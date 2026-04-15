Как завершись основные торги на российском рынке 15 апреля

Российский рынок акций завершил торги ростом. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи прибавил 0,55% и закрылся на уровне 2740,45 пункта. С начала 2026 года бенчмарк снизился на 0,95%.

В течение дня индекс двигался в умеренном диапазоне: минимальное значение составило 2708 пунктов, а максимальное — 2745,64 пункта. Разброс колебаний оказался сравнительно небольшим, а торги проходили без резких скачков.

В числе лидеров роста оказались бумаги:

«Яндекс» (+2,77%);

«Эн+ Груп», обыкновенные акции (+2,54%);

Совкомбанк (+2,47%);

АФК «Система», обыкновенные акции (+2,44%);

«Озон» (+2,44%).

Снижение показали:

МКБ, обыкновенные акции (–2,27%);

«Дом.РФ» (–0,85%);

«Татнефть», обыкновенные акции (–0,71%);

«Роснефть» (–0,5%);

Совкомфлот (–0,34%).

Объем торгов по итогам дня превысил 44,9 миллиарда рублей, а рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчета индекса, составила более 7,2 триллиона рублей.

