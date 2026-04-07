Эксперты спрогнозировали, что будет с российскими акциями в апреле

Российский рынок акций вернулся в «зимний» диапазон 2700–2800 пунктов. Рассказываем, как конфликт на Ближнем Востоке влияет на стоимость российских акций, какие ещё факторы будут определять стоимость бумаг отечественных компаний в апреле и на каких уровнях будет торговаться индекс Московской биржи.

Что произошло с индексом Мосбиржи с начала весны

Главный индикатор российского рынка акций, индекс Мосбиржи (IMOEX), начал весну уверенным ростом. 9 марта котировки в моменте достигли 2912,01 пункта, что стало максимумом с 11 сентября 2025 года.

Однако закрепиться выше отметки 2900 пунктов бенчмарк не смог и во второй половине марта перешёл к снижению. К концу месяца он снова опустился в «зимний» диапазон 2700–2800 пунктов.

6 апреля индекс завершил основную сессию торгов на уровне 2784,87 пунктов.

Такая противоречивая динамика на российском фондовом рынке вызвана группой разнонаправленных факторов.

Стоимость акций отечественных нефтяных компаний выросла вслед за нефтяными котировками. Развитие конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало резкий рост мировых цен на нефть: стоимость фьючерса Brent на лондонской бирже IСE за месяц поднялась из области 70 в диапазон 105–115 долларов за баррель.

Вместе с тем давление на российский рынок акций рынок продолжают оказывать:

Восстановление рубля. В начале апреля курс доллара снова опустился ниже 80 рублей.

Ускорение недельной инфляции. Рост цен в годовом выражении на 30 марта оценивался в 5,86%. За неделю с 24 по 30 марта потребительские цены выросли на 0,17%, с начала года — на 2,95%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Что ждать от рынка акций в апреле: прогнозы экспертов

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных «Рамблером» экспертов, индекс Мосбиржи в апреле будет находиться в диапазоне 2650–2900 пунктов со средним значением 2685–2875 пунктов.

По прогнозу Совкомбанка, индекс Мосбиржи в апреле сохранит боковую динамику и продолжит торговаться в диапазоне 2700–2900 пунктов. Поддержку рынку акций может оказать улучшение геополитической ситуации, ослабление курса рубля или быстрое снижение ключевой ставки Банка России, сказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Однако, по его оценкам, ни в апреле, ни в ближайшие месяцы этого не произойдёт.

Те же факторы влияния на российский фондовый рынок озвучил и генеральный директор инвестиционной компании «Свой Капитал» (входит в финтех-группу СВОЙ) Евгений Асламов. По его мнению, в оптимистичном сценарии индекс Мосбиржи в апреле может приблизиться к 3000 пунктам. Для реализации этого сценария нужно, чтобы Банк России снизил ключевую ставку на заседании 24 апреля, отметил эксперт. При сохранении ставки ЦБ на текущем уровне 15% годовых индекс Мосбиржи останется в области 2700–2800 пунктов, считает Асламов.

В случае снижения ключевой ставки до 14,5% годовых и без сильного внешнего шока российский рынок в апреле будет торговаться в области 2700–2900 пунктов. Такую оценку озвучил «Рамблеру» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он ожидает, что бенчмарк будет стремиться к торгам в области 2850–2900 пунктов.

Уровень выше 2900 пунктов теоретически в апреле тоже возможен, но только если регулятор даст достаточно мягкий сигнал по дальнейшим заседаниям и внешний фон не ухудшится, а стоимость нефти останется выше 100 долларов за баррель. Но пока это менее вероятно, чем торги на уровне около 2800 пунктов. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых ожидает, что российский рынок в апреле будет торговаться в диапазоне 2650–2900 пунктов. По мнению эксперта, падение котировок до отметки 2650–2700 пунктов возможно в случае укрепления рубля, эскалации войны на Ближнем Востоке и снижения экспорта российских компаний. Возвращение бенчмарка к 2900 пунктам может произойти на фоне приближения дивидендного сезона и ожиданиях очередного снижения ключевой ставки ЦБ 24 апреля, пояснила эксперт.

