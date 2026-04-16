Личный фонд: как защитить деньги от кредиторов и споров по наследству

В 2022 году в России появились личные фонды — новый инструмент для владельцев крупного капитала. Он позволяет управлять активами по своим правилам и защищать их от рисков. Это не вклад для получения дохода, а структура для планирования наследства и сохранения имущества. В статье рассказали об особенностях инструмента, механизме его работы и налогах.

© witsarut sakorn/iStock.com

Что такое личный фонд

Личный фонд — специальная юридическая конструкция, которая позволяет человеку или семье управлять своим капиталом и имуществом по заранее определённым правилам. Инструмент относительно новый: в России личные фонды появились 1 марта 2022 года.

Как это работает

Учредитель (гражданин или граждане, если супруги совместно) разрабатывает устав и условия управления — это главные документы личного фонда, пояснил директор по развитию бизнеса УК «Современные фонды недвижимости» (СФН) Михаил Брун. Он также подчеркнул, что бумаги обязательно нужно заверить у нотариуса.

В документах нужно прописать все ключевые параметры фонда:

органы управления и пределы их полномочий;

порядок принятия решений;

перечень выгодоприобретателей;

механизм назначения выгодоприобретателей;

порядок распределения дохода между выгодоприобретателями, пропорции и условия его получения.

Далее учредитель переводит активы — деньги, недвижимость, ценные бумаги — на счёт личного фонда, где ими управляет компания или доверенное лицо, учитывая волю учредителя, отметил директор по продуктовому развитию УК «Финам Менеджмент» Евгений Цыбульский.

Правила использования активов могут быть любыми, подчеркнул он. Например, выплачивать наследникам фиксированные суммы по достижении определённого возраста, тратить деньги только на лечение и образование, назначить управляющего бизнесом вместо наследников, направить средства на благотворительность.

Сам учредитель может быть и управляющим, и выгодоприобретателем — всё зависит от того, как он пропишет правила в уставе.

Личный фонд позволяет передать активы в наследство без длительных процедур и споров, без обязательного распределения между «наследниками по закону», без нарушения непрерывности управления бизнесом и необходимости выжидать шесть месяцев при передаче наследства.. Михаил Брун директор по развитию бизнеса УК «Современные фонды недвижимости»

Ключевые отличия личного фонда от вкладов и счетов

Главное отличие личного фонда от накопительных и сберегательных продуктов — в юридическом статусе, объясняет Евгений Цыбульский. Имущество в фонде больше не принадлежит человеку, оно становится собственностью фонда.

Личный фонд — это не финансовый и не инвестиционный инструмент, подчёркивает Брун. Он нужен, чтобы выстроить процесс наследования и плавно передать дела. А вклады и счета созданы для других целей: приумножать капитал и получать дополнительный доход.

Кому и зачем открывать личный фонд

Эксперты назвали главные задачи, которые решает личный фонд:

Гибкое наследование без споров и простоев.

Сохранение активов в долгосрочной перспективе.

Благотворительность и долгосрочные проекты.

Регулярный пассивный доход для наследников.

Защита от кредиторов, разводов и посягательств.

Конфиденциальность.

Личный фонд подойдёт тем, кто хотел бы защитить свои активы от недоброжелателей и сделать их владение конфиденциальным, в том числе публичным лицам, считает Брун. Имя учредителя, список выгодоприобретателей и содержание документов не попадают в открытые источники. Самый высокий уровень скрытности — если нанять профессионального независимого управляющего, уточняет эксперт.

Фонд — отдельный субъект, который управляет активами по заранее заданным правилам. Например, имущество защищено от притязаний кредиторов, при разводе или наследовании делится только то, что не передано в фонд. Евгений Цыбульский директор по продуктовому развитию УК «Финам Менеджмент»

Выгодно ли открывать личный фонд с финансовой точки зрения

Смысл личного фонда не в сверхдоходности или экономии, а в защите капитала и удобном наследстве, подчеркнул Цыбульский. Кроме того, доходность личного фонда не гарантирована и зависит от активов, составляющих имущество фонда, предупредил Брун.

Минимальная «сумма входа»

По закону, чтобы создать личный фонд, нужно внести в него имущество минимум на 100 миллионов рублей. Сумма считается не по номиналу, а по реальной рыночной цене.

Минимально оправданная сумма — от 100 до 300 миллионов рублей. Такой диапазон озвучил Цыбульский.

Но реально личные фонды в России создают при активах от 300 миллионов рублей и выше. Поскольку расходы на регистрацию, аудит, юридическое обслуживание и налоги могут съедать выгоду на меньших объёмах. Евгений Цыбульский директор по продуктовому развитию УК «Финам Менеджмент»

Расходы

Создать личный фонд может стоить от нескольких сотен тысяч и до нескольких миллионов рублей, сказал Цыбульский.

В эту сумму входят:

юридические услуги и правовая сопровождающая структура;

госпошлина за регистрацию;

оформление и переоформление активов в пользу фонда.

Необходимо также учитывать ежегодные расходы на сопровождение фонда: оплата управляющей компании или директоров фонда, аудит, отчётность, а иногда и лицензирование. В целом расходы на обслуживание составляют примерно 0,5–2% от стоимости активов фонда в год, отметил Цыбульский.

Какие налоги нужно платить владельцу личного фонда

Налоги платятся в зависимости от вида операций.

Передача активов в фонд

Может облагаться налогом на доход физических лиц (НДФЛ) по ставке от 13 до 22%. Или налогом на имущество, особенно если передаются не деньги, а, например, недвижимость.

В отношении жилой недвижимости для личного фонда предусмотрены льготные ставки по налогу на имущество — не более 0,3% от кадастровой стоимости, подчеркнул Брун.

Доходы фонда

Налог на прибыль личного фонда составляет 15%, если соблюдается условие: более 90% доходов фонда являются пассивными, сказал Брун. В остальных случаях — 25%.

Выплаты из личного фонда

Если выплаты делают до наступления наследственного события (то есть при жизни учредителя), то выплаты самому учредителю и его близким родственникам — налоговым резидентам РФ — освобождаются от НДФЛ.

После наступления наследственного события выплаты всем выгодоприобретателям освобождаются от НДФЛ.

Личный фонд как юридическое лицо регулярно платит налоги на прибыль, имущество и другие обязательные платежи. На весну 2026 года специальных налоговых льгот для личных фондов в России не предусмотрено, добавил Цыбульский.

Коротко о личных фондах

Личный фонд — это способ сохранить и передать свои активы. Он позволяет избежать долгих споров о наследстве и обеспечивает непрерывное управление имуществом.

Кроме того, это хороший инструмент для защиты капитала от рисков, например от кредиторов или при разделе имущества. Данные о том, кто создал фонд и кто получает выгоду, остаются конфиденциальными.

Фонд также можно использовать для благотворительности или создания семейного капитала, который будет приносить регулярный доход. Однако стоит помнить, что доходность не гарантируется и зависит от выбранной инвестиционной стратегии.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

