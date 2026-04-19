Как открыть ОМС и что проверить до покупки золота

На 15-летие бабушка с дедушкой подарили мне золотые украшения — это не только память, но и инвестиция, сказали они тогда. Я выросла и поняла, как важно вкладывать деньги в активы, которые сохраняют ценность. Золото исторически считается защитным активом и помогает уберечь накопления от инфляции. Но украшения и слитки требуют ухода и бережного хранения, иначе их стоимость снижается. Поэтому я выбрала цифровой способ покупки золота и открыла обезличенный металлический счёт (ОМС) в Сбере.

© subhodey/123rf.com

Что такое ОМС простыми словами

Обезличенный металлический счёт (ОМС) — это как валютный счёт, только вместо долларов или юаней вы покупаете граммы золота, серебра, платины или палладия. Банк устанавливает цены на металлы с учётом их стоимости на международном рынке и курса рубля к доллару.

Слово «обезличенный» означает, что вы не становитесь владельцем конкретного слитка с серийным номером и клеймом производителя. Банк просто фиксирует за вами определённый вес.

Для каждого вида металла нужно открывать отдельный ОМС. Счета бессрочные, обслуживание бесплатное. Покупка и продажа проходят виртуально по внутреннему курсу банка.

Открыть ОМС может любой совершеннолетний по паспорту не только на себя, но и на ребёнка.

Что ещё важно знать об ОМС

Страховка

Металлические счета не застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Если у банка отзовут лицензию, государство не вернёт вам деньги за металл.

Чтобы снизить риски, открывайте ОМС в надёжных банках с высоким кредитным рейтингом — от AA+. Проверить рейтинг можно на сайтах рейтинговых агентств, например «Эксперт РА» или «АКРА».

Налоги

Доход от сделок на ОМС облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13 или 15%. Если ваш банк не выступает налоговым агентом, налог уплачивается самостоятельно. Подайте декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет на сайте федеральной налоговой службы (ФНС). Но есть законный способ не платить налог. Купите металл и держите его на счёте три года.

Как понять, стоит ли вам открывать ОМС

Ответ зависит от цели открытия счёта. Инструмент позволяет защитить сбережения от инфляции на долгосрочном горизонте. Но он не подойдёт тем, кто рассчитывает на быстрый заработок. Рыночная цена металла на бирже может резко упасть за короткое время. На длинной дистанции она обычно восстанавливается. Но если деньги понадобятся срочно и именно во время падения цены, вы получите убыток.

Как я открыла ОМС: личный опыт первой покупки золота на счёт

Я открыла ОМС в золоте в декабре 2025 года в Сбере, потому что получаю зарплату в этом банке. Процесс открытия в СберБанк Онлайн занял пару минут:

Зайдите в раздел «Накопления». Пролистайте до «Открыть новое» — «Металлы». Выберите металл и откройте счёт.

© СберБанк Онлайн

Счёт ОМС также можно открыть в офисе Сбера по паспорту.

Открытие осуществляется только при покупке на счёт металла. Чтобы протестировать инструмент, я приобрела минимально возможный объём — 0,1 грамма золота.

© СберБанк Онлайн

Лимитов по сумме на ОМС нет. Чтобы вывести деньги, продайте металл. Если на счёте не останется граммов, он не закроется — просто будет пустым до новой покупки.

Перед открытием ОМС проанализируйте свои цели, определитесь с суммой покупки и банком. Выбирайте надёжную кредитную организацию с удобным мобильным банком, где доступны динамика цен на металлы и калькулятор доходности. Всё это есть на сайте Сбера.

Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, г. Москва).

Erid: F7NfYUJCUneTVwbHcFTV

СберБанк Онлайн 6+.