Центробанк снизил курс доллара ниже 77 рублей

Банк России снизил официальные курсы иностранных валют на 11–13 апреля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

© ChatGPT

Курс доллара установлен на уровне 76,97 рубля, что на 86,42 копейки ниже предыдущего значения. Американская валюта впервые с 26 февраля опустилась ниже отметки в 77 рублей.

Евро также подешевел — его курс снижен на 86,93 копейки, до 90,01 рубля.

Китайский юань потерял 11,64 копейки и составил 11,2521 рубля.

Эксперты рассказали, что будет с российскими акциями в апреле