Как завершились основные торги на российском рынке 16 апреля
Российский рынок акций завершил среду вблизи уровней предыдущего закрытия. По итогам основной торговой сессии Индекс Мосбиржи вырос на 0,03% — до 2741,14 пункта. С начала 2026 года бенчмарк снизился на 0,92%.
В течение дня рынок двигался в узком коридоре. Минимальное значение составило 2737,73 пункта, максимальное — 2764,32 пункта, что указывает на сдержанную волатильность и отсутствие выраженного тренда.
Среди лидеров роста оказались бумаги:
- ЮГК (+6,42%);
- МКБ (+3,26%);
- «Система» (+2,11%);
- МКПАО «ВК» (+1,49%);
- «Сургутнефтегаз» (привилегированные) (+1,38%).
В то же время давление на рынок оказывали отдельные крупные эмитенты. В числе лидеров снижения:
- MDMG (-1,56%);
- «Яндекс» (-1,45%);
- «Татнефть» (-1,39%);
- «Совкомбанк» (-1,23%);
- «Лента» (-1,21%).
Объем торгов по итогам дня составил 51,3 миллиарда рублей, а совокупная капитализация рынка превысила 7,2 триллиона рублей.
