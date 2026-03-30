Аналитики дали прогноз курса рубля

Курс рубля к концу марта вернулся в область 81–82 рублей за доллар после резкого скачка до 87 рублей в середине месяца. Проанализировали причины волатильности на валютном рынке и спросили у аналитиков, каким будет курс рубля на текущей неделе.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

На прошлой неделе (23–27 марта) курс рубля вернулся в диапазон 80–83 рублей за доллар. На закрытии основной сессии торгов на межбанковском рынке «Форекс» в пятницу американская валюта стоила 81,49 рубля. Неделей ранее, 19 марта, курс доллара в моменте достиг 87,44 рубля — максимума с конца 2025 года.

Рубль также отыграл падение по отношению к евро и юаню. Цена закрытия европейской валюты в пятницу составила 93,72 рубля. На неделе она торговалась в диапазоне 93–95,4 рубля после локального пика 19 марта — 99,84 рубля. Юань завершил торги в пятницу на отметке 11,77 рубля. Ранее валюта поднималась до 12,65 рубля впервые с середины февраля 2025 года.

К 13:45 мск в понедельник доллар стоил 80,99 рубля (-0,63%), евро торговался на уровне 93,11 рубля (-0,65%), курс юаня был 11,72 рубля (-0,48%).

Официальные курсы валют ЦБ на выходные и 30 марта:

Доллар — 81,14 рубля.

Евро — 93,42 рубля.

Юань — 11,73 рубля.

Причины восстановления рубля в конце марта

Восстановление курса рубля связано с увеличением предложения валюты со стороны экспортёров, сказал «Рамблеру» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, нефтегазовые компании до конца марта обязаны вносить в бюджет повышенные суммы налогов на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) за 2025 год. Эти поступления временно восполняют дефицит валюты на рынке, возникший вследствие временной приостановки операций Минфином в рамках бюджетного правила.

Однако на предстоящей неделе (30 марта — 3 апреля) данный фактор перестанет влиять и курс рубля может вновь немного ослабнуть, поскольку днями ранее Минфин предупредил, что продлевает приостановку бюджетного правила до лета. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

У аналитика «Цифра брокер» Александра Дудникова другое мнение: он считает, что приостановка Минфином операций с валютой еще на два месяца окажет позитивное влияние на рубль.

Объясняя механизм влияния, Дудников подчеркнул, что текущая стоимость нефти превышает «цену отсечения» — порог, после которого сверхдоходы идут в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Однако отказ Минфина от приобретения валюты устраняет дополнительный спрос на неё и снижает давление на рубль, пояснил Дудников.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк назвала сценарий, при котором цены на нефть поддержат рубль.

Продолжительность конфликта на Ближнем Востоке, вероятно, будет больше, чем предполагалось ранее. Это означает сохранение более высоких цен на нефть. В этом сценарии поступление валюты от экспорта будет постепенно увеличиваться в ближайшие недели и месяцы, что поддержит укрепление рубля. Наталья Ващелюк Старший аналитик УК «Первая»

Стоимость майского фьючерса Brent на лондонской бирже (ICE) к концу марта превысила 115 долларов за баррель. Месяц назад котировки находились вблизи 70 долларов за баррель.

На фоне высокой волатильности рубля в марте эксперты не рекомендуют покупать валюту сейчас. По мнению Потавина, курс рубля будет более крепким к маю.

Что будет с рублём на неделе с 30 марта по 3 апреля

Опрошенные «Рамблером» эксперты считают, что на пограничной неделе между мартом и апрелем курсы валют останутся вблизи текущих значений. По среднему прогнозу, доллар будет в диапазоне 80–82 рублей, евро может торговаться в пределах 93–95 рублей, юань составит около 11,6–11,9 рубля.

Прогноз аналитика «Цифра брокер» Александра Дудникова:

Доллар составит 80–82 рубля.

Евро останется в пределах 92–95 рублей.

Юань будет стоить 11,6–12 рублей.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар в диапазоне 80–83 рублей.

Евро будет торговаться по 92,5–95 рублей.

Юань составит 11,5–11,9 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:

Доллар сохранит торги в области 80–82 рублей.

Евро будет стоить 93–95 рублей.

Юань способен подняться к отметке 12 рублей.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар останется вблизи 80 рублей.

Юань — около 11,6 рубля.

