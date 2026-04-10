Как завершились основные торги на российском рынке 10 апреля

Российский рынок акций завершил пятницу незначительным снижением. Индекс Мосбиржи опустился на 0,29%, окончив сессию на отметке 2725,39 пункта. С начала года индекс потерял 1,49%.

Сегодня колебания рынка составили чуть больше 20 пунктов: минимальное значение достигало 2721,54 пункта, максимальное — 2747,15 пункта.

Основные потери понесли акции энергетического сектора и телекоммуникационных компаний. Среди аутсайдеров:

«Полюс» (-2,89%);

МКБ, обыкновенные акции (-2,85%);

«Мосэнерго» (-2,17%);

«Группа Позитив» (-2,04%);

«Татнефть» (-1,91%).

Несмотря на общее снижение, некоторые активы показали положительную динамику. Особенно выделяются банки и технологический сектор:

ВТБ (+0,68%);

БСП (+0,3%);

АФК «Система», обыкновенные акции (+0,29%);

Сбербанк (+0,01%);

«Транснефть», привилегированные акции (+0,01%).

Общий объем торгов составил 33,79 триллиона рублей. Рыночная капитализация осталась на уровне 7,17 триллиона рублей.

Центробанк снизил курс доллара ниже 77 рублей