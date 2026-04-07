$78.7591.03

Как завершились основные торги на российском рынке 7 апреля

Ксения Темникова

Российский рынок акций завершил сессию умеренным ростом. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи прибавил 0,44% и закрылся на уровне 2797,24 пункта. С начала 2026 года бенчмарк вырос на 1,11%.

© oatawa/iStock.com

В течение дня индекс двигался в пределах примерно 25 пунктов. В ходе торгов он опускался до 2778,6 пункта, тогда как максимальное значение достигало 2803,61 пункта.

Лидерами роста стали бумаги отдельных представителей сырьевого и транспортного секторов:

  • «Полюс» (+2,73%);
  • «ФосАгро» (+2,09%);
  • «Роснефть» (+1,99%);
  • «Совкомфлот» (+1,86%);
  • «Аэрофлот» (+1,71%).

В числе аутсайдеров сессии оказались:

  • МКБ (-2,22%);
  • «Совкомбанк» (-1,5%);
  • НЛМК (-1,49%);
  • АЛРОСА (-1,26%);
  • «ГМК Норникель» (-1,25%).

Объем торгов по итогам дня составил около 56,9 миллиарда рублей, а рыночная капитализация компаний — порядка 7,37 триллиона рублей.

Видео по теме от RUTUBE