Как завершились основные торги на российском рынке 6 апреля
Российский рынок акций завершил понедельник уверенным ростом. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи прибавил 0,88%, закрывшись на отметке 2 784,87 пункта. С начала апреля бенчмарк повысился на 0,31%, а с начала года — на 0,66%.
В ходе торгов ценовой коридор индикатора находился между 2 747,81 и 2 788,27 пункта.
Наибольший вклад в позитивную динамику внесли акции металлургов и горнодобывающих компаний. В число лидеров роста по итогам сессии вошли:
- ММК (+4,43%);
- ЮГК (+3,16%);
- ГМК «Норильский никель» (+2,67%);
- Сургутнефтегаз (привилегированные) (+2,54%);
- АЛРОСА (+2,29%).
Сдержанность или фиксацию прибыли проявили представители технологического и банковского секторов. В лидерах снижения оказались:
- МКПАО «ВК» (-1,24%);
- ВТБ (обыкновенные акции) (-0,9%);
- Роснефть (-0,66%);
- МосЭнерго (-0,59%);
- МТС (обыкновенные акции) (-0,29%).
Совокупный объем торгов по итогам дня превысил 58,9 миллиарда рублей, а рыночная капитализация компаний из базы расчёта индекса составила более 7,33 триллиона рублей.