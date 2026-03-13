ПИФ или доверительное управление: что выгоднее для вашего капитала

Инвестировать можно по-разному: кто-то предпочитает самостоятельную работу на бирже, а кто-то стремится передать капитал профессионалам. Доверительное управление и паевые инвестиционные фонды — два главных способа сделать это. В обоих случаях за вашими деньгами следят опытные управляющие, но различий между этими инструментами больше, чем кажется. Вместе с экспертами разобрались, кому подходит каждый из них и на что обращать внимание при выборе.

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы)

ПИФы — это форма коллективных инвестиций, при которой деньги множества пайщиков объединяются под управлением профессиональной компании. Каждый инвестор получает пай — ценную бумагу, удостоверяющую его долю в общем портфеле.

Управляющая компания вкладывает собранные средства в различные активы: акции, облигации, недвижимость, деньги на банковских счетах или иные инструменты в соответствии с инвестиционной декларацией фонда.

По режиму обращения паёв выделяют несколько типов фондов:

В открытых ПИФах купить или продать пай можно в любой рабочий день.

купить или продать пай можно в любой рабочий день. Закрытые (ЗПИФ) создаются под конкретные проекты и не предполагают выхода до завершения их работы — паи можно продать только на внебиржевом рынке. Чаще всего доступны только квалифицированным инвесторам.

создаются под конкретные проекты и не предполагают выхода до завершения их работы — паи можно продать только на внебиржевом рынке. Чаще всего доступны только квалифицированным инвесторам. Интервальные фонды разрешают сделки в строго определённые периоды, обычно несколько раз в год.

разрешают сделки в строго определённые периоды, обычно несколько раз в год. Биржевые ПИФы (БПИФ) торгуются на фондовой бирже как обычные акции — их можно купить и продать в любой момент по рыночной цене.

Выбор конкретного фонда зависит от инвестиционного горизонта, отношения к риску и потребности в ликвидности (возможности быстро продать пай), отмечает инвестиционный советник Юлия Хайдер.

Доверительное управление (ДУ)

Доверительное управление — это персонализированный метод инвестирования, при котором вы передаёте свой капитал под контроль профессионального управляющего.

В отличие от ПИФов, ваши активы не объединяются с чужими, а размещаются на индивидуальном брокерском счёте, открытом непосредственно на ваше имя, подчёркивает Юлия Хайдер. Для входа в этот сегмент рынка требуется значительная сумма — обычно от 3–5 миллионов рублей.

Возможности доверительного управления:

Активное участие инвестора в формировании стратегии. Вы можете детально обсуждать с управляющим свои цели, предпочтения и даже конкретные активы для включения в портфель.

Вы можете детально обсуждать с управляющим свои цели, предпочтения и даже конкретные активы для включения в портфель. Работа с широким спектром инструментов: помимо традиционных акций и облигаций, в портфель могут включаться фьючерсы, опционы, паи ПИФов и менее ликвидные ценные бумаги, которых может не быть в открытом доступе на бирже.

помимо традиционных акций и облигаций, в портфель могут включаться фьючерсы, опционы, паи ПИФов и менее ликвидные ценные бумаги, которых может не быть в открытом доступе на бирже. Решение специфических задач. Например, защита от нежелательных колебаний курсов валют или работа с облигациями, привязанными к валюте, популярность которых заметно выросла к концу 2025 года, отмечает Хайдер.

Например, защита от нежелательных колебаний курсов валют или работа с облигациями, привязанными к валюте, популярность которых заметно выросла к концу 2025 года, отмечает Хайдер. Гибкое управление сроком погашения бумаг в условиях меняющихся процентных ставок и оптимизация доходности портфеля.

в условиях меняющихся процентных ставок и оптимизация доходности портфеля. Доступная смена управляющего. При расторжении договора инвестор не обязан срочно продавать активы: он может перевести портфель к другому специалисту или на свой личный брокерский счёт.

При расторжении договора инвестор не обязан срочно продавать активы: он может перевести портфель к другому специалисту или на свой личный брокерский счёт. Период охлаждения при заключении договора ДУ. Это означает, что клиент может в течение определённого времени (обычно до 5 дней) без потерь расторгнуть соглашение и получить обратно свои средства вместе с уже уплаченной комиссией. При покупке паёв фонда такой возможности нет.

Основные различия

Сравнивая доверительное управление и ПИФы, инвесторы обычно имеют в виду именно биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), объясняет Юлия Хайдер.

Если кратко, то доверительное управление — это персонализация и контроль над активами. ПИФ — это доступность и стандартизация. Юлия Хайдер инвестиционный и финансовый советник

И ДУ, и БПИФы управляются опытными специалистами, которые знают, как эффективно распорядиться деньгами клиента. Но для обычного инвестора, по словам Хайдер, есть два главных отличия:

1. Возможность построения индивидуальной инвестиционной стратегии. При доверительном управлении вы заключаете договор с управляющим, в котором определяете объём вложений и конкретные правила управления ими с учётом горизонта инвестирования и принимаемого уровня риска.

Приобретая паи ПИФа, вы присоединяетесь к уже сформированной инвестстратегии, закреплённой в правилах работы фонда. Обычно это не позволяет учесть индивидуальные пожелания.

2. Порог входа. У ПИФов крайне низкий порог входа — стоимость одного пая фонда сегодня начинается от нескольких рублей. У доверительного управления порог входа, как правило, значительно выше — от нескольких миллионов, отмечает юрист White Stone Виктор Машинский.

Такая разница объясняется тем, что размер вознаграждения доверительного управляющего зачастую зависит от дохода клиента-инвестора. Поэтому управляющий заинтересован в том, чтобы работать с крупной суммой и делать это максимально эффективно.

В ПИФах же система вознаграждения устроена иначе: управляющая компания чаще всего берёт либо фиксированную комиссию либо небольшой процент от общей стоимости всех активов фонда за год. В некоторых закрытых фондах УК может забирать часть прибыли, но в целом её доход меньше зависит от индивидуальных результатов каждого пайщика.

Юристы обращают внимание и на другие нюансы. ПИФы и доверительное управление различаются не только суммой входа и степенью контроля, но и правовой структурой, а также налогообложением, отмечает советник практики корпоративного права МКА «Аронов и Партнёры» Антон Новосельцев. ПИФ — это коллективный фонд, в котором активы всех пайщиков объединяются.

В ПИФе действует налоговая отсрочка: прибыль внутри фонда не облагается налогом, а подоходный налог уплачивается только при продаже пая. ДУ базируется на индивидуальном договоре с обособленным учётом активов. Налоги в ДУ списываются ежегодно, что замедляет капитализацию прибыли, зато инвестор может лично ограничивать риски и выбирать конкретные активы. Антон Новосельцев советник практики корпоративного права МКА «Аронов и Партнеры»

Основные отличия двух этих форм инвестирования мы суммировали в таблице:

Что выбрать

Выбор одного из двух этих инструментов в первую очередь зависит от размера капитала. Крупные суммы лучше передавать в доверительное управление, а на небольшие — покупать паи в ПИФе, считает Антон Новосельцев.

Для сумм до 500 тысяч рублей рациональны ПИФы, так как они обеспечивают диверсификацию, недоступную при покупке отдельных бумаг. В ДУ при малом бюджете комиссии за управление и депозитарий могут поглотить доход. Антон Новосельцев советник практики корпоративного права МКА «Аронов и Партнеры»

По-настоящему выгодным индивидуальное управление становится при капитале от 5 миллионов рублей. Издержки на администрирование портфеля становятся несущественными относительно его стоимости, добавляет эксперт. Такая сумма позволяет использовать сложные внебиржевые инструменты и настраивать персональные условия.

Например, инвестор может зафиксировать в договоре ДУ регулярное перечисление прибыли семье или собрать портфель под узкие долгосрочные цели, что технически невозможно в рамках стандартных ПИФов.

Если инвестор выбирает доверительное управление, ему необходимо тщательно подойти к анализу управляющей компании. Юлия Хайдер рекомендует обращать внимание на частоту совершения сделок, размер комиссий и доходность компании в прошлые периоды.

Часто инвесторам выгоднее приобрести ценные бумаги самостоятельно и не платить комиссию за доверительное управление. Особенно это касается облигаций, если стратегия предполагает удержание их до погашения. Средняя комиссия управляющих компаний 2,25–3% годовых, минимальная сумма инвестиций зависит от стратегии управления. Юлия Хайдер инвестиционный и финансовый советник

Выбор между паевыми инвестиционными фондами и доверительным управлением зависит от объёма капитала, целей и желаемого уровня контроля над вложениями. Если ПИФы предлагают доступные коллективные инвестиции с разной степенью ликвидности, то ДУ обеспечивает персонализированный подход, но требует значительного капитала.

ДУ ориентировано на крупных инвесторов и позволяет гибко настраивать стратегию под конкретные задачи. Эта форма инвестиций даёт клиенту прямой контроль над составом портфеля. В противовес этому БПИФы являются максимально доступным и стандартизированным инструментом. Порог входа здесь начинается от нескольких рублей, однако инвестор присоединяется к уже готовой стратегии и не может её менять.

В доверительном управлении активы учитываются обособленно, налоги нужно платить каждый год, а вознаграждение управляющего привязано к финансовому результату. ПИФы основаны на принципе коллективного владения активами, налоги платятся только при продаже пая. Это способствует более быстрой капитализации прибыли.

