Как завершись основные торги на российском рынке 13 апреля

Российский рынок акций завершил понедельник незначительным снижением. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи потерял 0,1%, закрывшись на отметке 2722,69 пункта. С начала 2026 года бенчмарк снизился на 1,59%.

Колебания в течение дня были минимальными — индикатор двигался в интервале 37 пунктов. В ходе торгов максимальное значение составило 2746,8 пункта, а минимальное опускалось до 2709 пункта.

Поскольку индекс Мосбиржи показал отрицательную динамику, в первую очередь рассмотрим бумаги, оказавшие наибольшее давление на рынок. В лидерах падения сессии оказались:

— АЛРОСА, обыкновенные акции (–4,18%);

— ГМК «Норильский никель» (–3,19%);

— МКПАО «ВК» (–2,71%);

— ММК (–2,53%);

— «Аэрофлот» (–2,45%).

Поддержку индексу, напротив, оказали представители финансового и металлургического секторов. Лидеры роста:

— МКБ (+58,12%);

— РУСАЛ (+3,68%);

— «Роснефть» (+3,26%);

— «ВТБ» (+1,58%);

— «Татнефть», привилегированные акции (+1,57%).

Совокупный объём торгов за день превысил 45,8 миллиарда рублей. Рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчёта индекса, составила более 7,17 триллиона рублей.

