Поймите свою терпимость к риску. Фонды акций могут падать на 20–30% за несколько месяцев, а потом долго восстанавливаться. Если вы опасаетесь сильно уходить в минус, ваш выбор — консервативные стратегии. Если готовы терпеть просадки — можно присмотреться к более агрессивным.

Шаг 3. Выберите тип фонда. Открытые и биржевые фонды дают возможность забрать деньги в любой день — это важно, если вы не знаете, когда именно они понадобятся. Интервальные фонды предлагают более высокий потенциал, но проводить сделки с паями можно только в заранее оговорённое время. Закрытые ПИФы — для терпеливых: они создаются под конкретный проект и не предполагают быстрого выхода. Кроме того, интервальные и биржевые ПИФы часто недоступны неквалифицированным инвесторам.

Шаг 4. Проверьте фонд и УК. Обязательный шаг — зайти в реестр ПИФов на сайте Центробанка и убедиться, что фонд там есть. Если это не так, значит, ПИФ работает незаконно. Также стоит посмотреть, что представляет собой управляющая компания: как давно она на рынке, как о ней отзываются клиенты, не было ли претензий от регулятора.

Шаг 5. Посчитайте комиссии. В открытых и биржевых фондах комиссии обычно ниже — 1–3%. В закрытых и интервальных ПИФах они могут быть выше, особенно если фонд требует активного управления. Разница в один процент на десятилетнем горизонте превращается в ощутимые деньги, поэтому комиссии стоит сравнивать до покупки, а не после.

Коротко о переквалификации ПИФов

С 1 марта у закрытых и интервальных инвестфондов появляется возможность сменить статус с «квального» на обычный. Это значит, что фонды, которые раньше создавались под рискованные проекты и были доступны только профессиональным инвесторам, после выхода объекта на стабильную доходность смогут привлекать деньги широкого круга пайщиков. Для частных инвесторов это новый канал входа в активы, которые раньше считались закрытыми.

Процедура переквалификации жёстко регламентирована и будет проходить под контролем Банка России. Она будет доступна не всем фондам, а лишь тем, которые соответствуют установленным для этого критериям.

При выборе любого ПИФа — будь то открытый, биржевой, интервальный или тот, который только что сменил категорию, — важно действовать по единому алгоритму. Сначала определить свою цель и горизонт инвестирования, затем оценить готовность к риску и только потом смотреть на тип фонда и комиссии. И главное: перед покупкой всегда проверять наличие фонда в реестре ЦБ.

