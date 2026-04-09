Официальный курс доллара впервые за месяц опустился ниже 78 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 10 апреля на уровне 77,84 рубля. Значение опустилось ниже отметки 78 рублей за доллар впервые за месяц. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Обновлённый курс американской валюты сразу на 46 копеек ниже предыдущего значения. 9 апреля курс доллара ЦБ составил 78,3 рубля.
ЦБ также снизил официальные курсы евро и юаня. На 10 апреля они установлены на уровнях:
- евро — 90,88 рубля (-0,68 рубля);
- юань —11,37 рубля (-0,09 рубля).
К 18:00 мск доллар на межбанковском рынке «Форекс» стоил 77,61 рубля, евро торговался по 90,68 рубля. Курс юаня составил 11,35 рубля.