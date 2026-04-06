Трейдинг: что это такое простыми словами

Трейдинг — это купля-продажа финансовых активов на бирже с целью получения прибыли от изменения их цены. Если объяснять совсем просто: трейдер старается купить дешевле, а продать дороже.

Кто такой трейдер. Это может быть профессиональный сотрудник инвестиционного банка или обычный человек, который торгует со своего смартфона. В качестве активов выступают акции компаний, облигации, валюта, нефть, золото и даже криптовалюта.

Как это работает. Допустим, трейдер считает, что акции компании «Ромашка» вырастут. Он покупает 10 акций по 100 рублей (тратит 1000 рублей). Через неделю цена поднимается до 110 рублей за акцию. Трейдер продает бумаги и получает 1100 рублей. Прибыль — 100 рублей. Если бы цена упала до 90 рублей и трейдер продал акции, он потерял бы 100 рублей.

Чтобы прогнозировать движение цен, трейдеры используют два подхода:

Технический анализ — изучение графиков, свечей и индикаторов.

— изучение графиков, свечей и индикаторов. Фундаментальный анализ — оценка финансовых показателей компаний, новостей, макроэкономической ситуации.

Главный риск. В трейдинге можно не только заработать, но и потерять все вложенные деньги. Цены движутся непредсказуемо, а эмоции (страх или жадность) часто мешают принять верное решение.

Трейдинг — это не пассивный доход и не игра, а серьёзная работа, требующая знаний, дисциплины и холодного расчёта. Новичкам эксперты советуют начинать с демо-счетов и сумм, которые не жалко потерять.

