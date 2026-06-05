Дивидендный календарь: кто выплатит дивиденды летом 2026 года и когда купить бумаги

«Рамблер» собрал основную информацию о дивидендных выплатах летом 2026 года: компании по отраслям, размеры дивидендов, доходность, последние даты для покупки бумаг под дивиденды.

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Банки и финансы

Сбербанк, обыкновенные акции

Тикер : SBER.

: SBER. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 37,64 рубля.

: 37,64 рубля. Дивидендная доходность : 11,7%.

: 11,7%. Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.

Сбербанк, привилегированные акции

Тикер : SBERP.

: SBERP. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 37,64 рубля.

: 37,64 рубля. Дивидендная доходность : 11,7%.

: 11,7%. Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.

Банк ВТБ

Тикер : VTBR

: VTBR Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 9,71 рубля.

9,71 рубля. Дивидендная доходность : 11,3%.

: 11,3%. Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.

МГКЛ («Мосгорломбард»)

Тикер : MGKL.

: MGKL. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 0,28 рубля.

0,28 рубля. Дивидендная доходность: 10,9%.

10,9%. Последний день для покупки под дивиденды: 16 июля.

Совкомбанк

Тикер : SVCB

: SVCB Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 0,35 рубля.

0,35 рубля. Дивидендная доходность : 2,9%.

: 2,9%. Последний день для покупки под дивиденды: 10 июля.

МТС-банк

Тикер : MBNK

: MBNK Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 96,12 рубля.

96,12 рубля. Дивидендная доходность: 7,8%.

7,8%. Последний день для покупки под дивиденды: 9 июля.

Московская биржа

Тикер : MOEX.

: MOEX. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 19,57 рубля.

19,57 рубля. Дивидендная доходность: 11,6%.

11,6%. Последний день для покупки под дивиденды: 8 июля.

Росдорбанк

Тикер : RDRB.

: RDRB. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 4,75 рубля.

: 4,75 рубля. Дивидендная доходность : 4,1%.

: 4,1%. Последний день для покупки под дивиденды: 3 июля.

«Уралсиб»

Тикер: USBN.

USBN. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 0,01999252 рубля.

: 0,01999252 рубля. Дивидендная доходность: 12,81%.

12,81%. Последний день для покупки под дивиденды: 3 июля.

МФК «Займер»

Тикер : ZAYM.

: ZAYM. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 11,1 рубля.

11,1 рубля. Дивидендная доходность: 7,4%.

7,4%. Последний день для покупки под дивиденды: 29 июня.

Девелопмент и недвижимость

Дом.рф

Тикер : ZAYM.

: ZAYM. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 246,88 рубля.

246,88 рубля. Дивидендная доходность: 10,42%.

10,42%. Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.

«Группа ЛСР»

Тикер : LSRG.

: LSRG. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 78 рублей.

: 78 рублей. Дивидендная доходность : 12,1

: 12,1 %.

Последний день для покупки под дивиденды: 10 июля.

ИТ

«Т-Технологии»

Тикер : T.

: T. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 4,6 рубля.

: 4,6 рубля. Дивидендная доходность : 1,5%.

: 1,5%. Последний день для покупки под дивиденды: 7 августа.

ГК «Базис»

Тикер : BAZA.

: BAZA. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 7,2 рубля.

7,2 рубля. Дивидендная доходность: 6,2%.

6,2%. Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.

Софтлайн

Тикер : SOFL.

: SOFL. Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу : 0,18 рубля.

: 0,18 рубля. Дивидендная доходность: 0,3%.

0,3%. Последний день для покупки под дивиденды: 8 июля.

Циан

Тикер : CNRU.

: CNRU. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 53 рубля.

: 53 рубля. Дивидендная доходность : 8,5%.

: 8,5%. Последний день для покупки под дивиденды: 19 июня.

«Арендата»

Тикер : DATA.

: DATA. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 6,43 рубля.

6,43 рубля. Дивидендная доходность: 6,4%.

6,4%. Последний день для покупки под дивиденды: 9 июня.

Машиностроение и инжиниринг

«Донской завод радиодеталей», привилегированные акции

Тикер : DZRDP.

: DZRDP. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 61,64 рубля.

61,64 рубля. Дивидендная доходность: 4 ,5%.

,5%. Последний день для покупки под дивиденды: 10 июля.

НПО «Наука»

Тикер : NAUK.

: NAUK. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 16,01 рубля.

16,01 рубля. Дивидендная доходность: 3,1%.

3,1%.

Последний день для покупки под дивиденды: 6 июля.

ЧКПЗ

Тикер : CHKZ.

: CHKZ. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 394 рублей.

394 рублей. Дивидендная доходность: 2,3%.

2,3%. Последний день для покупки под дивиденды: 3 июля.

«Соллерс»

Тикер : SVAV.

: SVAV. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 25,5 рубля.

: 25,5 рубля. Дивидендная доходность : 5,4%.

: 5,4%. Последний день для покупки под дивиденды: 10 июня.

Медицина

«Диод»

Тикер : DIOD.

: DIOD. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 0,3 рубля.

: 0,3 рубля. Дивидендная доходность: 3,2%.

3,2%. Последний день для покупки под дивиденды: 3 июля.

«Артген»

Тикер : ABIO.

: ABIO. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 1,2 рубля.

: 1,2 рубля. Дивидендная доходность : 2,2%.

: 2,2%. Последний день для покупки под дивиденды: 19 июня.

«Промомед»

Тикер : PRMD.

: PRMD. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 8 рублей.

: 8 рублей. Дивидендная доходность : 2%.

: 2%. Последний день для покупки под дивиденды: 18 июня.

ММЦБ

Тикер : GEMA.

: GEMA. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 2,8 рубля.

2,8 рубля. Дивидендная доходность : 2,3%.

: 2,3%. Последний день для покупки под дивиденды: 11 июня.

«Озон Фармацевтика»

Тикер : OZPH.

: OZPH. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 0,27 рубля.

: 0,27 рубля. Дивидендная доходность : 0,5%.

: 0,5%. Последний день для покупки под дивиденды: 2 июня.

Нефть и газ

«Сургутнефтегаз», обыкновенные акции

Тикер : SNGS.

: SNGS. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 0,85 рубля.

: 0,85 рубля. Дивидендная доходность : 4,4%.

: 4,4%. Последний день для покупки под дивиденды: 15 июля.

«Сургутнефтегаз», привилегированные акции

Тикер : SNGSР.

: SNGSР. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 0,85 рубля.

0,85 рубля. Дивидендная доходность: 2,1%.

2,1%. Последний день для покупки под дивиденды: 15 июля.

«Татнефть», обыкновенные акции

Тикер : TATN.

: TATN. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 11,61 рубля.

11,61 рубля. Дивидендная доходность : 1,9%.

: 1,9%. Последний день для покупки под дивиденды: 14 июля.

«Татнефть», привилегированные акции

Тикер : TATNP.

: TATNP. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 11,61 рубля.

: 11,61 рубля. Дивидендная доходность: 2%.

2%. Последний день для покупки под дивиденды: 14 июля.

«Башнефть», обыкновенные акции

Тикер : BANE.

: BANE. Статус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 69,29 рубля.

69,29 рубля. Дивидендная доходность: 4,9% рубля.

4,9% рубля. Последний день для покупки под дивиденды: 10 июля.

«Башнефть», привилегированные акции

Тикер : BANEР.

: BANEР. Статус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 69,29 рубля.

69,29 рубля. Дивидендная доходность: 6,8% ру бля.

6,8% ру бля. Последний день для покупки под дивиденды: 10 июля.

«Роснефть»

Тикер : ROSN.

: ROSN. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 2,27 рубля.

2,27 рубля. Дивидендная доходность: 0,6%.

0,6%. Последний день для покупки под дивиденды: 8 июля.

«Саратовский НПЗ», привилегированные акции

Тикер : KRKNP.

: KRKNP. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 309,63 рубля.

309,63 рубля. Дивидендная доходность: 4,5%.

4,5%. Последний день для покупки под дивиденды: 7 июля.

«Славнефть-ЯНОС», привилегированные акции

Тикер : JNOSP

: JNOSP Статус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 0,01 рубля.

0,01 рубля. Дивидендная доходность: 0,1% рубля.

0,1% рубля. Последний день для покупки под дивиденды: 6 июля.

«Газпром нефть»

Тикер : SIBN.

: SIBN. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 28,11 рубля.

28,11 рубля. Дивидендная доходность: 5,48%.

5,48%. Последний день для покупки под дивиденды: 3 июля.

«Нижнекамскнефтехим», обыкновенные акции

Тикер : NKNC.

: NKNC. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 0,83 рубля.

0,83 рубля. Дивидендная доходность : 1,2%.

: 1,2%. Последний день для покупки под дивиденды: 29 июня.

«Нижнекамскнефтехим», привилегированные акции

Тикер : NKNCP.

: NKNCP. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 0,83 рубля.

: 0,83 рубля. Дивидендная доходность: 1,5%.

1,5%. Последний день для покупки под дивиденды: 29 июня.

Потребительский сектор

ГК «Мать и дитя»

Тикер : MDMG.

: MDMG. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 47 рублей.

47 рублей. Дивидендная доходность: 3,6%.

3,6%. Последний день для покупки под дивиденды: 13 июля.

«Ламбумиз»

Тикер : LMBZ.

: LMBZ. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 2,5 рубля.

2,5 рубля. Дивидендная доходность: 50%.

50%. Последний день для покупки под дивиденды: 6 июля.

«Инарктика»

Тикер : AQUA.

: AQUA. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 10 рубля.

10 рубля. Дивидендная доходность: 2,4%.

2,4%. Последний день для покупки под дивиденды: 6 июля.

«Икс 5»

Тикер : X5.

: X5. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 245 рублей.

245 рублей. Дивидендная доходность: 10,2%.

10,2%. Последний день для покупки под дивиденды: 6 июля.

НКХП

Тикер : NKHP.

: NKHP. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 10,08 рубль.

: 10,08 рубль. Дивидендная доходность : 2%.

: 2%. Последний день для покупки под дивиденды: 3 июля.

Novabev Group

Тикер : BELU.

: BELU. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 10 рублей.

: 10 рублей. Дивидендная доходность: 2,8%.

2,8%. Последний день для покупки под дивиденды: 26 июня.

ВсеИнструменты.ру

Тикер : VSEH.

: VSEH. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 4 рубля.

4 рубля. Дивидендная доходность : 5,5%.

: 5,5%. Последний день для покупки под дивиденды: 18 июня.

«Левенгук»

Тикер : LVHK.

: LVHK. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 0,189 рублей.

0,189 рублей. Дивидендная доходность: 0,8%.

0,8%. Последний день для покупки под дивиденды: 11 июня.

«Эйч Эф Джи» (Henderson)

Тикер : HNFG.

: HNFG. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 17 рублей.

: 17 рублей. Дивидендная доходность : 4%.

: 4%. Последний день для покупки под дивиденды: 5 июня.

Страхование

Росгосстрах СК

Тикер : RGSS.

: RGSS. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 0,004 рубля.

: 0,004 рубля. Дивидендная доходность: 2,11%.

2,11%. Последний день для покупки под дивиденды: 11 июня.

Телеком

«Ростелеком», обыкновенные акции

Тикер : RTKM.

: RTKM. Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу: 2,71 рубля.

2,71 рубля. Дивидендная доходность: 5,3%.

5,3%. Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.

«Ростелеком», привилегированные акции

Тикер : RTKMP.

: RTKMP. Cтатус: выплачено.

выплачено. Размер дивидендов на бумагу: 6,25 рубля.

6,25 рубля. Дивидендная доходность: 5%.

5%. Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.

МТС

Тикер : MTSS.

: MTSS. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 35 рублей.

: 35 рублей. Дивидендная доходность: 15%.

15%. Последний день для покупки под дивиденды: 8 июля.

Транспорт

Совкомфлот

Тикер : FLOT.

: FLOT. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 4,87 рубля.

4,87 рубля. Дивидендная доходность: 5,8%.

5,8%. Последний день для покупки под дивиденды: 15 июля.

Химическая промышленность и удобрения

«Казаньоргсинтез», обыкновенные акции

Тикер : KZOS.

: KZOS. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 2,85 рубля.

: 2,85 рубля. Доходность : 4,9%.

: 4,9%. Последний день для покупки акций под дивиденды: 26 июня.

«Казаньоргсинтез», привилегированные акции

Тикер : KZOSP.

: KZOSP. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 0,25 рубля.

: 0,25 рубля. Доходность : 1,7о%.

: 1,7о%. Последний день для покупки акций под дивиденды: 26 июня.

Энергетика

«Россети Волга»

Тикер : MRKV.

: MRKV. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 0,0212 рубля.

0,0212 рубля. Дивидендная доходность: 10,6%.

10,6%. Последний день для покупки под дивиденды: 1 июля

«Россети Урал»

Тикер : MRKU.

: MRKU. Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу: 0,0612 рубля.

0,0612 рубля. Дивидендная доходность : 10,37 %.

: 10,37 %. Последний день для покупки под дивиденды: 30 июня.

«Россети Центр и Приволжье»

Тикер : MRKP.

: MRKP. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 0,0725 рубля.

0,0725 рубля. Дивидендная доходность: 11,9%.

11,9%. Последний день для покупки под дивиденды: 29 июня.

ДЭК

Тикер : DVEC.

: DVEC. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 0,1 рубля.

: 0,1 рубля. Дивидендная доходность: 6,29%.

6,29%. Последний день для покупки под дивиденды: 24 июня.

ТНС энерго Кубань

Тикер : KBSB.

: KBSB. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 62,285 рубля.

: 62,285 рубля. Дивидендная доходность : 6,7%.

: 6,7%. Последний день для покупки под дивиденды: 24 июня.

РЭСК

Тикер : RZSB.

: RZSB. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 4,23 рубля.

: 4,23 рубля. Дивидендная доходность : 11%.

: 11%. Последний день для покупки под дивиденды: 24 июня.

ТНС энерго Ярославль, привилегированные акции

Тикер : YRSBP.

: YRSBP. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 17,21 рубля.

: 17,21 рубля. Дивидендная доходность : 8,8%.

: 8,8%. Последний день для покупки под дивиденды: 24 июня.

«Россети Юг»

Тикер : TORS.

: TORS. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 0,00377 рубля.

: 0,00377 рубля. Дивидендная доходность : 4,6%.

: 4,6%. Последний день для покупки под дивиденды: 23 июня.

«РСТомск», обыкновенные акции

Тикер : TORS.

: TORS. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 0,0156 рубля.

0,0156 рубля. Дивидендная доходность: 1,9%.

1,9%. Последний день для покупки под дивиденды: 23 июня.

«РСТомск», привилегированные акции

Тикер: TORSP.

TORSP. Cтатус: рекомендовано.

рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 0,0294 рубля.

0,0294 рубля. Дивидендная доходность: 4,59%.

4,59%. Последний день для покупки под дивиденды: 23 июня.

«Красноярскэнергосбыт», обыкновенные акции

Тикер : KRSB.

: KRSB. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 2,067 рубля.

: 2,067 рубля. Дивидендная доходность : 9,3%.

: 9,3%. Последний день для покупки под дивиденды: 19 июня.

«Красноярскэнергосбыт», привилегированные акции

Тикер : KRSBP.

: KRSBP. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 2,067 рубля.

: 2,067 рубля. Дивидендная доходность : 8,8%.

: 8,8%. Последний день для покупки под дивиденды: 19 июня.

ТНС энерго Марий Эл, обыкновенные акции

Тикер : MISB.

: MISB. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 1,98 рубля.

1,98 рубля. Дивидендная доходность : 3,9%.

: 3,9%. Последний день для покупки под дивиденды: 17 июня.

ТНС энерго Марий Эл, привилегированные акции

Тикер : MISBP.

: MISBP. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 6,2 рубля.

: 6,2 рубля. Дивидендная доходность : 11,2%.

: 11,2%. Последний день для покупки под дивиденды: 17 июня.

ТНС энерго Воронеж, обыкновенные акции

Тикер : VRSB.

: VRSB. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 2,58 рубля.

2,58 рубля. Дивидендная доходность : 0,7%.

: 0,7%. Последний день для покупки под дивиденды: 17 июня.

ТНС энерго Воронеж, привилегированные акции

Тикер : VRSBP.

: VRSBP. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 17,99 рубля.

17,99 рубля. Дивидендная доходность: 13,5%.

13,5%. Последний день для покупки под дивиденды: 17 июня.

«Россети Ленэнерго», обыкновенные акции

Тикер : LSNG.

: LSNG. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 0,5379 рубля.

: 0,5379 рубля. Дивидендная доходность : 3,2%.

: 3,2%. Последний день для покупки под дивиденды: 16 июня.

«Россети Ленэнерго», привилегированные акции

Тикер : LSNGP.

: LSNGP. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 36,7247 рубля.

: 36,7247 рубля. Дивидендная доходность : 10,3%.

: 10,3%. Последний день для покупки под дивиденды: 16 июня.

ТНС энерго Ростов-на-Дону, обыкновенные акции

Тикер : RTSB.

: RTSB. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 0,084 рубля.

: 0,084 рубля. Дивидендная доходность: 2,5%.

2,5%. Последний день для покупки под дивиденды: 9 июня.

ТНС энерго Ростов-на-Дону, привилегированные акции

Тикер : RTSBP.

: RTSBP. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 0,13 рубля.

0,13 рубля. Дивидендная доходность : 9,22%.

: 9,22%. Последний день для покупки под дивиденды: 9 июня.

«Интер РАО»

Тикер : IRAO.

: IRAO. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 0,32 рубля.

: 0,32 рубля. Дивидендная доходность: 10,06%.

10,06%. Последний день для покупки под дивиденды: 8 июня.

Тикер: MSNG.

MSNG. Cтатус: рекомендовано.

рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу: 0,27 рубля.

0,27 рубля. Дивидендная доходность: 14,1%.

14,1%. Последний день для покупки под дивиденды: 13 июля.

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