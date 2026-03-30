Договор с брокером: на что обратить внимание при выборе

Чтобы начать торговать на бирже, нужно заключить договор с брокером и открыть брокерский счёт. Выбор надёжного партнёра — ключевой шаг для успешного инвестирования. СберСова разобрала, на какие моменты стоит обратить внимание при подписании договора и выборе брокера на российском фондовом рынке.

Кто такой брокер и зачем он нужен

Брокер — посредник между инвестором и биржей. Физические лица не могут напрямую торговать на бирже: доступ есть только у специализированных организаций. Брокер выполняет следующие функции:

открывает брокерский счёт для торговли;

совершает сделки с активами по поручению клиента (от его имени и за его счёт);

предоставляет отчёты о движении средств, составе портфеля и остатках на счёте;

чаще всего выступает налоговым агентом — рассчитывает и удерживает налог с инвестиционного дохода;

может предлагать аналитику рынка, обучение и инвестиционные идеи.

Брокером может быть банк, брокерская или инвестиционная компания — всегда юридическое лицо с лицензией на брокерскую деятельность.

Лицензия и репутация: основа доверия

Первое, что нужно проверить — наличие лицензии от Банка России. Это обязательное условие для легальной работы. Актуальный список лицензированных компаний можно найти в реестрах Банка России — в соответствии с ним на конец марта 2026 года лицензия на брокерскую деятельность в РФ есть у 251 компании.

Однако лицензия не гарантирует долгосрочную стабильность. Брокер, как и любая компания, может столкнуться с финансовыми трудностями или лишиться лицензии. Поэтому важно оценить репутацию и надёжность:

выбирайте брокеров с многолетним опытом работы;

изучите отзывы клиентов — обратите внимание на частоту жалоб и способы их решения;

проверьте публичную информацию от самого брокера: случаи приостановки лицензии, технические сбои, исключения из профессиональных организаций.

Доступные инструменты и рынки

Оцените, какие активы и рынки предлагает брокер:

Московская биржа — основной рынок для российских инвесторов. Крупные брокеры дают широкий доступ к акциям, облигациям, ETF и другим инструментам.

Санкт-Петербургская биржа — раньше здесь торговались иностранные бумаги, но сейчас доступ к зарубежным рынкам ограничен у всех российских брокеров.

Если у вас нет специфических требований, достаточно выбрать крупного брокера с доступом к Московской бирже. Это обеспечит разнообразие инструментов для формирования портфеля.

Тарифы и комиссии: как не потерять на издержках

Комиссии напрямую влияют на доходность инвестиций. Разберитесь в тарифных планах.

Основные типы тарифов:

Для трейдеров : фиксированная абонентская плата + низкие комиссии за сделки. Подходит для частых операций, но может быть невыгоден при маленьком портфеле.

: фиксированная абонентская плата + низкие комиссии за сделки. Подходит для частых операций, но может быть невыгоден при маленьком портфеле. Для долгосрочных инвесторов : отсутствие абонентской платы, но более высокая комиссия за сделку. Оптимально, если сделки редки.

: отсутствие абонентской платы, но более высокая комиссия за сделку. Оптимально, если сделки редки. Инвестиционный : включает аналитику, рассылки, доступ к аналитическим платформам. Удобен для новичков.

: включает аналитику, рассылки, доступ к аналитическим платформам. Удобен для новичков. Самостоятельный: минимальные комиссии, но ограниченная аналитика (например, только еженедельный дайджест). Подходит опытным инвесторам.

На что обратить внимание:

комиссия биржи — иногда не включена в тариф брокера;

— иногда не включена в тариф брокера; комиссия депозитария — может взиматься отдельно;

— может взиматься отдельно; зависимость от объёма портфеля — крупные клиенты часто получают скидки;

— крупные клиенты часто получают скидки; плата за обслуживание счёта — даже без сделок могут списывать абонентскую плату.

Пример расчёта:

Для портфеля в 30 тысяч рублей фиксированная ежемесячная плата 300 рублей составляет 1% в месяц, или 12% годовых. Для портфеля в 1 миллион рублей те же 300 рублей — всего 0,03% в месяц.

Сравнивайте тарифы не только внутри одного брокера, но и между разными компаниями.

Сервис: приложение и техподдержка

Удобство торговли не менее важно, чем выгодные тарифы.

Проверьте:

1. Мобильное приложение:

интуитивный интерфейс;

доступ к портфелю в режиме реального времени;

новости рынка и аналитика;

обучающие материалы (курсы, статьи).

2. Техподдержка:

каналы связи: телефон, чат, адрес электронной почты;

график работы: круглосуточно или только в рабочие часы;

скорость и качество ответов (можно оценить по отзывам).

Например, у СберИнвестиций приложение предлагает круглосуточный доступ к портфелю, подборки бумаг от аналитиков и бесплатные обучающие курсы.

Можно ли поменять брокера

Да, но это связано с затратами:

Перевод бумаг к другому брокеру может стоить 500–1000 рублей за каждое наименование активов.

может стоить 500–1000 рублей за каждое наименование активов. Продажа на старом и покупка бумаг на новом счёте влечёт двойные комиссии (за продажу и покупку), а также прерывает срок для льготы долговременного владения.

Совет:

Рассмотрите вариант диверсификации — распределите портфель между 2–3 брокерами под разные стратегии. Так вы оцените удобство работы с каждым и минимизируете риски.

Чек-лист для выбора брокера

Перед подписанием договора проверьте:

Лицензию в реестрах Банка России.

Репутацию — отзывы, историю работы, публичную отчётность.

Доступные инструменты — убедитесь, что есть нужные активы.

Тарифы — сравните комиссии для вашего стиля торговли.

Сервис — протестируйте приложение, оцените техподдержку.

Дополнительные услуги — аналитика, обучение, налоговые сервисы.

Выбор брокера — ответственный шаг, который влияет на успех инвестиций. Не торопитесь: сравните несколько вариантов, изучите договоры и тарифы, протестируйте демо-версии приложений. Оптимальный брокер — это тот, кто сочетает надёжность, прозрачные условия и удобный сервис под ваши цели.

