Что происходит с рублём на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Рубль завершает зиму локальным ослаблением: на прошлой неделе доллар обновлял месячные максимумы, а евро подбирался к 92 рублям. Причина — анонсированные Минфином изменения в бюджетном правиле, которые могут снизить объём продаж валюты Центробанком. Разбираемся, что ждёт рубль в ближайшие дни, насколько его может ослабить новый механизм и помешает ли этому кризис на Ближнем Востоке.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

На минувшей неделе (23–27 февраля) рубль ослабил свои позиции. На рынке «Форекс» по отношению к американскому доллару он в отдельные моменты снижался до отметки 77,64 рубля, а к евро — до 91,76 рубля. По отношению к китайскому юаню рубль, напротив, в моменте укреплялся до 11,05 рубля за один юань.

К середине дня понедельника, 2 марта, курсы несколько откатились от пиковых значений. К 13:53 мск доллар стоит 77,29 рубля, евро — 90,74 рубля, юань — 11,23 рубля.

Официальные курсы Банка России на выходные и 2 марта:

Доллар США — 77,27 рубля.

Евро — 91,29 рубля.

Китайский юань — 11,23 рубля.

Почему рубль начал слабеть

Главная новость прошлой недели для валютного рынка — возможное ужесточение бюджетного правила. Министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме 25 февраля, предложил пересмотреть цену отсечения для нефтяных доходов — сейчас она установлена на уровне 59 долларов за баррель. Все, что выше установленной цены, поступает не в государственный бюджет, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Если установленный порог уменьшится, то объёмы продаж иностранной валюты внутри страны снизятся, пояснил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

При прочих равных условиях ужесточение бюджетного правила должно способствовать ослаблению рубля. Масштаб зависит от того, на каком уровне установят новую цену отсечения. Если она уменьшится до 45–50 долларов, то объём регулярных операций ЦБ в 2026 году будет примерно равен нулю. Наталья Ващелюк Старший аналитик УК «Первая»

Снижение планки цены нефти в бюджетном правиле может добавить к среднему курсу доллара около 2–4 рублей относительно текущего уровня (77,6 рубля за один доллар), прогнозирует Потавин. По его словам, участники рынка уже начали отыгрывать эту новость, покупая валюту. Но окончательное решение по бюджетному правилу ещё не принято — ожидается, что правительство определится в ближайшие две недели.

Одновременно ЦБ продолжит продавать валюту на ту же сумму, которая была израсходована из ФНБ. Такие операции называют зеркалированием инвестиций. По оценкам Ващелюк, объём продаж может составить 700–800 миллиардов рублей в 2026 году. В базовом сценарии, если изменения будут приняты, средний курс доллара может составить 85–89 рублей, а к концу года — 93–98 рублей.

Анонсирование Минфином корректировки бюджетного правила уже спровоцировало изменения на валютном рынке, указал эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер.

К концу февраля курсы иностранных валют вышли из бокового тренда и резко подскочили. Причина локального провала рубля — анонс Минфином быстрой корректировки бюджетного правила для формирования нацрезервов. Это означает, что в марте лимиты продажи валюты ЦБ снизятся, что предполагает дальнейшее ослабление рубля. Михаил Зельцер Аналитик БКС Мир инвестиций

Тем не менее поддержку рублю оказывают другие факторы. Эскалация на Ближнем Востоке подтолкнула цены на нефть к отметке в 80 долларов за баррель. Это может замедлить падение национальной валюты в ближайшие дни, полагает Зельцер.

Стоимость майского фьючерса на нефть Brent на Лондонской бирже ICE, по данным на 11:09 мск, выросла на 9,3%, до 79,67 доллара. А нефть марки WTI с поставкой в апреле подорожала на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 8,8%, до 72,93 доллара за баррель.

Зельцер также указал на другой фактор поддержки — ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки на заседании 20 марта ещё на 0,5 процентного пункта. Но, по мнению директора казначейства «Цифра банк» Дмитрия Рожкова, ожидания корректировки бюджетного правила уже начинают доминировать над факторами поддержки.

Даже благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке и сохраняющиеся высокие ставки, похоже, не способны удержать рубль от дальнейшего снижения. Участники рынка ждут подробностей относительно новой цены отсечения. На этом фоне рубль может продолжить ослабевать, — отмечает директор казначейства «Цифра банк» Дмитрий Рожков.

Что будет с рублём на неделе 2–6 марта

На текущей неделе опрошенные «Рамблером» аналитики ожидают повышенной волатильности. Диапазон колебаний курса доллара может составить 76–80 рублей, евро — 90,5–95 рублей, юаня — 11–11,5 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар в диапазоне 76–80 рублей.

Юань — 11–11,5 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:

Доллар может сохраниться в области 77 рублей.

Евро — ниже 91 рубля.

Юань — около 11,3 рубля.

В долгосрочной перспективе Зельцер ожидает доллара за 85, евро за 100, юань за 12 рублей.

Прогноз директора казначейства «Цифра банк» Дмитрия Рожкова:

Доллар — 78–80 рублей.

Евро — 92 рубля.

Юань — 11,4 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар — 76,5–78,5 рубля.

Евро — 90,5–92,5 рубля.

Юань — 11,2–11,5 рубля.

