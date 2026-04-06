Что происходит на валютном рынке на неделе с 6 по 10 апреля
Падение рубля, наблюдаемое во второй половине марта, сменилось ростом — курс снова находится ниже 80 долларов. Эксперты назвали «Рамблеру» причины укрепления национальной валюты и озвучили прогнозы по доллару, евро и юаню на ближайшую неделю.
Как вёл себя рубль на прошлой неделе
Курс рубля на прошлой неделе (с 30 марта по 3 апреля) отыграл позиции к трём основным иностранным валютам после резкого ослабления во второй половине марта. На закрытии основной сессии торгов в пятницу доллар на межбанковском рынке «Форекс» потерял 4,2% и стоил 79,62 рубля. Евро на закрытии торгов находился на отметке 92,17 рубля (-3,8%). Юань стоил 11,62 рубля (-3,3%).
К 13:30 мск в понедельник доллар стоил 78,89 рубля (-0,92%), евро находился на уровне 91,13 рубля (-1,12%), курс юаня составил 11,46 рубля (-1,37%).
Банк России в пятницу снизил официальные курсы валют на выходные и 6 апреля. Регулятор установил их на уровнях:
- Доллар — 79,73 рубля.
- Евро — 92,19 рубля.
- Юань — 11,57 рубля.
Почему курс рубля снова начал расти
Поддержку рублю оказало устранение дефицита юаней на внутреннем рынке, из-за которого ставка по привлечению юаня на Московской бирже (RUSFAR_CNY) в марте поднималась до 43,93%. Сейчас она скорректировалась до 3–5%. Об этом рассказал «Рамблеру» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
По мнению эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера, рубль крепким по-прежнему держат два фактора:
- Продление Минфином паузы в операциях с валютой до 1 июля 2026 года. В начале марта ведомство на месяц приостановило продажи и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Позднее пауза была продлена до июля. Это устраняет дополнительный спрос на валюту. В результате её предложение на внутреннем рынке превышает спрос, а это оказывает поддержку курсу рубля.
- Рост выручки экспортёров. Мировые цены на нефть с конца февраля существенно выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке. 6 апреля июньский фьючерс Brent на лондонской бирже ICE торгуется вблизи 110 долларов за баррель. Индекс сырьевых цен ЦЦИ, отражающий стоимость российского экспорта, с конца февраля вырос на 39%.
Существенный риск для дальнейшего укрепления рубля представляет решение стран ОПЕК+ от 5 апреля нарастить добычу нефти, отметил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Страны-участницы договорились об увеличении лимитов в мае на 206 тысяч баррелей в сутки. По мнению эксперта, это окажет сдерживающее влияние на дальнейший рост цен на нефть, который был одним из ключевых драйверов укрепления рубля.
Какие инструменты сейчас лучше всего подходят для сбережений
В условиях укрепления рубля — тренд может сохраниться в мае — июне — наиболее привлекательными выглядят рублёвые инструменты. Таким мнением поделился Александр Потавин.
По словам аналитика, сейчас для сохранения сбережений лучше рассматривать рублёвые облигации с потенциальной доходностью 14–16% или рублёвые вклады в банках. Задумываться о покупке валюты стоит ближе к июлю, считает Потавин.
Что будет с рублём на неделе 6–10 апреля
Опрошенные «Рамблером» эксперты ожидают стабилизации курсов валют на ближайшей неделе после мартовской турбулентности. По среднему прогнозу, доллар может закрепиться вблизи 79,5 рубля, евро — около 92,2 рубля, юань — в области 11,5 рубля.
Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:
- Доллар будет торговаться в пределах 79–81 рублей.
- Евро — в диапазоне 91,5–93,5 рубля.
- Юань составит 11,5–11,8 рубля.
Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:
- Доллар может вернуться к 80 рублям.
- Евро способен закрепиться у 92 рублей.
- Юань будет находиться вблизи уровня 11,5 рубля.
Прогноз главы аналитического департамента «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:
- Доллар будет находиться в области 78–81 рубля.
- Евро составит 91–93 рубля.
- Юань — 11,5–11,8 рубля.
Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:
- Доллар может торговаться в коридоре 77–80 рублей.
- Юань будет стоить 11,2–11,6 рубля.