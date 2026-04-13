Эксперты спрогнозировали укрепление рубля на этой неделе

Курс доллара в понедельник опустился до 76 рублей. Это самое низкое значение с начала февраля 2026 года. Евро и юань в начале недели также заметно теряют позиции к рублю. Мы проанализировали, что происходит на валютном рынке, и спросили прогнозы аналитиков на неделю 13–17 апреля.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Курсы иностранных валют к середине апреля вернулись к февральским минимумам, потеряв весь мартовский рост. Доллар на межбанковском рынке «Форекс» завершил прошлую неделю (6–10 апреля) на отметке 77 рублей. Евро закончил торги на уровне 90,38 рубля. Цена закрытия юаня в пятницу вечером составила 11,29 рубля.

В понедельник рубль ускорил рост. К 13:30 мск доллар потерял 1,25% и стоил 76,04 рубля. Евро торговался на отметке 88,88 рубля (-1,66%). Юань стоил 11,13 рубля (-1,39%).

Официальные курсы валют ЦБ на выходные и 13 апреля:

Доллар — 76,97 рубля.

Евро — 90,01 рубля.

Юань — 11,25 рубля.

Причины стремительного укрепления рубля в апреле

Росту курса рубля способствует сочетание нескольких факторов, отметили опрошенные «Рамблером» эксперты. Одной из основных причин его укрепления в апреле стало продление моратория Минфина на сделки с иностранной валютой на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила до 1 июля 2026 года. Мера связана с планируемым пересмотром параметров базовой цены на нефть.

Из-за временного отказа Минфина от сделок спрос на валюту упал. Одновременно с этим в страну поступает повышенная экспортная выручка от подорожавшей в марте нефти. Это создало на рынке расширенное предложение валюты. Михаил Зельцер Аналитик БКС Мир инвестиций

Цены на нефть в апреле могут продолжить расти на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, сказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Подорожание сырья будет способствовать дальнейшему укреплению рубля к основным мировым резервным валютам, отметила она.

Переговоры США и Ирана, состоявшиеся в минувшие выходные, не принесли результатов. Президент США Дональд Трамп анонсировал дополнительную блокаду Ормузского пролива американскими военно-морскими силами для перехвата судов и уничтожения иранских мин.

13 апреля июньский фьючерс Brent на лондонской бирже ICE торгуется в диапазоне 101–104 долларов за баррель.

Поддержку рублю в апреле также оказало устранение дефицита предложения китайских юаней на внутреннем рынке, отметил аналитик «Цифра брокер» Александр Дудников. Ставка RUSFARCNY на Московской бирже к концу основной торговой сессии 10 апреля снизилась до 0,92 с 5,37% неделей ранее (3 апреля). В понедельник ставка фондирования в юанях находится вблизи 1%.

Стоит ли сейчас менять рубли на валюту

Целесообразность покупки валюты зависит от целей, подчеркнул аналитик «Цифра брокер» Александр Дудников. По его мнению, для сбережений этот инструмент сейчас неочевиден из-за высоких ставок по рублёвым депозитам. Если валюта нужна для поездок, можно приобрести необходимую сумму в валюте страны назначения, сказал он.

Тем, кто хочет хранить сбережения в валюте, можно рассмотреть юани или юаневый вклад в российском банке, сказала Мильчакова. Она также отметила, что на фоне высокой ключевой ставки рублёвые вклады по-прежнему остаются привлекательными.

Что будет с рублём на неделе 13–17 апреля

Опрошенные «Рамблером» эксперты на неделе с 13 по 17 апреля прогнозируют дальнейшее укрепление рубля. По среднему прогнозу, курс доллара составит около 76,8 рубля, евро будет торговаться вблизи 90 рублей, юань — в области 11,2 рубля.

Прогноз аналитика «Цифра брокер» Александра Дудникова:

Доллар будет стоить 75–78 рублей.

Евро будет находиться в диапазоне 88–91 рубля.

Юань составит 11–11,4 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар в области 76,5–78,5 рубля.

Евро будет торговаться по 89,5–91,5 рубля.

Юань — в диапазоне 11,1–11,5 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар составит 75–78 рублей.

Юань будет торговаться в области 11–11,4 рубля.

