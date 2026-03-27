Эксперты назвали причину резкого падения золота

С начала весны стоимость золота на бирже Comex упала примерно на 19%, опустившись из области 5300 в район 4400 долларов за унцию. Эксперты назвали «Рамблеру» причины такого резкого снижения стоимости золота, объяснили, почему оно по-прежнему сохраняет статус «защитного актива», и озвучили прогнозы на конец 2025 года.

Что происходит с золотом

В январе золото поставило рекорд по максимальной стоимости: цена февральского фьючерса на драгметалл на бирже Comex достигла 5625 долларов за унцию.

В марте стоимость золота стремительно снижалась. В первых числах месяца цена составляла около 5300–5400 долларов за тройскую унцию. 23 марта его стоимость в моменте снижалась до 4099,125 доллара за унцию — это минимальное значение с конца ноября 2025 года.

К 27 марта стоимость золота немного восстановилась. В пятницу актив торгуется в диапазоне 4375–4475 долларов за унцию.

Опрошенные «Рамблером» эксперты объяснили падение цен на золото реакцией мировых инвесторов на развитие конфликта на Ближнем Востоке.

Как отметил главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин, если судоходство в Ормузском проливе не восстановится в течение ближайших месяцев, а риски затяжного конфликта реализуются, это приведёт к ускорению глобальной инфляции. В таком случае крупнейшие мировые центробанки, включая Федеральную резервную систему (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ), могут отказаться от смягчения денежно-кредитной политики или даже вернуться к повышению процентных ставок.

По словам Шульгина, это формирует фундамент для укрепления курса доллара и увеличения доходностей гособлигаций США — двух «конкурентов» золота за деньги инвесторов. Аналогичное мнение озвучила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она отметила, что с начала марта индекс доллара DXY вырос более чем на 2% и торгуется выше 100 пунктов.

Золото как защитный актив во многом проигрывает доллару. Драгоценные металлы менее ликвидны по сравнению с мировыми резервными валютами. Наталья Мильчакова Ведущий аналитик Freedom Finance Global

Ещё одна причина снижения стоимости золота — спекуляции на рынке, сказал аналитик УК «Первая» Иван Кузнецов. За последний год золото стало одной из самых популярных торговых позиций. После начала конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля многие трейдеры стали продавать актив с целью зафиксировать прибыль или снизить риски — это спровоцировало резкое падение цен, пояснил он.

Падение цен на золото эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Людмила Рокотянская считает нормальным после затяжного периода активного роста.

Золото росло три года подряд, а в начале 2026 года испытало настоящее ралли с ускорением. Ещё до обострения конфликта на Ближнем Востоке мы предупреждали о рисках глубокой коррекции. Людмила Рокотянская Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Для сравнения: по итогам торгов 1 января 2024 года цена золота на бирже была всего 2045,62 доллара за унцию.

Можно ли по-прежнему считать золото «защитным активом»

Золото — это проверенный актив, который сохраняет стоимость сбережений, независимо от динамики инфляции, подчеркнула Наталья Мильчакова. По её мнению, драгоценный металл будет сохранять статус защитного актива в долгосрочной перспективе. По оценкам Freedom Finance Global, цены на золото начнут восстановление уже в апреле.

Несмотря на локальную коррекцию в марте 2026 года, золото по-прежнему остаётся надёжным инструментом для сохранения сбережений от инфляции и диверсификации рисков. Такое мнение высказали генеральный директор инвестиционной компании «Свой Капитал» (входит в группу СВОЙ) Евгений Асламов и аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский.

В сохранении статуса «защитного актива» золота не сомневается и Кузнецов. По словам эксперта, ключевые драйверы роста стоимости металла остаются в силе. Он предполагает, что:

Центробанки развивающихся стран снова начнут покупать золото, чтобы меньше зависеть от доллара.

Если доходность гособлигаций США будет расти из-за нестабильной финансовой политики, инвесторы начнут вкладывать деньги в реальные активы

Падение стоимости золота удивило инвесторов, которые обычно считают драгоценный металл надёжным активом в периоды геополитической нестабильности. Тем не менее мы считаем, что текущая коррекция цен в золоте является неплохой инвестиционной возможностью. Иван Кузнецов Финансовый аналитик, эксперт УК «Первая»

Как купить золото в 2026 году: слитки, монеты, ОМС и биржевые инструменты

Сколько будет стоить золото к концу 2026 года

Как будут меняться цены на золото в 2026 году, зависит от ситуации на Ближнем Востоке, отметили опрошенные «Рамблером» эксперты. Средний прогноз аналитиков на конец года — 5000 долларов за унцию.

Прогноз ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой:

Рост до 5300 долларов за унцию, если политика ФРС США будет ужесточаться.

за унцию, если политика ФРС США будет ужесточаться. До 6000 долларов при ослаблении доллара на фоне смягчения денежно-кредитной политики регулятора.

Прогноз главного аналитика центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаила Шульгина:

Восстановление до 5000 долларов за унцию к концу 2026 года.

за унцию к концу 2026 года. Средняя стоимость за год составит 4850 долларов за унцию.

Прогноз генерального директора инвестиционной компании «Свой Капитал» (входит в группу СВОЙ) Евгения Асламова:

Коррекция до 5000–5500 долларов в нейтральном сценарии.

в нейтральном сценарии. До 6000 долларов в оптимистичном сценарии.

Эксперты дали прогноз по курсу рубля после резкого падения