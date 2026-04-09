Как завершились основные торги на российском рынке 9 апреля

Российский рынок акций завершил четверг отрицательной динамикой. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи снизился на 1,15%, закрывшись на отметке 2733,4 пункта. С начала 2026 года бенчмарк потерял 1,2%.

Самое низкое значение индикатора в течение основной торговой сессии зафиксировано на уровне 2732,5 пункта, а максимальное — на отметке 2770,31 пункта.

Наибольшее давление на индекс оказали бумаги металлургов и технологических компаний. В числе лидеров падения сессии оказались:

ММК (-2,33%);

«Озон» (-2,27%);

«Мать и дитя» (-2,19%);

«Аэрофлот» (-2,16%);

«Система» (-2,14%).

Устойчивость к снижению проявили представители алмазодобывающего сектора. В лидерах роста:

АЛРОСА (+0,33%).

Объем торгов по итогам 9 апреля составил чуть более 45 миллиардов рублей. Рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчета индекса, была вблизи 7,2 триллиона рублей.

