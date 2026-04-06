Падение рубля, наблюдаемое во второй половине марта, сменилось ростом — курс снова находится ниже 80 долларов. Эксперты назвали «Рамблеру» причины укрепления национальной валюты и озвучили прогнозы по доллару, евро и юаню на ближайшую неделю.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Курс рубля на прошлой неделе (с 30 марта по 3 апреля) отыграл позиции к трём основным иностранным валютам после резкого ослабления во второй половине марта. На закрытии основной сессии торгов в пятницу доллар на межбанковском рынке «Форекс» потерял 4,2% и стоил 79,62 рубля. Евро на закрытии торгов находился на отметке 92,17 рубля (-3,8%). Юань стоил 11,62 рубля (-3,3%).

К 13:30 мск в понедельник доллар стоил 78,89 рубля (-0,92%), евро находился на уровне 91,13 рубля (-1,12%), курс юаня составил 11,46 рубля (-1,37%).

Банк России в пятницу снизил официальные курсы валют на выходные и 6 апреля. Регулятор установил их на уровнях:

Доллар — 79,73 рубля.

Евро — 92,19 рубля.

Юань — 11,57 рубля.

Почему курс рубля снова начал расти

Поддержку рублю оказало устранение дефицита юаней на внутреннем рынке, из-за которого ставка по привлечению юаня на Московской бирже (RUSFAR_CNY) в марте поднималась до 43,93%. Сейчас она скорректировалась до 3–5%. Об этом рассказал «Рамблеру» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

По мнению эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера, рубль крепким по-прежнему держат два фактора:

Продление Минфином паузы в операциях с валютой до 1 июля 2026 года. В начале марта ведомство на месяц приостановило продажи и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Позднее пауза была продлена до июля. Это устраняет дополнительный спрос на валюту. В результате её предложение на внутреннем рынке превышает спрос, а это оказывает поддержку курсу рубля.

Рост выручки экспортёров. Мировые цены на нефть с конца февраля существенно выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке. 6 апреля июньский фьючерс Brent на лондонской бирже ICE торгуется вблизи 110 долларов за баррель. Индекс сырьевых цен ЦЦИ, отражающий стоимость российского экспорта, с конца февраля вырос на 39%.

Существенный риск для дальнейшего укрепления рубля представляет решение стран ОПЕК+ от 5 апреля нарастить добычу нефти, отметил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Страны-участницы договорились об увеличении лимитов в мае на 206 тысяч баррелей в сутки. По мнению эксперта, это окажет сдерживающее влияние на дальнейший рост цен на нефть, который был одним из ключевых драйверов укрепления рубля.

Какие инструменты сейчас лучше всего подходят для сбережений

В условиях укрепления рубля — тренд может сохраниться в мае — июне — наиболее привлекательными выглядят рублёвые инструменты. Таким мнением поделился Александр Потавин.

По словам аналитика, сейчас для сохранения сбережений лучше рассматривать рублёвые облигации с потенциальной доходностью 14–16% или рублёвые вклады в банках. Задумываться о покупке валюты стоит ближе к июлю, считает Потавин.

Что будет с рублём на неделе 6–10 апреля

Опрошенные «Рамблером» эксперты ожидают стабилизации курсов валют на ближайшей неделе после мартовской турбулентности. По среднему прогнозу, доллар может закрепиться вблизи 79,5 рубля, евро — около 92,2 рубля, юань — в области 11,5 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет торговаться в пределах 79–81 рублей.

Евро — в диапазоне 91,5–93,5 рубля.

Юань составит 11,5–11,8 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:

Доллар может вернуться к 80 рублям.

Евро способен закрепиться у 92 рублей.

Юань будет находиться вблизи уровня 11,5 рубля.

Прогноз главы аналитического департамента «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар будет находиться в области 78–81 рубля.

Евро составит 91–93 рубля.

Юань — 11,5–11,8 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может торговаться в коридоре 77–80 рублей.

Юань будет стоить 11,2–11,6 рубля.

