Эксперты дали прогноз по курсу рубля после резкого падения

На прошлой неделе рубль обновил многомесячные минимумы к доллару, евро и юаню. Основное давление на национальную валюту по-прежнему оказывает сокращение предложения валюты со стороны Минфина и экспортёров. Спросили экспертов, как может развиваться ситуация на валютном рынке на неделе 23–27 марта и что делать тем, кто хранит все сбережения в рублях.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

В конце прошлой недели (с 16 по 20 марта) на валютном рынке происходили сильные колебания. В четверг (19 марта) курсы иностранных валют резко выросли по отношению к рублю. Доллар на межбанковском рынке «Форекс» 19 марта превысил 87 рублей впервые с апреля 2024 года. В моменте курс достиг 87,44 рубля (+7,6% к закрытию в понедельник, 16 марта).

Евро 19 марта поднимался выше 99 рублей. Он не находился вблизи этого уровня с сентября 2025 года. Дневной максимум составил 99,98 рубля (+6,8% к закрытию 16 марта).

Юань на торгах 19 марта в моменте укрепился до 12,65 рубля (+7,5% к закрытию 16 марта). Это самое высокое значение с середины февраля 2025 года.

Однако зафиксироваться на высоких уровнях иностранным валютам не удалось. На момент завершения торгов в пятницу 20 марта курс доллара опустился до 83,12 рубля, евро стоил 95,83 рубля, юань — 12,02 рубля.

23 марта валюты продолжают терять позиции относительно рубля. К 13:35 мск доллар стоил 82,19 рубля (-1,11%), евро торговался по 94,45 рубля (-1,45%). Курс юаня составил 11,89 рубля (-1,11%).

Официальные курсы валют ЦБ на выходные и 23 марта:

Доллар — 83,99 рубля.

Евро — 97,29 рубля.

Юань — 12,22 рубля.

Какие факторы влияют на курс рубля в марте

Давление на рубль в марте оказало решение Минфина о приостановке продажи валюты в рамках бюджетного правила, сказал «Рамблеру» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. В результате этой паузы предложение валюты на внутреннем рынке сократилось до 4,62 с февральских 16,52 миллиарда рублей в день. Сейчас валютные операции осуществляет только Банк России.

Из-за этого резко выросла нехватка валюты на внутреннем рынке, на что указывают взлетевшие ставки по юаням. В условиях искусственно созданного дефицита валюты рубль быстро ослаб. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Резкий рост ставки юаневого денежного рынка (RUSFARCNY) стал причиной скачка курсов иностранных валют к рублю в прошлый четверг, пояснил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев. 19 марта показатель взлетел почти до 44% с порядка 21% днём ранее. В пятницу значение снизилось до 16%. Одновременно развернулся тренд на ослабление курса рубля, отметил Михеев.

Снижение ключевой ставки на заседании Банка России 20 марта с 15,5 до 15% годовых соответствовало ожиданиям и не оказало заметного влияния на валютный рынок. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что пока не стоит говорить о выраженной тенденции на ослабление рубля.

Некоторая нестабильность и тенденция к ослаблению национальной валюты могут сохраняться в ближайшие один–два месяца, считает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. После этого на рынок начнёт поступать выручка от продажи нефти и других экспортных товаров по высоким мартовским ценам, что поддержит курс, пояснила она.

Что делать тем, у кого все сбережения в рублях

Покупать валюту, поддаваясь ажиотажу на фоне резкого роста курсов, не стоит, считает Потавин. Желающим инвестировать в валюту лучше подождать до мая — к концу весны курс рубля будет более крепким, прогнозирует эксперт.

Уже в конце марта на рынок должны прийти повышенные объемы продажи валюты от экспортёров для уплаты годового налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Поэтому ближе к концу месяца рубль имеет все шансы на укрепление. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Для диверсификации портфеля с целью снижения валютных рисков аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко советует обратить внимание на золото. Драгоценный металл сохраняет статус защитного актива и имеет перспективы роста в среднесрочно-долгосрочной перспективе, отметил эксперт.

За последний месяц (с 23 февраля по 23 марта) стоимость золота на бирже упала на порядка 15%. К 13:10 мск в понедельник диапазон цен составил 4099–4536 доллара за тройскую унцию.

Что будет с рублём на неделе 23–27 марта

По оценкам опрошенных «Рамблером» экспертов, на неделе с 23 по 27 марта валюты продолжат торговаться в широких диапазонах. По среднему прогнозу, курс доллара составит порядка 82,7 рубля, евро — 96 рублей, юань — 12,05 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар в диапазоне 80–84 рублей.

Евро составит 94–97 рублей.

Юань будет торговаться по 11,7–12,3 рубля.

Прогноз аналитика «Цифра брокер» Александра Дудникова:

Доллар в пределах 81–86 рублей.

Евро в коридоре 95–100 рублей.

Юань будет 12–12,5 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера:

Доллар будет ориентироваться на уровень 82 рубля.

Евро — на отметку 95 рублей.

Юань составит порядка 11,8 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может находится в диапазоне 82–85 рублей.

Юань в области 11,9–12,4 рубля.

