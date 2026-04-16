Как завершились основные торги на российском рынке 16 апреля

Российский рынок акций завершил среду вблизи уровней предыдущего закрытия. По итогам основной торговой сессии Индекс Мосбиржи вырос на 0,03% — до 2741,14 пункта. С начала 2026 года бенчмарк снизился на 0,92%.

© Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

В течение дня рынок двигался в узком коридоре. Минимальное значение составило 2737,73 пункта, максимальное — 2764,32 пункта, что указывает на сдержанную волатильность и отсутствие выраженного тренда.

Среди лидеров роста оказались бумаги:

ЮГК (+6,42%);

МКБ (+3,26%);

«Система» (+2,11%);

МКПАО «ВК» (+1,49%);

«Сургутнефтегаз» (привилегированные) (+1,38%).

В то же время давление на рынок оказывали отдельные крупные эмитенты. В числе лидеров снижения:

MDMG (-1,56%);

«Яндекс» (-1,45%);

«Татнефть» (-1,39%);

«Совкомбанк» (-1,23%);

«Лента» (-1,21%).

Объем торгов по итогам дня составил 51,3 миллиарда рублей, а совокупная капитализация рынка превысила 7,2 триллиона рублей.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

