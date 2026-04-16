Депутат Госдумы указал, насколько нужно снизить ключевую ставку

На ближайшем заседании Банка России по вопросам кредитно-денежной политики ставку нужно снизить как минимум на 1,5% — с 15% до 13,5%. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках деловой программы Биржевого форума Московской биржи.

Депутат видит объективные предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики.

Инфляция замедляется, курс рубля крепнет. Эти факторы формируют благоприятные условия для снижения ключевой ставки ЦБ как минимум на 1,5 процентного пункта, — сообщил Аксаков.

Такое решение, по логике Аксакова, позволило бы поддержать экономическую активность, не опасаясь при этом разгона инфляции, динамика которой уже демонстрирует устойчивое замедление.

Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке состоится 24 апреля. На сегодня ставка Центробанка составляет 15% годовых.

Эксперты спрогнозировали укрепление рубля на этой неделе