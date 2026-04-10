Центробанк снизил курс доллара ниже 77 рублей
Банк России снизил официальные курсы иностранных валют на 11–13 апреля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс доллара установлен на уровне 76,97 рубля, что на 86,42 копейки ниже предыдущего значения. Американская валюта впервые с 26 февраля опустилась ниже отметки в 77 рублей.
Евро также подешевел — его курс снижен на 86,93 копейки, до 90,01 рубля.
Китайский юань потерял 11,64 копейки и составил 11,2521 рубля.
