Курс рубля в апреле значительно укрепился. Доллар на межбанковском рынке торгуется ниже 76 рублей, евро — около 89 рублей. Рассказываем, что происходит на валютном рынке и какие курсы доллара, евро и юаня прогнозируют эксперты на текущую неделю.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Иностранные валюты на прошлой неделе опускались до многомесячных минимумов. Пик снижения пришёлся на 15 апреля. Доллар на межбанковском рынке «Форекс» в среду опускался до 74,66 рубля впервые с июля 2025 года. К концу недели он восстановился до 75,67 рубля.

Курс евро 15 апреля в моменте снижался до 88,2 рубля, что стало минимумом с начала декабря 2025 года. Неделю валюта завершила на отметке 89,12 рубля. Юань в среду падал до 10,98 рубля впервые с начала февраля 2026 года. По итогам основной сессии торгов в пятницу курс китайской валюты составил 11,1 рубля.

К 13:45 мск доллар потерял 0,77% и стоил 75,09 рубля. Курс евро находился на уровне 88,5 рубля (–0,69%). Юань стоил 11,03 рубля (–0,72%).

Официальные курсы валют ЦБ на выходные и 20 апреля:

Доллар — 76,05 рубля.

Евро — 89,63 рубля.

Юань — 11,15 рубля.

Ключевые факторы влияния на курс рубля

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк выделила три фактора поддержки рубля во второй половине апреля:

высокие цены на нефть;

более активное поступление возросшей валютной выручки российских компаний-экспортёров на рынок;

увеличение продаж валюты в конце месяца в связи с подготовкой к налоговому периоду.

Главный регуляторный фактор для рубля в настоящий момент — это потенциальное досрочное возобновление валютных операций Минфином, считает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Министр финансов Антон Силуанов в четверг заявил, что правительство рассматривает такую возможность раньше 1 июля 2026 года.

Приостановка операций с валютой со стороны ведомства весной оказала значительную поддержку рублю, устранив дополнительный спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке. Причиной паузы стал пересмотр параметров базовой цены нефти на фоне изменений на энергетическом рынке. Возвращение Минфина на рынок с покупками способствует ослаблению рубля.

24 апреля пройдёт заседание Банка России по ключевой ставке. Большинство опрошенных «Рамблером» аналитиков прогнозируют снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, с 15 до 14,5% годовых.

Осторожный шаг снижения «ключа» уже заложен в рыночные котировки и не вызовет заметных колебаний на валютном и фондовом рынках, считает Силаев. По его словам, значение имеет сигнал ЦБ относительно дальнейшей траектории ставки.

Риторика пресс-конференции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной и любой намёк на ускорение темпа смягчения денежно-кредитной политики снизит привлекательность рублёвых активов и может привести к ослаблению национальной валюты. Владислав Силаев старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Стоит ли сейчас менять рубли на валюту

В мае-июне ожидаются повышенные объёмы притока иностранной валюты на внутренний рынок на фоне выросших цен на нефть, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Это фактор поддержки рубля, поэтому перекладывать рублёвые сбережения в валюту в ближайшее время преждевременно, считает Потавин.

Ранее аналитик «Цифра брокер» Александр Дудников в разговоре с «Рамблером» отмечал, что для сбережений весной 2026 года по-прежнему подходят рублёвые вклады, чья доходность остаётся высокой. По его мнению, валюту стоит приобретать для зарубежных поездок: необходимую сумму в валюте страны назначения.

Что будет с рублём на неделе 20–24 апреля

Опрошенные «Рамблером» эксперты на неделе 20–24 апреля ожидают сохранение курса рубля вблизи текущих значений. По среднему прогнозу, доллар будет стоить около 76,7 рубля, курс евро составит в области 90 рублей, юаня — 11,2 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар в диапазоне 75,5–77,5 рубля.

Евро будет стоить 88,5–91,5 рубля.

Юань может находиться в области 11–11,3 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может составить 75–78 рублей.

Юань будет торговаться в области 11–11,4 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:

Доллар сразу после заседания ЦБ способен подняться к 77 рублям.

Юань — направиться к 11,3 рубля.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

