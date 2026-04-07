Что такое облигации и какими они бывают

Облигация — ценная бумага, по которой инвестор одалживает деньги государству, региону, городу или компании и получает обратно вложенную сумму с заранее установленным доходом в назначенный срок.

© Gemini

Виды облигаций по типу эмитента

Государственные. Государство выпускает облигации для финансирования дефицита бюджета и госпрограмм. В России основной формат — облигации федерального займа (ОФЗ), которые размещает Минфин. Доход инвестор получает в виде купона или дисконта, выплаты и погашение идут за счёт бюджета. Муниципальные и региональные. Облигации субъектов РФ и муниципалитетов помогают привлекать средства на развитие инфраструктуры и местных проектов. Обычно такие бумаги предлагают более высокую доходность по сравнению с федеральными, но ликвидность может быть ниже. Корпоративные. Корпоративные облигации выпускают компании для финансирования своей деятельности и реализации инвестиционных планов. Условия по доходу и срокам здесь сильно зависят от финансового состояния эмитента.

Виды облигаций по обеспеченности

Обеспеченные. По обеспеченным облигациям эмитент закрепляет исполнение обязательств за конкретным имуществом или иными активами. При дефолте эти активы используют для расчётов с владельцами бумаг в установленном порядке. Необеспеченные. Необеспеченные облигации не подкреплены залогом и опираются на общую платёжеспособность эмитента.

Виды облигаций по типу дохода

Купонные. Купонные облигации приносят регулярный процентный доход — купоны, которые эмитент выплачивает по графику (обычно раз в квартал или полгода). В дату погашения инвестор получает номинал плюс купон. Дисконтные. Дисконтные облигации размещают ниже номинала, а в дату погашения эмитент выплачивает полную стоимость. Доход инвестора складывается из разницы между ценой покупки и номинальной стоимостью. Со структурным доходом. По облигациям со структурным доходом инвестор получает не только фиксированный купон, но и дополнительный доход, если выполняется заранее заданное условие. С индексируемым номиналом. По таким бумагам номинал привязан к индексу, например величине инфляции. Это позволяет частично сохранить покупательную способность вложений при изменении цен в экономике.

Виды по сроку погашения

Краткосрочные. Погашаются в срок от года до трёх лет. Среднесрочные. Имеют срок три–шесть лет. Долгосрочные. Погашаются в срок от шести лет. Бессрочные. Не имеют фиксированной даты погашения, эмитент платит держателю купоны на протяжении неограниченного срока.

Облигации — это консервативный инструмент для приумножения капитала. Выбор бумаг зависит от целей, горизонта инвестирования и готовности к риску: государственные и муниципальные облигации обычно считаются менее рискованными, а корпоративные — потенциально более доходными, но с большей зависимостью от качества эмитента.

Что такое облигации: их виды и как они устроены