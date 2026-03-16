Эксперты дали неутешительный прогноз по курсу рубля

К середине марта наблюдается постепенное ослабление курса рубля. В конце прошлой недели доллар впервые с января превысил отметку 80 рублей. Рост к национальной валюте показали и евро с юанем. «Рамблер» проанализировал поведение рубля и спросил экспертов, каким будет его курс на неделе с 16 по 20 марта.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

На короткой рабочей неделе (10–13 марта) рубль терял позиции к трём основным иностранным валютам. Курс доллара на межбанковском рынке «Форекс» за период вырос примерно на 2,4%, завершив неделю на уровне 80,08 рубля. Валюта поднялась выше отметки 80 рублей впервые с начала января.

Курс евро демонстрировал более умеренное укрепление к рублю: прирост составил около 0,3%. Уровень закрытия торгов в пятницу составил 91,29 рубля. Юань завершил торги 13 марта на отметке 11,59 рубля (+2,1%).

В понедельник динамика сохраняется. К 13:45 мск доллар укрепился до 81,04 рубля (+1,19%%), евро — до 92,97 рубля (+1,84%), юань — до 11,75 рубля (+1,37%).

Банк России повысил официальные курсы иностранных валют на выходные и 16 марта. Регулятор установил следующие курсы:

Доллар — 80,23 рубля.

Евро — 91,98 рубля.

Юань — 11,65 рубля.

Причины падения курса рубля в середине марта

Рубль теряет позиции из-за решения Минфина приостановить с 5 марта операции по бюджетному правилу, сказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Ведомство взяло паузу в покупке и продаже валюты и золота в связи с предстоящим пересмотром цены отсечения для нефтяных доходов бюджета.

С 6 февраля по 5 марта суммарные продажи валюты Минфином и Банком России составили 16,52 миллиарда рублей в сутки. Теперь до конца марта операции осуществляет только ЦБ в объёме 4,62 миллиарда рублей в день. Выпадающий объём продаж валюты за март составит 240 миллиардов рублей, или около 3 миллиардов долларов.

Дополнительное давление на рубль в марте могут оказать низкие продажи валюты экспортёрами, допускает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Чистые продажи валюты российскими компаниями в феврале 2026 года снизились до 3,5 миллиарда рублей по сравнению со среднемесячным значением 6,6 миллиарда рублей в четвёртом квартале 2025 года.

По словам Ващелюк, объём операций уменьшился из-за поступления на рынок выручки, полученной после введения новых санкций и увеличения дисконтов в ценах на российскую нефть. В начале весны продажи валюты экспортёрами могут оставаться низкими, считает эксперт.

Ослабление рубля сдерживают сверхвысокие цены на нефть — она продолжает дорожать на фоне развития конфликта на Ближнем Востоке, отметил Потавин. К 16 марта стоимость майского фьючерса Brent на Лондонской бирже (ICE) превысила 105 долларов за баррель. До нанесения США и Израиля ударов по Ирану котировки находились вблизи 73 долларов за баррель.

Что будет с рублём на неделе 16–20 марта

Ослабление курса рубля на неделе продолжится, считают опрошенные «Рамблером» эксперты. По среднему прогнозу, доллар 16–20 марта будет стоить около 81,1 рубля, евро — 92,4 рубля, юань — 11,7 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Стоимость доллара составит 79–81,5 рубля.

Евро будет стоить 91–92,5 рубля.

Юань — в диапазоне 11,3–11,7 рубля.

Прогноз главы аналитического департамента «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар приблизится к 81–82 рублям.

Евро направится к отметке 93 рубля.

Юань может подняться к уровню 11,8 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар будет находиться в области 80–83 рублей.

Юань будет торговаться в диапазоне 11,6–12,1 рубля.

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев:

прогнозирует стоимость доллара в диапазоне 80–82 рублей.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

