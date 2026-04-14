Ликвидность: как не превратить свои деньги в неподвижный актив

Ликвидность — это способность актива быстро превращаться в деньги. Для инвестора этот показатель определяет, как быстро он может вернуть вложенные средства. Это особенно важно, если рынок начал падать или срочно нужно вложиться в какой-либо актив. Объясняем простым языком, что такое ликвидность.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Роль ликвидности для инвестора

В инвестициях ликвидность влияет на стратегию и степень риска. Если все средства вложены в активы, которые нельзя быстро продать, вы теряете маневренность. В моменты рыночной волатильности это может привести к тому, что вы не сможете зафиксировать прибыль или, наоборот, вынуждены будете продать актив по невыгодной цене.

Высоколиквидные и низколиквидные активы

Высокая ликвидность:

Деньги на карте и наличные.

Вклады до востребования.

Акции крупных публичных компаний (голубые фишки).

Облигации федерального займа (ОФЗ).

Биржевые инвестиционные фонды (ETF).

Эти инструменты можно продать в любой рабочий день за считанные минуты по рыночной цене.

Низкая ликвидность:

Недвижимость.

Вложения в стартапы и венчурные проекты.

Предметы искусства.

Акции малоликвидных компаний.

Продажа таких активов может занять недели, месяцы или вообще не иметь гарантированного спроса по справедливой цене.

Примеры из инвестиционной практики

Пример 1. Вы купили акции голубых фишек. Вам срочно понадобились деньги. Вы заходите в приложение брокера и продаёте их за несколько секунд по текущей рыночной цене. Это высокая ликвидность.

Пример 2. Вы вложили средства в недвижимость. Купили квартиру в новостройке с целью перепродажи. Через год вам срочно потребовались деньги. Чтобы продать объект быстро, придётся делать дисконт от рыночной цены, а сам процесс поиска покупателя и оформления сделки может занять несколько месяцев. Это низкая ликвидность.

Пример 3. У вас есть накопительный счёт в банке. Вы регулярно откладываете туда часть зарплаты под небольшой процент. В любой момент вы можете снять нужную сумму без потери начисленных процентов — деньги поступают на карту за считанные минуты. Это пример высокой ликвидности при сохранении доступа к средствам.

Пример 4. Вы купили акции небольшой региональной компании. Когда вы решаете их продать, выясняется, что желающих купить их практически нет. Приходится либо ждать неделями, либо специально снижать цену на 20–30%, чтобы нашёлся покупатель. Это низкая ликвидность.

Как управлять ликвидностью в портфеле

Главный принцип диверсификации: не стоит вкладывать все средства в низколиквидные активы, даже если они обещают высокую доходность. Рекомендуется:

Держать резерв в самых ликвидных активах — деньгах. Сумму, которой хватит на 3–6 месяцев жизни, храните на накопительном счёте или краткосрочном вкладе.

— деньгах. Сумму, которой хватит на 3–6 месяцев жизни, храните на накопительном счёте или краткосрочном вкладе. Основную часть инвестиционного портфеля формировать из ликвидных инструментов (акции голубых фишек, облигации, ETF).

(акции голубых фишек, облигации, ETF). На низколиквидные активы выделять не более 20–30% инвестиционного капитала — только ту часть, которая не понадобится в ближайшие несколько лет.

Главное

Ликвидность — это ваша финансовая свобода действий.

Высоколиквидный портфель позволяет быстро реагировать на рыночные изменения: фиксировать прибыль, докупать просевшие активы и выходить из убыточных позиций.

Низкая ликвидность, напротив, лишает вас маневра и может привести к вынужденным потерям. Поэтому грамотный инвестор всегда держит баланс между доходностью и возможностью быстро получить деньги.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

