Как завершись основные торги на российском рынке 14 апреля
По состоянию на 14 апреля 2026 года российский рынок акций завершил основные торги в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,1%, достигнув отметки 2725,51 пункта. С начала месяца бенчмарк снизился на 1,83%, а с начала года его падение составило 1,49%.
В ходе сессии диапазон колебаний индикатора оставался относительно узким. Минимальное значение составило 2 703,17 пункта, а максимальное поднималось до 2 730,48 пункта.
По итогам дня лидерами роста выступили акции золотодобывающего и технологического секторов:
- «Полюс» (+3,63%);
- «Яндекс» (+2,58%);
- «Циан» (+2,28%);
- ЮГК (+1,95%);
- ГМК «Норильский никель» (+1,63%).
В числе аутсайдеров оказались преимущественно бумаги финансового и сырьевого блоков. Лидеры падения:
- МКБ, обыкновенные акции (–6,43%);
- РУСАЛ, обыкновенные акции (–2,3%);
- «Совкомфлот» (–1,77%);
- «Татнефть», привилегированные акции (–1,67%);
- «Роснефть» (–1,27%).
Общий объем торгов по итогам дня превысил 41,9 миллиарда рублей. Рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчета индекса Мосбиржи, составила около 7,18 триллиона рублей.
