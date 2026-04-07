Как завершились основные торги на российском рынке 7 апреля
Российский рынок акций завершил сессию умеренным ростом. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи прибавил 0,44% и закрылся на уровне 2797,24 пункта. С начала 2026 года бенчмарк вырос на 1,11%.
В течение дня индекс двигался в пределах примерно 25 пунктов. В ходе торгов он опускался до 2778,6 пункта, тогда как максимальное значение достигало 2803,61 пункта.
Лидерами роста стали бумаги отдельных представителей сырьевого и транспортного секторов:
- «Полюс» (+2,73%);
- «ФосАгро» (+2,09%);
- «Роснефть» (+1,99%);
- «Совкомфлот» (+1,86%);
- «Аэрофлот» (+1,71%).
В числе аутсайдеров сессии оказались:
- МКБ (-2,22%);
- «Совкомбанк» (-1,5%);
- НЛМК (-1,49%);
- АЛРОСА (-1,26%);
- «ГМК Норникель» (-1,25%).
Объем торгов по итогам дня составил около 56,9 миллиарда рублей, а рыночная капитализация компаний — порядка 7,37 триллиона рублей.