Эксперты рассказали, какие сценарии в экономике влияют на инвестиции

Российская экономика переживает непростые времена. В 2026 году возможны важные события, от которых будет зависеть будущее страны. Рассмотрим три основных сценария развития событий и разберём, что делать инвестору в каждом из них*.

Три сценария для российской экономики в 2026 году

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от множества факторов, но ключевой — геополитический. Именно вокруг него выстраиваются основные сценарии, от которых будут отталкиваться и бюджетная политика, и траектория ключевой ставки, и настроения рынков. Рассмотрим три наиболее вероятных варианта, которые называют аналитики крупных банков и брокеров: от оптимистичного до негативного.

Оптимистичный сценарий: оживление

Оптимистичный сценарий прежде всего предполагает завершение украинского конфликта и подписание мирного договора. Это даст экономике сразу несколько положительных импульсов:

Снижение расходов бюджета → уменьшение дефицита → Банк России сможет быстрее снижать ключевую ставку.

Возобновление международного диалога со странами Запада → повышение вероятности отмены хотя бы части санкций.

Возвращение возможности привлекать иностранные инвестиции и кредиты → рост доходов бюджета → стабилизация налоговой политики.

В оптимистичном сценарии экономика начнёт восстанавливаться, а ЦБ может снизить ключевую ставку ниже 12% к концу года. Это позитивно скажется на многих процессах, но приведет к уменьшению доходности депозитов. Воспользуйтесь моментом, пока ставки высоки, и откройте выгодный вклад.

Базовый сценарий: стагнация

Базовый сценарий предполагает продолжение украинского конфликта. Стороны по-прежнему пытаются искать точки соприкосновения, но ситуация на мировой арене не меняется. При этом США не вводят новых серьёзных санкций против РФ ради сохранения диалога.

В этом случае экономика остаётся под давлением, но не скатывается в рецессию. Расходы бюджета сохраняются на прежнем уровне, однако искать новые источники доходов становится всё сложнее. Дефицит бюджета удерживается в пределах 2%, а ЦБ постепенно снижает ключевую ставку до 12–13% к концу года.

Негативный сценарий: эскалация

В негативном сценарии мирные переговоры заходят в тупик, и начинается новый виток эскалации. США вместе с другими западными странами вводят новые экономические санкции против РФ. Дефицит бюджета растёт, ЦБ снижает ставку медленнее, экономика входит в рецессию.

Конфликт в Иране и его влияние на Россию

Отдельно стоит рассмотреть конфликт на Ближнем Востоке, который начался в конце февраля. Иран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит около 20% всей мировой торговли нефтью и газом. В результате цены на эти энергоносители выросли, что увеличило нефтегазовые доходы российского бюджета и привело к некоторому ослаблению санкций. Аналитики Minsky Moment Capital выделяют несколько сценариев развития ситуации. Рассмотрим их подробнее и оценим влияние на Россию.

Базовый сценарий

Базовый сценарий предполагает, что война в Иране закончится в течение 1–2 месяцев. В таком случае страны G7 смогут компенсировать часть выпадающих поставок за счёт резервов, и цена на нефть стабилизируется в районе $110–140 за баррель. После окончания конфликта стоимость нефти вернётся на уровень $76–93 за баррель до конца года.

Средняя цена нефти марки Brent за год составит около $88–90. Так как Россия продаёт нефть марки Urals, которая торгуется со скидкой к Brent, цена за российскую нефть составит в таком сценарии около $75 за баррель в среднем за год. В бюджете на 2026 год заложена цена $59 при курсе доллара 92,2 рубля. Сейчас курс доллара — около 80 рублей. Даже при текущем курсе российский бюджет получит на 10–15% больше доходов, чем предполагалось.

Чем выше доходы российского бюджета, тем меньше бюджетный дефицит, а значит, государство сможет снижать ключевую ставку более быстрыми темпами, а необходимость в введении новых налогов временно исчезнет.

Вероятность такого сценария сейчас эксперты Minsky Moment оценивают в 50%.

Затяжной конфликт

Этот сценарий предполагает, что противостояние на Ближнем Востоке затянется на 3–6 месяцев и более. В таком случае резервов западных стран не хватит для компенсации выпадающих поставок. Из-за этого цены на нефть могут вырасти до $140–180 за баррель, а вместе с ними повысятся цены на газ и удобрения. В мире разгорится энергетический и продовольственный кризис.

Поскольку Россия обеспечена и тем, и другим сырьём, её кризис практически не затронет. При этом доходы российского бюджета в таком сценарии могут вырасти более чем на 50% от запланированных.

Вероятность затяжного конфликта сейчас оценивается в 30%.

Быстрый финал

Самый оптимистичный для мировой экономики сценарий предполагает, что конфликт в Иране закончится в течение месяца. В таком случае поставки через Ормузский пролив быстро восстановятся и нефть вернётся в район $70–80 за баррель.

При таком сценарии средняя цена на российскую нефть марки Urals за год составит около $65 за баррель, что всё равно выше заложенной в бюджете. Если курс доллара останется прежним, то российский бюджет недополучит около 2–4% запланированных доходов. То есть иранский конфликт просто смягчит все остальные негативные факторы для российской экономики, но не сможет серьёзно улучшить её положение.

Если же при этом курс доллара ослабнет до ожидаемых 92 рублей, то Россия, как и в базовом сценарии, получит примерно на 10% больше нефтегазовых доходов, чем было запланировано изначально.

Сценарий быстрого финала оценивается как самый маловероятный: примерно в 20%.

Таким образом, конфликт на Ближнем Востоке играет на руку России. Он смягчит последствия от негативного сценария развития российской экономики и усилит эффект базового и позитивного сценариев.

3 инвестиционных портфеля под разные сценарии

В зависимости от того, какой сценарий реализуется, максимальную доходность могут принести разные активы. Рассмотрим, на что имеет смысл делать ставку в каждом случае.

Портфель под оптимистичный сценарий

В случае достижения мирного соглашения наибольшую доходность принесёт рынок акций. После начала конфликта российский рынок упал более чем на 50% и до сих пор не восстановился до уровней 2021 года.

Если конфликт завершится, индекс Мосбиржи может вернуться к прежним максимумам в течение примерно двух лет, что предполагает рост около 44%.

Ещё один актив, который выиграет от окончания боевых действий, — длинные облигации федерального займа (ОФЗ) с погашением более чем через 10 лет. Они также дадут хорошую доходность, если ЦБ продолжит снижать ключевую ставку. В прошлом году, когда Банк России снизил ставку с 21 до 16%, длинные ОФЗ принесли инвесторам 22% годовых.

Портфель инвестора, который верит в оптимистичный сценарий, может выглядеть так:

60% — акции крупных российских компаний;

40% — длинные ОФЗ.

Пропорции могут быть и другими — это лишь ориентир.

Портфель под базовый сценарий

Базовый сценарий предполагает сохранение конфликта в текущей фазе, но при этом продолжение снижения ключевой ставки. В этом случае, как и в прошлом году, лучше всего себя будут чувствовать ОФЗ и корпоративные облигации надёжных эмитентов. Такие облигации чаще всего имеют кредитный рейтинг от АА и выше.

Что такое кредитный рейтинг и для чего он нужен

Также этот сценарий предполагает плавное ослабление рубля к концу года. Поэтому иностранная валюта или инструменты с привязкой к этой валюте (например, валютные облигации) тоже могут дать хорошую доходность по итогам года.

Портфель инвестора, который не питает надежд на скорое завершение конфликта, может выглядеть следующим образом:

50% — ОФЗ;

30% — надёжные корпоративные облигации;

20% — валюта (или валютные инструменты).

Пропорции, в которых покупаются активы, могут быть и другими.

Портфель под негативный сценарий

В негативном сценарии мы предполагаем новые санкции и более медленное снижение ключевой ставки. Наибольшую доходность здесь могут дать облигации с плавающей ставкой (флоатеры), валюта, золото и фонды ликвидности.

В случае новых санкций рубль, скорее всего, ослабнет, а значит, инструменты с привязкой к иностранной валюте принесут дополнительный доход. Золото может вырасти на фоне эскалации как защитный актив: его покупают, когда в мире неспокойно. К тому же цена золота привязана к доллару, так что при девальвации рубля оно даст двойную выгоду.

Флоатеры и фонды ликвидности привязаны к ключевой ставке. Если ЦБ будет снижать её медленнее, такие инструменты дольше будут сохранять высокую доходность.

Портфель инвестора, который верит в негативный сценарий, может выглядеть так:

25% — золото;

25% — валюта или валютные инструменты;

25% — облигации с плавающей ставкой (флоатеры);

25% — фонды ликвидности.

Пропорции могут быть другими.

Главное о факторах, влияющих на экономику страны

В 2026 году российская экономика может развиваться по трём сценариям: от оптимистичного до негативного.

Оптимистичный сценарий предполагает скорое завершение украинского конфликта, восстановление диалога с западными странами, быстрое снижение ключевой ставки и возобновление иностранных инвестиций в Россию. Лучшими активами в таком сценарии будут акции и длинные ОФЗ.

Базовый сценарий предполагает сохранение текущих тенденций, отсутствие мирного договора, но вместе с тем и новых серьёзных санкций. В таком сценарии лучше всего будут чувствовать себя облигации и валютные инструменты.

Негативный сценарий предполагает новый виток эскалации, санкции и рецессию в российской экономике. Тогда лучшим выбором для инвестора будут фонды ликвидности, флоатеры, золото и валютные инструменты.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

Кто выплатит дивиденды весной 2026 года и когда купить бумаги