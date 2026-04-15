Как завершись основные торги на российском рынке 15 апреля
Российский рынок акций завершил торги ростом. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи прибавил 0,55% и закрылся на уровне 2740,45 пункта. С начала 2026 года бенчмарк снизился на 0,95%.
В течение дня индекс двигался в умеренном диапазоне: минимальное значение составило 2708 пунктов, а максимальное — 2745,64 пункта. Разброс колебаний оказался сравнительно небольшим, а торги проходили без резких скачков.
В числе лидеров роста оказались бумаги:
- «Яндекс» (+2,77%);
- «Эн+ Груп», обыкновенные акции (+2,54%);
- Совкомбанк (+2,47%);
- АФК «Система», обыкновенные акции (+2,44%);
- «Озон» (+2,44%).
Снижение показали:
- МКБ, обыкновенные акции (–2,27%);
- «Дом.РФ» (–0,85%);
- «Татнефть», обыкновенные акции (–0,71%);
- «Роснефть» (–0,5%);
- Совкомфлот (–0,34%).
Объем торгов по итогам дня превысил 44,9 миллиарда рублей, а рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчета индекса, составила более 7,2 триллиона рублей.