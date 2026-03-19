Аналитики выяснили, почему частные инвесторы активно торгуют на выходных

В «СберИнвестициях» подвели итоги первого года биржевых торгов в нерабочие дни. По данным компании, максимальная активность пользователей наблюдалась в ноябре, а рекордный торговый оборот был зафиксирован в феврале. Чаще всего сделки заключались в субботу с 10:00 до 11:00.

Основную долю участников торгов в выходные составляют мужчины — 73%. На них приходится 88% оборота. Наиболее активны инвесторы в возрасте от 35 до 60 лет — их доля составляет 64%. На инвесторов 25–35 лет приходится 16%, ещё 11% — инвесторы до 25 лет.

Основной инструмент для торговли на выходных — акции: на них пришлось 95% оборота и 61% чистых покупок за вычетом продаж. Среди самых востребованных бумаг — акции Сбера, «Газпрома», «Лукойла», X5, «Сургутнефтегаза», «Новатэка», АФК «Система», «Т-Технологий», Ozon и НЛМК. При этом облигации обеспечили 10% нетто-покупок, а биржевые фонды — 29%. За последние месяцы интерес к фондам на выходных вырос: их купили в 1,3 раза больше, чем в четвертом квартале 2025 года.

Как отметил управляющий директор брокерского бизнеса Сбера Станислав Портненко, торги в нерабочие дни дают инвесторам больше гибкости и позволяют быстрее реагировать на рыночные изменения, которые всё чаще происходят именно в выходные. Особенно это заметно на срочном рынке: обороты клиентов фьючерсами и опционами 28 февраля — 1 марта в четыре раза превысили средний объём торгов в выходные дни, а 9 марта — в 16 раз.

Возможность использовать единый брокерский счёт помогает оперативно совершать сделки без привлечения дополнительных средств, однако в условиях высокой волатильности инвесторам важно сохранять взвешенный подход и учитывать риски.

