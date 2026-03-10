Противоречивая валюта: каким будет курс рубля 10–13 марта

Курс рубля в марте продолжает удерживать крепкие позиции относительно доллара, евро и юаня. Поддержку российской валюте продолжают оказывать резко выросшие цены на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Мы проанализировали поведение рубля в начале весны и спросили аналитиков, каким будет его курс на короткой неделе с 10 по 13 марта.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Курс рубля в начале марта остаётся относительно крепким. Доллар на межбанковском рынке «Форекс» на прошлой неделе (2–6 марта) торговался вблизи 77–79 рублей. Евро находился в области 89–92 рублей. Юань торговался в диапазоне 11,2–11,6 рубля.

После мартовских праздников иностранные валюты укрепляются к рублю. К 13:35 мск доллар вырос на 0,7% и стоил 78,79 рубля. Евро торговался на отметке 91,68 рубля (+0,69%), юань — 11,46 рубля (+1,27%).

Официальные курсы валют Банка России на выходные и 24 февраля:

Доллар — 79,15 рубля.

Евро — 91,84 рубля.

Юань — 11,44 рубля.

Какие факторы определяют курс рубля в марте

Давление на рубль оказывает сокращение продаж валюты со стороны Минфина. С 6 марта министерство приостановило операции на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Причиной стал планируемый пересмотр цены отсечения для нефтяных доходов. Как результат, предложение валюты со стороны государства в марте сократилось в 3,6 раза, с 16,52 до 4,62 миллиарда рублей в день. Фактически предложение зависит от операций Банка России.

Суммарно это даёт выпадающий объём продаж валюты за месяц на 240 миллиардов рублей или около 3 миллиардов долларов. Данный фактор может реально сдвинуть курс рубля на более слабые уровни. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Это давление частично компенсируют повышенные объёмы продажи валютной выручки экспортёрами в конце месяца, считает эксперт. В марте ожидается, что компании должны внести итоговые платежи по налогу на дополнительный доход при добыче углеводородного сырья (НДД) за 2025 год, пояснил он.

Ослабление рубля сдерживает резкое подорожание нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке, отметила старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Стоимость майского фьючерса на нефть Brent на Лондонской бирже (ICE) к 10 марта выросла до 91 доллара за баррель. Для сравнения: в конце февраля контракт торговался в пределах 70–73 долларов за баррель.

Фактором поддержки национальной валюты по-прежнему остаются высокие рублёвые процентные ставки и отсутствие негативных новостей по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта, добавила Ващелюк.

Что будет с рублём на короткой неделе 10–13 марта

Опрошенные «Рамблером» эксперты ожидают, что в ближайшее время рубль сохранит тренд на плавное ослабление по отношению к другим валютам. По среднему прогнозу, курс доллара 10–13 марта будет находиться вблизи 79,6 рубля, евро составит около 92 рублей, юань — 11,5 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар в диапазоне 78,5–81,5 рубля.

Евро будет торговаться в области 91–93 рублей.

Юань составит 11,2–11,6 рубля.

Прогноз главы аналитического департамента «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар будет двигаться в направлении 80 рублей.

Евро останется вблизи 92 рублей.

Юань — вблизи 11,5 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар будет находиться в пределах 78–81 рубля.

Юань составит 11,3–11,7 рубля.

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев считает вероятным на этой неделе диапазон 78–80 рублей за доллар.

