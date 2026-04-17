Названы тренды фондового рынка в 2026 году

Российский фондовый рынок стремительно меняется: ужесточаются требования к инвесторам, растёт влияние блогеров и искусственного интеллекта. На Биржевом форуме Московской биржи эксперты выделили четыре основных тренда в сфере инвестиций. В этой статье рассказываем, какие изменения уже произошли и чего ждать в будущем.

Почему стало сложнее получить статус квалифицированного инвестора

В 2025 году в России провели реформу квалификации инвесторов, ужесточив критерии получения статуса квалифицированного участника рынка.

Цель реформы заключалась в том, чтобы установить факторы, которые подтверждали бы квалификацию. В том числе вырос имущественный критерий — с 6 миллионов до 24 миллионов рублей. Зато появились другие — неимущественные и комбинированные критерии.

Регулятор хотел быть уверен, что люди, которые получают доступ к сложным финансовым инструментам, понимают, что они собой представляют, отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Главная проблема до реформ заключалась в том, что основная масса квалифицированных инвесторов становилась таковой по имущественному цензу (6 миллионов рублей). Но наш анализ говорил о том, что большинство из них по своей природе знаний и понимания являлись неквалифицированными инвесторами. Их уровень потерь говорил нам, что что-то надо с этим делать, — Михаил Мамута.

Спикер подчеркнул, что с момента реформы прошло не так много времени для её оценки. Он отметил, что впервые после реформы количество или доли инвесторов, которые стали квалифицированы по неимущественному критерию, превысили 50%. Среди неимущественных критериев — опыт работы, совершение сделок.

Мамута выразил надежду на то, чтобы квалифицированных инвесторов становилось больше: «Пусть неквалифицированных инвесторов появляется больше и они становились бы квалифицированными».

Концепция квалифицированного инвестора «пострадала от неудачного названия», обратил внимание президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Он и ранее критиковал реформу по ужесточению получения квалификации инвесторами. Понятие «квалифицированный» ассоциируется со словом «знающий», но на самом деле qualification означает «критерий богатства», отметил он. То есть инвестор мог быть не знающим, но богатым и получить квалификацию.

На мой взгляд, в этой части ничего можно было бы не менять, потому что осталось не так много людей, чьи активы были больше 6 миллионов и которые могли бы прийти на рынок и получить квалификацию, — отметил Тимофеев.

По данным ЦБ, число квалифицированных инвесторов — физических лиц к концу 2025 года достигло 971 тысячи человек, рост год к году — 10%. При этом доля квалов в общем объёме активов физических лиц составила 77%. Среди квалифицированных инвесторов преобладали клиенты с размером счёта до 6 миллионов рублей (81% в четвёртом квартале 2025 года).

Как в мир инвестиций пришла геймификация

Геймификация — глобальный маркетинговый тренд, который затронул и сферу инвестиций, отметила исполнительный директор аналитического центра «Форум» Екатерина Голуб. По её оценке, приём хорошо работает на этапе привлечения инвесторов. Например, когда в мобильном приложении банка вам предлагают сделать какие-то операции за подарок. Но лучшие практики — это обучение через игры, сказала Голуб. При этом клиенты должны чётко понимать, где у них идёт игра, а где — инвестиции, подчеркнула эксперт.

Комитет по поведенческим и психологическим аспектам финансовой культуры готовится выпустить «белую книгу» с лучшими практиками использования геймификации в инвестициях, поделилась Голуб.

В то же время восприятие инвестиций как игры может быть опасно, отметила модератор сессии, старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами Елена Курицына.

Опасно создать иллюзию, что здесь можно играть как в казино. И, конечно, должна быть очень чёткая какая-то маркировка: клиент должен понимать границу, где у него идёт игра, а где у него идёт инвестирование, — подчеркнула Курицына.

В связи с этим Мамута перечислил, что нужно делать инвестору:

Прибегать к помощи профессионалов или инвестировать напрямую, но принимать риски и понимать, что «фондовый рынок — это серьёзно».

Опасаться дофаминовой петли: ожидание вознаграждения за совершенные действия и ожидание результата этих действий.

Выбирать системный подход к инвестициям: он базируется на понимании инструментов и на смысловом выборе активной и пассивной стратегии.

Кто «управляет» мнениями инвесторов и можно ли им доверять

Ещё один общемировой тренд: люди стали чаще принимать решения, ориентируясь не на официальные данные, а на мнения инфлюенсеров. По данным исследования Банка России, на 2025 год основным источником информации для принятия инвестиционных решений для каждого третьего (37%) россиянина были телеграм-каналы и социальные сети. Ещё 30% назвали источником обсуждения со знакомыми, а 29% — советы инфлюенсеров.

В сфере финансов такое доверие блогерам особенно рискованно. Крупные инвестиционные инфлюенсеры могут манипулировать рынком за счёт своих подписчиков. Так, в середине апреля 2026 года в России возбудили дело в отношении трёх инвестиционных телеграм-каналов. Их обвиняют в системном манипулировании акциями в 2023 и 2024 годах.

По мнению Мамуты, определять качество услуг финфлюенсеров должны два фактора:

Квалификация. Отсутствие скрытого конфликта интересов.

Банк России зимой 2026 года опубликовал доклад для общественного обсуждения. В нём регулятор предложил создать реестр финансовых блогеров и установить требования к их квалификации, а также ответственность за распространяемую информацию. ЦБ принимает предложения и замечания до конца апреля 2026 года.

Основатель InvestFuture, блогер Кира Юхтенко согласна, что сфера требует регулирования. При этом она указала на риски.

Порядок наводить нужно. Большинство коллег хотели бы иметь понятные правила игры. Но, с другой стороны, есть риск, что достаточно молодую и важную индустрию, которая может помочь поднять капитализацию и напитать ликвидность рынка, мы можем таким образом поломать. Она ещё пока не очень крепкая, — Кира Юхтенко.

Юхтенко предложила на первом этапе рассмотреть формат этического кодекса: начать с предупреждений, а затем уже определить подход к регулированию.

Как инвесторы используют ИИ в торговле

Розничные инвесторы уже используют искусственный интеллект для комплексного анализа финансовой отчётности компаний, оценки инвестиционных инструментов и выявления рыночных закономерностей. Екатерина Голуб привела данные опроса, согласно которому инвесторы-зумеры в 47% случаев предпочли бы консультироваться с искусственным интеллектом, а не с живым советником.

Вряд ли ИИ-сервисы смогут заместить финансовых консультантов, не в ближайшее время. Я думаю, что искусственный интеллект будет занимать место блогеров. Но есть один момент, который заместить сложно, — это мотивацию, которую инфлюенсеры дают и за счёт которой они и существуют, — Екатерина Голуб.

Возникает вопрос о юридической ответственности за причинение ущерба на финансовом рынке в случае использования искусственного интеллекта. Законодательство в этой области постепенно развивается, отметила Голуб. В 2025 году ЦБ создал Кодекс этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта на финансовом рынке.

Не рублём единым: как инвестору защититься от валютных рисков в 2026 году