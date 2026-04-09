Как завершились основные торги на российском рынке 9 апреля
Российский рынок акций завершил четверг отрицательной динамикой. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи снизился на 1,15%, закрывшись на отметке 2733,4 пункта. С начала 2026 года бенчмарк потерял 1,2%.
Самое низкое значение индикатора в течение основной торговой сессии зафиксировано на уровне 2732,5 пункта, а максимальное — на отметке 2770,31 пункта.
Наибольшее давление на индекс оказали бумаги металлургов и технологических компаний. В числе лидеров падения сессии оказались:
- ММК (-2,33%);
- «Озон» (-2,27%);
- «Мать и дитя» (-2,19%);
- «Аэрофлот» (-2,16%);
- «Система» (-2,14%).
Устойчивость к снижению проявили представители алмазодобывающего сектора. В лидерах роста:
- АЛРОСА (+0,33%).
Объем торгов по итогам 9 апреля составил чуть более 45 миллиардов рублей. Рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчета индекса, была вблизи 7,2 триллиона рублей.
