Как завершись основные торги на российском рынке 15 апреля

Владимир Давыденко

Российский рынок акций завершил торги ростом. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи прибавил 0,55% и закрылся на уровне 2740,45 пункта. С начала 2026 года бенчмарк снизился на 0,95%.

Как завершись основные торги на российском рынке 15 апреля
В течение дня индекс двигался в умеренном диапазоне: минимальное значение составило 2708 пунктов, а максимальное — 2745,64 пункта. Разброс колебаний оказался сравнительно небольшим, а торги проходили без резких скачков.

В числе лидеров роста оказались бумаги:

  • «Яндекс» (+2,77%);
  • «Эн+ Груп», обыкновенные акции (+2,54%);
  • Совкомбанк (+2,47%);
  • АФК «Система», обыкновенные акции (+2,44%);
  • «Озон» (+2,44%).

Снижение показали:

  • МКБ, обыкновенные акции (–2,27%);
  • «Дом.РФ» (–0,85%);
  • «Татнефть», обыкновенные акции (–0,71%);
  • «Роснефть» (–0,5%);
  • Совкомфлот (–0,34%).

Объем торгов по итогам дня превысил 44,9 миллиарда рублей, а рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчета индекса, составила более 7,2 триллиона рублей.

