Как завершились основные торги на российском рынке 8 апреля

Владимир Давыденко

Российский рынок акций завершил среду отрицательной динамикой. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи снизился на 1,15% и закрылся на отметке 2765,06 пункта.

В ходе торговой сессии диапазон колебаний индикатора был относительно узким. Самое высокое значение индекса зафиксировано на уровне 2776,9 пункта, самая низкая отметка составила 2758,95 пункта.

Слабее рынка выглядели акции сырьевых компаний. В число лидеров падения вошли:

  • «Татнефть», обыкновенные акции (–4,32%);
  • «Роснефть» (–4,31%);
  • «Татнефть», привилегированные акции (–3,59%);
  • «ФосАгро», обыкновенные акции (–2,96%);
  • «Новатэк», обыкновенные акции (–2,85%).

Лучше рынка выглядели бумаги авиаперевозчиков, IT-компаний и финансового сектора. Лидерами роста стали:

  • «Аэрофлот» (+2,77%);
  • ВК (+2,24%);
  • «Система», обыкновенные акции (+1,94%);
  • МКБ, обыкновенные акции (+1,43%);
  • «Северсталь» (+1,3%).

Совокупный объём торгов по итогам дня составил около 46,7 миллиарда рублей. Рыночная капитализация компаний из базы расчёта индекса превысила 7,28 триллиона рублей.

