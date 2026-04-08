Как завершились основные торги на российском рынке 8 апреля
Российский рынок акций завершил среду отрицательной динамикой. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи снизился на 1,15% и закрылся на отметке 2765,06 пункта.
В ходе торговой сессии диапазон колебаний индикатора был относительно узким. Самое высокое значение индекса зафиксировано на уровне 2776,9 пункта, самая низкая отметка составила 2758,95 пункта.
Слабее рынка выглядели акции сырьевых компаний. В число лидеров падения вошли:
- «Татнефть», обыкновенные акции (–4,32%);
- «Роснефть» (–4,31%);
- «Татнефть», привилегированные акции (–3,59%);
- «ФосАгро», обыкновенные акции (–2,96%);
- «Новатэк», обыкновенные акции (–2,85%).
Лучше рынка выглядели бумаги авиаперевозчиков, IT-компаний и финансового сектора. Лидерами роста стали:
- «Аэрофлот» (+2,77%);
- ВК (+2,24%);
- «Система», обыкновенные акции (+1,94%);
- МКБ, обыкновенные акции (+1,43%);
- «Северсталь» (+1,3%).
Совокупный объём торгов по итогам дня составил около 46,7 миллиарда рублей. Рыночная капитализация компаний из базы расчёта индекса превысила 7,28 триллиона рублей.