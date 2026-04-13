Официальный курс евро впервые с января упал ниже 90 рублей

Банк России установил официальный курс евро на 14 апреля на уровне 89,14 рубля. Значение опустилось ниже отметки 90 рублей впервые с 24-26 января. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦБ.

© Сгенерировано при помощи Nano Banana AI

Обновлённый курс европейской валюты сразу на 87 копеек ниже предыдущего значения. На выходные и 13 апреля курс евро ЦБ был установлен на уровне 90,01 рубля.

Регулятор также снизил официальные курсы доллара и юаня на 14 апреля:

доллар — 76,25 рубля (-0,72 рубля);

(-0,72 рубля); юань — 11,13 рубля (-0,12 рубля).

К 18:05 мск евро на межбанковском рынке «Форекс» стоил 89,18 рубля (-1,34%). Курс доллара находился на отметке 76,18 рубля (-1,06%), Юань торговался по 11,15 рубля (-1,22%).

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Эксперты спрогнозировали укрепление рубля на этой неделе