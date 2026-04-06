Как завершились основные торги на российском рынке 6 апреля

Ирина Агальцова

Российский рынок акций завершил понедельник уверенным ростом. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи прибавил 0,88%, закрывшись на отметке 2 784,87 пункта. С начала апреля бенчмарк повысился на 0,31%, а с начала года — на 0,66%.

В ходе торгов ценовой коридор индикатора находился между 2 747,81 и 2 788,27 пункта.

Наибольший вклад в позитивную динамику внесли акции металлургов и горнодобывающих компаний. В число лидеров роста по итогам сессии вошли:

  • ММК (+4,43%);
  • ЮГК (+3,16%);
  • ГМК «Норильский никель» (+2,67%);
  • Сургутнефтегаз (привилегированные) (+2,54%);
  • АЛРОСА (+2,29%).

Сдержанность или фиксацию прибыли проявили представители технологического и банковского секторов. В лидерах снижения оказались:

  • МКПАО «ВК» (-1,24%);
  • ВТБ (обыкновенные акции) (-0,9%);
  • Роснефть (-0,66%);
  • МосЭнерго (-0,59%);
  • МТС (обыкновенные акции) (-0,29%).

Совокупный объем торгов по итогам дня превысил 58,9 миллиарда рублей, а рыночная капитализация компаний из базы расчёта индекса составила более 7,33 триллиона рублей.

