Не рублём единым: как инвестору защититься от валютных рисков в 2026 году

Россиянам стало сложнее вкладывать деньги в иностранные валюты из-за введённых ограничений со стороны США и Евросоюза. Тем не менее потребность защищать свои сбережения от возможного ослабления рубля остаётся актуальной. Мы расскажем, зачем нужно включать разные валюты в ваш инвестиционный портфель и какими способами это лучше сделать в 2026 году.*

Что такое валютная диверсификация портфеля

Валютная диверсификация инвестиционного портфеля — это стратегия распределения активов в разных валютах с целью снижения рисков, связанных с колебаниями курсов валют. Она позволяет инвестору защитить капитал от возможных потерь вследствие изменений курса одной конкретной валюты.

Например, инвестор может распределять средства между активами, номинированными в рублях, долларах, евро, юанях и других валютах. Если одна валюта теряет свою стоимость, потери компенсируются ростом стоимости активов в других валютах.

Почему важно хранить капитал не только в рублях

Долгосрочная устойчивость крепкого рубля сформировала предпосылки для будущих курсовых колебаний, сказал «Рамблеру» эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Андрей Смирнов. На 11 марта доллар стоил около 79 рублей, евро — 91,5 рубля, юань — 11,5 рубля.

Одним из ключевых триггеров ослабления национальной валюты может стать ужесточение бюджетного правила — механизма управления государственными финансами, который изолирует бюджет и курс рубля от резких колебаний цен на нефть и газ, считает Смирнов.

Так, 25 февраля министр финансов Антон Силуанов озвучил предложение пересмотреть пороговую цену для учёта нефтяных доходов бюджета. Позднее, 4 марта Минфин сообщил о приостановке операций по продаже и покупке золота в марте в связи с планами скорректировать бюджетное правило.

Масштаб зависит от того, на каком уровне установят новую цену отсечения. Если она уменьшится с текущих 59 долларов до 45–50 долларов за баррель, то объём регулярных операций ЦБ в 2026 году будет примерно равен нулю. Наталья Ващелюк Старший аналитик УК «Первая»

Дополнительным фактором ослабления рубля Смирнов назвал снижение ключевой ставки Банка России. Регулятор дал мягкий сигнал на февральском заседании, допустив постепенное снижение ставки при замедлении инфляционных ожиданий. По оценкам Смирнова, ЦБ может снизить ключевую ставку к концу первого полугодия до 14% годовых, а к концу года — до 12%. Базовый сценарий регулятора предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 году.

Рубль продолжает зависеть от цен на сырьё, санкций и изменений ключевой ставки, согласна и инвестиционный советник реестра ЦБ Юлия Кузнецова. Чтобы защититься от нестабильности, полезно иметь в своём портфеле активы, связанные с различными валютами или привязанные к международным рынкам. Такой подход помогает укрепить стратегию инвестирования и сохранить реальную ценность накопленных средств в долгосрочном периоде, уверена Кузнецова.

Какие инструменты доступны россиянам для снижения валютных рисков

Облигации в валюте

Валютные облигации — это разновидность долговых обязательств, выпускаемых российским бизнесом или государством в иностранной валюте. В 2026 году инвесторам доступны:

замещающие облигации;

облигации в юанях.

Замещающие облигации — долговые ценные бумаги, выпущенные российскими эмитентами внутри отечественной инфраструктуры взамен заблокированных еврооблигаций в ответ на санкции 2022 года. Инструменты сохранили ключевое преимущество еврооблигаций — привязку к твёрдым валютам, преимущественно долларам и евро.

Хотя номинал и купоны замещающих облигаций зафиксированы в валюте, торги и все расчёты проходят на Московской бирже исключительно в рублях. Конвертация выплат осуществляется по официальному курсу Банка России. Полный список замещающих облигаций, торгуемых на Мосбирже в 2026 году, можно посмотреть здесь.

Юаневые облигации — долговые бумаги, выпущенные российскими эмитентами, но с расчётами в китайских юанях. Операции с юанем внутри российской инфраструктуры полностью защищены от западных санкционных рисков. Покупая такие облигации на Мосбирже, инвестор получает полноценный валютный актив. Купить такие бумаги можно через российского брокера на Мосбирже. Выплаты приходят в юанях.

В конце 2025 года Минфин выпустил первые облигации федерального займа (ОФЗ) в юанях. Это долгосрочные бумаги с погашением в 2029 и 2033 годах. Купоны выплачиваются дважды в год.

Актуальный список юаневых облигаций размещён на сайте Мосбиржи в разделе индекса RUCNYTR.

Юани

Фонды денежного рынка в юанях — это инструмент коллективных инвестиций. Инвестор покупает пай (долю фонда), а управляющая компания размещает эти средства в инструменты с низким риском, например юаневые облигации российских эмитентов. Преимущество инструмента заключается в сложном проценте: УК реинвестирует доход от сделок и купонов, увеличивая стоимость пая. При этом инвестор может продать ПИФ в любой момент и забрать деньги. На март 2026 года на Московской бирже торгуется три денежных фонда в юанях.

Ещё один способ снижения валютных рисков в 2026 году — прямая покупка юаней на Московской бирже, уточнил Смирнов. Код инструмента: CNYRUB_TOM. Ключевое преимущество заключается в том, что такой актив можно мгновенно продать по рыночной цене с минимальными потерями на разнице покупки и продажи (спредах), отметил эксперт.

Покупка юаней на брокерский счёт отличается от приобретения облигаций отсутствием регулярного купонного дохода. Доход инвестора целиком определяется изменениями обменного курса. Когда юань сохраняет стабильность по отношению к рублю, прибыль приближается к нулевым значениям, предупредил Смирнов.

С начала 2026 года курс юаня к рублю вырос всего на около 1%. В начале марта стоимость китайской валюты находится вблизи 11,2–11,4 рубля за юань.

Золото

Вложения в золото — это простой способ диверсификации валютных рисков, подходящий даже для начинающих инвесторов. Такое мнение озвучила «Рамблеру» ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

С начала 2026 года золото на бирже подорожало более чем на 17%. На первой неделе марта металл торговался в широком диапазоне 5040–5415 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота на биржевых площадках указывается в долларах, поэтому этот актив естественным образом защищает инвесторов от валютных рисков, подчеркнула Кузнецова. По её словам, рост курса доллара автоматически повышает цену золота в рублях. Таким образом, вложение в драгметалл помогает сохранить капитал и защитить от волатильности валютного рынка.

Россияне могут купить золото напрямую на бирже (GLDRUB_TOM) или вложить деньги в драгоценный металл через обезличенные металлические счета, биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы) и другие инструменты.

Список БПИФов, представленных на Мосбирже, можно посмотреть здесь.

Акции российских экспортёров

Компании из российского нефтегазового, металлургического и сырьевого сектора зарабатывают большую долю прибыли в иностранной валюте, рассказала Кузнецова. Следовательно, когда рубль слабеет, доходы бизнеса растут, что положительно отражается на стоимости акций этих компаний, пояснила инвестиционный консультант.

В числе крупнейших российских экспортёров:

«Роснефть»;

«Газпром»;

«Татнефть»;

«Новатэк»;

«Сургутнефтегаз»;

РУСАЛ;

АЛРОСА;

«Полюс Золото»;

НЛМК;

«Северсталь».

Фьючерсы

Фьючерсы представляют собой биржевые контракты, позволяющие зафиксировать цену покупки и продажи актива между покупателем и продавцом. Инструменты доступны квалифицированным инвесторам, а также неквалифицированным инвесторам после прохождения дополнительного тестирования у брокера.

На Московской бирже торгуются фьючерсы, привязанные к иностранным валютам и рынкам других стран, позволяющие инвестору диверсифицировать портфель. Это:

Фьючерсные контракты на курсы валют. Доходность ограничена успешностью сделок и скоростью ослабления рубля. Ликвидность инструмента очень высока, что позволяет быстро изменять объём позиции с минимальными комиссиями. Актуальные контракты на курс доллара и евро на срочном рынке Московской биржи: SiH6 и EuH6 соответственно.

Доходность ограничена успешностью сделок и скоростью ослабления рубля. Ликвидность инструмента очень высока, что позволяет быстро изменять объём позиции с минимальными комиссиями. Актуальные контракты на курс доллара и евро на срочном рынке Московской биржи: SiH6 и EuH6 соответственно. Контракты на разницу цен (CFD). Трейдер работает с производным финансовым инструментом, который позволяет отыгрывать динамику базовых иностранных активов. Например, американских акций Tesla или Nvidia. Доходность зависит от прибыльности сделок участника рынка.

Трейдер работает с производным финансовым инструментом, который позволяет отыгрывать динамику базовых иностранных активов. Например, американских акций Tesla или Nvidia. Доходность зависит от прибыльности сделок участника рынка. Фьючерсы на инвестиционные паи зарубежных биржевых фондов (ETF), повторяющих поведение крупнейших местных индексов — S&P500, NASDAQ100, Hang Seng, DAX, STOXX50 и Nikkei. Полный список можно найти здесь. Это косвенный канал для инвестиций россиян в западные и азиатские рынки.

Пример:

В октябре прошлого года Мосбиржа запустила на срочном рынке торги фьючерсами на акции инвестиционных фондов, отслеживающих фондовые индексы Аргентины, Бразилии, Саудовской Аравии, Китая и ЮАР. Все расчёты по ним проводятся в рублях.

Активы можно найти по кодам контрактов:

ARGT (короткий: AG);

BRAZIL (BZ);

CHINA (CI);

SAUDI (SD);

AFRICA (AA).

Какую долю портфеля держать в валютных инструментах

Обычному инвестору будет достаточно удерживать не более 30% портфеля в валюте или валютных инструментах, считает Смирнов.

Процентные ставки в России остаются двузначными, что позволяет нивелировать влияние инфляции и сглаживать риски девальвации. Валютная часть позволит оперативно отыгрывать инфоповоды, которые приводят к довольно сильным колебаниям курсов. Андрей Смирнов эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций

При нейтральных обстоятельствах для полной диверсификации портфеля рекомендуется соотношение 50/50, но в текущих геополитических условиях 50% — очень высокая доля валютных инструментов, отметил эксперт. По его мнению, такая стратегия может подойти спекулятивным участникам рынка, ставящим на девальвацию рубля к концу 2026 года.

По мнению Кузнецовой, в 2026 году массовому инвестору оптимально держать 3–4 инструмента, которые по-разному реагируют на колебания курса рубля и глобальной конъюнктуры.

Например, собрать «защиту» из валютных облигаций (дают стабильный купон в валюте), золота (выступает защитным активом в периоды геополитической нестабильности) и акций экспортёров (выигрывают от ослабления рубля).

Важно не перегружать портфель сложными инструментами. Достаточно выбрать несколько понятных активов и распределить между ними часть средств, оставив основную долю портфеля в более консервативных активах. Юлия Кузнецова Экономист, инвестиционный советник

Зачем и как инвестору снижать валютные риски в 2026 году: главные выводы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля из-за вероятных изменений в бюджетном правиле и продолжения цикла снижения ключевой ставки ЦБ. Валютные инструменты в портфеле помогут сохранить реальную стоимость капитала и защититься от курсовых колебаний.

Основные инструменты для снижения валютных рисков: валютные облигации, биржевой юань, золото, акции крупных российских компаний-экспортёров. Для более опытных инвесторов открыты возможности торговли фьючерсами на валюту или ETF на зарубежные рынки.

