Как на экономику России повлияет кризис на Ближнем Востоке

В феврале Банк России снова снизил ключевую ставку, а инфляция, резко выросшая в начале года, начала замедляться. Однако мартовские перспективы российской экономики во многом зависят от геополитической обстановки: обострение конфликта на Ближнем Востоке может спровоцировать волатильность курса рубля и новые инфляционные всплески. Попросили экспертов оценить экономику, инфляцию, положение рубля и перспективы Индекса Мосбиржи.

© e-crow/iStock.com

Что происходило с экономикой в феврале

Минэкономразвития зафиксировало умеренное снижение годовой инфляции в конце февраля. К 24 февраля рост цен составил 5,81%. Неделей ранее, на 16 февраля, он находился на отметке 5,85%. Исходя из этих данных, министр экономического развития Максим Решетников сделал вывод, что этап ускоренного роста цен, вызванный изменениями налоговой политики в начале года, завершён.

По данным Банка России, в феврале инфляционные ожидания населения на 1 год вперёд снизились на 0,6 процентных пункта по сравнению с январём, до 13,1%. А согласно мониторингу предприятий от ЦБ, индикатор бизнес-климата составил 0,2 пункта после 1,5 пункта месяцем раньше, а оценки фактического выпуска продолжили ухудшаться.

Анализируя эти данные, старший аналитик управления макроэкономического анализа Совкомбанка Андрей Крылов отмечает, что российская экономика в феврале находилась в состоянии дальнейшего замедления роста под действием жёстких денежно-кредитных условий.

Напомним, на заседании 13 февраля Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15,5%, продолжив курс на смягчение денежно‑кредитной политики. В обосновании принятого шага регулятор указал на признаки охлаждения экономической активности, сокращение инвестиций и сдержанные темпы роста кредитования в экономике.

3 февраля на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин сообщил, что темп роста ВВП за 2025 год составил 1% после 4,3% в 2024 году и 4,1% в 2023 году. Однако президент отметил, что такое замедление связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции. В первом квартале этого года ЦБ ожидает рост ВВП на уровне 1,6% в годовом выражении.

Что будет с инфляцией в марте

Эксперты, опрошенные «Рамблером», сходятся во мнении, что в марте замедление инфляции продолжится.

Главный экономист БКС Мир инвестиций Илья Фёдоров прогнозирует месячную инфляцию на уровне 0,5–0,6%, а годовую — 5,7%.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также ожидает, что годовая инфляция в марте может снизиться до 5,7%. По её словам, повышение налога на добавленную стоимость (НДС) и тарифов ЖКХ с января уже учтено в потребительских ценах.

Месячную инфляцию в районе 0,5–0,6%, годовую — около 5,7% прогнозирует и руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Недельные показатели инфляции во второй половине января и в феврале показывают затухание влияния таких временных факторов, как повышение НДС, акцизов, индексации регулируемых тарифов и постепенное возвращение к норме недельных темпов роста цен, говорит эксперт.

Управляющий директор «Риком‑Траст» Дмитрий Целищев согласен с тем, что негативный всплеск инфляции в начале года нивелирован, и оценивает диапазон инфляции в марте в 0,6–1% за месяц.

По оценке президента финтех‑холдинга Finbridge Рафаэля Абрамяна, инфляция по итогам марта может составить 0,5% по отношению к февралю и 5,6–5,7% год к году. По мнению эксперта, заметное проинфляционное давление на российскую экономику будет оказывать эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Она может спровоцировать рост цен на импортные товары, а также бюджетных расходов, подпитываемых высокими нефтяными доходами.

Такой масштабный проинфляционный шок требует сохранения жёсткой денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции. Это усилит аргументы ЦБ РФ в пользу сохранения высокой ключевой ставки. Рафаэль Абрамян президент финтех‑холдинга Finbridge

Что будет с рублём в марте

Прогнозы по курсу рубля разнятся, но в целом ожидается его относительная стабильность с возможностью колебаний под влиянием внешних факторов:

Илья Фёдоров считает, что курс рубля останется без изменений — около 77 рублей за доллар .

. Рафаэль Абрамян ожидает, что курс нацвалюты будет в диапазоне 79–80 рублей за доллар и 94,5–95 рублей за евро .

. Дмитрий Целищев называет диапазон 77–83 рублей за доллар с возможностью укрепления до 75 рублей на фоне событий в Персидском регионе.

на фоне событий в Персидском регионе. Наталья Мильчакова ожидает курс доллара к рублю в марте в коридоре 76–83 рублей, евро к рублю — 90–96 рублей .

. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин прогнозирует диапазон по динамике доллара в марте — 77–80 рублей, по евро — 91–93 рублей, по юаню — 11,3–11,6 рубля.

Есть факторы, которые могут существенно повлиять на курс. Один из главных — то, насколько долго мировые цены на нефть будут оставаться высокими из-за ситуации на Ближнем Востоке. При прочих равных дорогая нефть будет поддерживать рубль. Андрей Крылов старший аналитик управления макроэкономического анализа Совкомбанка

Что происходит на валютном рынке: ближневосточный кризис и желание пополнить ФНБ тянут рубль в разные стороны

Прогнозы по фондовому рынку

Эксперты, опрошенные «Рамблером», прогнозируют консолидацию индекса Мосбиржи в марте в диапазоне 2750–2950 пунктов:

Целищев назвал диапазон 2750–2850 пунктов .

. Мильчакова предположила, что бенчмарк может колебаться в рамках 2750–2900 пунктов .

. Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов прогнозирует Индекс Мосбиржи в районе 2800–2950 пунктов.

Рост цен на нефть и металлы, произошедший на фоне ситуации на Ближнем Востоке, стимулирует увеличение стоимости акций компаний — голубых фишек, прежде всего в нефтегазовом секторе и металлургии, отмечает Мильчакова.

Российские активы могут получить дополнительный импульс от роста нефтяных доходов и золота в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке и ограничении судоходства в Персидском заливе, предполагает портфельный управляющий УК «Первая» Илья Купреев. Он допустил уверенный рост индекса Мосбиржи выше 2800 пунктов при наличии дополнительных факторов:

снижения ключевой ставки;

ослабления рубля;

и/или деэскалации конфликта на Украине.

На фоне эскалации геополитической напряжённости в регионе Ближнего Востока и существенного роста котировок нефти и золота СберИнвестиции обновили список самых перспективных бумаг на фондовом рынке. Эксперты включили в него акции «Роснефти», «Татнефти», НОВАТЭКа, «Полюса», РУСАЛа и «Норникеля».

Так, по итогам закрытия торгов во вторник акции нефтяного сектора уже выросли по отношению к окончанию основных торгов в пятницу почти на 7,2% до 7 447,28 пунктов.

Хотя российская экономика пока выигрывает от ситуации на Ближнем Востоке, в итоге дестабилизация данного региона вряд ли пойдёт ей на пользу, предупредил Купреев и призвал инвесторов воздерживаться от чрезмерного оптимизма.

