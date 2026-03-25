Владельцам айфонов снова открыли доступ к приложению для инвестиций

Обновлённая версия приложения «СберИнвестиции» для iPhone вновь вышла в App Store — теперь под названием «Состояние». Благодаря ей клиентам станет удобнее управлять вложениями, отслеживать динамику портфеля и контролировать свои финансы. В банке советуют не откладывать скачивание.

В приложение добавили блок «Аналитика портфеля», где инвестор может увидеть полную картину по своим активам. Наглядно представлено, как средства распределены между разными инструментами, отраслями и компаниями. Также доступна детальная информация о доходности за выбранный отрезок времени и динамике изменений.

Тем, кто только начинает инвестировать, приложение помогает сделать первый шаг понятнее и удобнее. Брокерский счёт можно пополнить прямо с банковской карты и быстро совершить первую сделку.

На графиках инструментов теперь видны уровни выставленных лимитных заявок, средняя цена входа и оповещения о достижении целевого уровня. Сам график можно настроить под свои предпочтения, чтобы следить за ключевыми показателями.

Поиск по приложению тоже стал удобнее — находить нужные бумаги и фонды теперь проще.

В разделе с фондами появились рубрика «Готовые портфели», а также обновлённые подборки «Взлёты и падения дня» и «Акции до 1000 рублей». Эти инструменты помогают быстрее ориентироваться в приложении и находить идеи для вложений.

Отдельный раздел «Налоги и вычеты» объединил всю важную информацию по налогообложению инвестиций. Там же можно легко сформировать справку 2-НДФЛ.

