Что такое облигации и какими они бывают
Облигация — ценная бумага, по которой инвестор одалживает деньги государству, региону, городу или компании и получает обратно вложенную сумму с заранее установленным доходом в назначенный срок.
Виды облигаций по типу эмитента
- Государственные. Государство выпускает облигации для финансирования дефицита бюджета и госпрограмм. В России основной формат — облигации федерального займа (ОФЗ), которые размещает Минфин. Доход инвестор получает в виде купона или дисконта, выплаты и погашение идут за счёт бюджета.
- Муниципальные и региональные. Облигации субъектов РФ и муниципалитетов помогают привлекать средства на развитие инфраструктуры и местных проектов. Обычно такие бумаги предлагают более высокую доходность по сравнению с федеральными, но ликвидность может быть ниже.
- Корпоративные. Корпоративные облигации выпускают компании для финансирования своей деятельности и реализации инвестиционных планов. Условия по доходу и срокам здесь сильно зависят от финансового состояния эмитента.
Виды облигаций по обеспеченности
- Обеспеченные. По обеспеченным облигациям эмитент закрепляет исполнение обязательств за конкретным имуществом или иными активами. При дефолте эти активы используют для расчётов с владельцами бумаг в установленном порядке.
- Необеспеченные. Необеспеченные облигации не подкреплены залогом и опираются на общую платёжеспособность эмитента.
Виды облигаций по типу дохода
- Купонные. Купонные облигации приносят регулярный процентный доход — купоны, которые эмитент выплачивает по графику (обычно раз в квартал или полгода). В дату погашения инвестор получает номинал плюс купон.
- Дисконтные. Дисконтные облигации размещают ниже номинала, а в дату погашения эмитент выплачивает полную стоимость. Доход инвестора складывается из разницы между ценой покупки и номинальной стоимостью.
- Со структурным доходом. По облигациям со структурным доходом инвестор получает не только фиксированный купон, но и дополнительный доход, если выполняется заранее заданное условие.
- С индексируемым номиналом. По таким бумагам номинал привязан к индексу, например величине инфляции. Это позволяет частично сохранить покупательную способность вложений при изменении цен в экономике.
Виды по сроку погашения
- Краткосрочные. Погашаются в срок от года до трёх лет.
- Среднесрочные. Имеют срок три–шесть лет.
- Долгосрочные. Погашаются в срок от шести лет.
- Бессрочные. Не имеют фиксированной даты погашения, эмитент платит держателю купоны на протяжении неограниченного срока.
Облигации — это консервативный инструмент для приумножения капитала. Выбор бумаг зависит от целей, горизонта инвестирования и готовности к риску: государственные и муниципальные облигации обычно считаются менее рискованными, а корпоративные — потенциально более доходными, но с большей зависимостью от качества эмитента.