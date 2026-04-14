Как завершись основные торги на российском рынке 14 апреля

По состоянию на 14 апреля 2026 года российский рынок акций завершил основные торги в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,1%, достигнув отметки 2725,51 пункта. С начала месяца бенчмарк снизился на 1,83%, а с начала года его падение составило 1,49%.

В ходе сессии диапазон колебаний индикатора оставался относительно узким. Минимальное значение составило 2 703,17 пункта, а максимальное поднималось до 2 730,48 пункта.

По итогам дня лидерами роста выступили акции золотодобывающего и технологического секторов:

«Полюс» (+3,63%);

«Яндекс» (+2,58%);

«Циан» (+2,28%);

ЮГК (+1,95%);

ГМК «Норильский никель» (+1,63%).

В числе аутсайдеров оказались преимущественно бумаги финансового и сырьевого блоков. Лидеры падения:

МКБ, обыкновенные акции (–6,43%);

РУСАЛ, обыкновенные акции (–2,3%);

«Совкомфлот» (–1,77%);

«Татнефть», привилегированные акции (–1,67%);

«Роснефть» (–1,27%).

Общий объем торгов по итогам дня превысил 41,9 миллиарда рублей. Рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчета индекса Мосбиржи, составила около 7,18 триллиона рублей.

