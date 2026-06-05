Дивидендный календарь: кто выплатит дивиденды летом 2026 года и когда купить бумаги
«Рамблер» собрал основную информацию о дивидендных выплатах летом 2026 года: компании по отраслям, размеры дивидендов, доходность, последние даты для покупки бумаг под дивиденды.
Банки и финансы
Сбербанк, обыкновенные акции
- Тикер: SBER.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 37,64 рубля.
- Дивидендная доходность: 11,7%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.
Сбербанк, привилегированные акции
- Тикер: SBERP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 37,64 рубля.
- Дивидендная доходность: 11,7%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.
- Тикер: VTBR
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 9,71 рубля.
- Дивидендная доходность: 11,3%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.
МГКЛ («Мосгорломбард»)
- Тикер: MGKL.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,28 рубля.
- Дивидендная доходность: 10,9%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 16 июля.
- Тикер: SVCB
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,35 рубля.
- Дивидендная доходность: 2,9%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 10 июля.
- Тикер: MBNK
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 96,12 рубля.
- Дивидендная доходность: 7,8%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 9 июля.
- Тикер: MOEX.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 19,57 рубля.
- Дивидендная доходность: 11,6%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 8 июля.
- Тикер: RDRB.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 4,75 рубля.
- Дивидендная доходность: 4,1%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 3 июля.
- Тикер: USBN.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,01999252 рубля.
- Дивидендная доходность: 12,81%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 3 июля.
МФК «Займер»
- Тикер: ZAYM.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 11,1 рубля.
- Дивидендная доходность: 7,4%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 29 июня.
Девелопмент и недвижимость
Дом.рф
- Тикер: ZAYM.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 246,88 рубля.
- Дивидендная доходность: 10,42%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.
- Тикер: LSRG.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 78 рублей.
- Дивидендная доходность: 12,1
- %.
- Последний день для покупки под дивиденды: 10 июля.
ИТ
«Т-Технологии»
- Тикер: T.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 4,6 рубля.
- Дивидендная доходность: 1,5%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 7 августа.
ГК «Базис»
- Тикер: BAZA.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 7,2 рубля.
- Дивидендная доходность: 6,2%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.
Софтлайн
- Тикер: SOFL.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,18 рубля.
- Дивидендная доходность: 0,3%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 8 июля.
Циан
- Тикер: CNRU.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 53 рубля.
- Дивидендная доходность: 8,5%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 19 июня.
«Арендата»
- Тикер: DATA.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 6,43 рубля.
- Дивидендная доходность: 6,4%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 9 июня.
Машиностроение и инжиниринг
«Донской завод радиодеталей», привилегированные акции
- Тикер: DZRDP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 61,64 рубля.
- Дивидендная доходность: 4,5%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 10 июля.
- Тикер: NAUK.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 16,01 рубля.
- Дивидендная доходность: 3,1%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 6 июля.
- Тикер: CHKZ.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 394 рублей.
- Дивидендная доходность: 2,3%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 3 июля.
- Тикер: SVAV.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 25,5 рубля.
- Дивидендная доходность: 5,4%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 10 июня.
Медицина
«Диод»
- Тикер: DIOD.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,3 рубля.
- Дивидендная доходность: 3,2%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 3 июля.
«Артген»
- Тикер: ABIO.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 1,2 рубля.
- Дивидендная доходность: 2,2%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 19 июня.
«Промомед»
- Тикер: PRMD.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 8 рублей.
- Дивидендная доходность: 2%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 18 июня.
ММЦБ
- Тикер: GEMA.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 2,8 рубля.
- Дивидендная доходность: 2,3%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 11 июня.
«Озон Фармацевтика»
- Тикер: OZPH.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,27 рубля.
- Дивидендная доходность: 0,5%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 2 июня.
Нефть и газ
«Сургутнефтегаз», обыкновенные акции
- Тикер: SNGS.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,85 рубля.
- Дивидендная доходность: 4,4%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 15 июля.
«Сургутнефтегаз», привилегированные акции
- Тикер: SNGSР.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,85 рубля.
- Дивидендная доходность: 2,1%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 15 июля.
«Татнефть», обыкновенные акции
- Тикер: TATN.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 11,61 рубля.
- Дивидендная доходность: 1,9%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 14 июля.
«Татнефть», привилегированные акции
- Тикер: TATNP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 11,61 рубля.
- Дивидендная доходность: 2%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 14 июля.
«Башнефть», обыкновенные акции
- Тикер: BANE.
- Статус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 69,29 рубля.
- Дивидендная доходность: 4,9% рубля.
- Последний день для покупки под дивиденды: 10 июля.
«Башнефть», привилегированные акции
- Тикер: BANEР.
- Статус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 69,29 рубля.
- Дивидендная доходность: 6,8% ру бля.
- Последний день для покупки под дивиденды: 10 июля.
- Тикер: ROSN.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 2,27 рубля.
- Дивидендная доходность: 0,6%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 8 июля.
«Саратовский НПЗ», привилегированные акции
- Тикер: KRKNP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 309,63 рубля.
- Дивидендная доходность: 4,5%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 7 июля.
«Славнефть-ЯНОС», привилегированные акции
- Тикер: JNOSP
- Статус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,01 рубля.
- Дивидендная доходность: 0,1% рубля.
- Последний день для покупки под дивиденды: 6 июля.
«Газпром нефть»
- Тикер: SIBN.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 28,11 рубля.
- Дивидендная доходность: 5,48%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 3 июля.
«Нижнекамскнефтехим», обыкновенные акции
- Тикер: NKNC.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,83 рубля.
- Дивидендная доходность: 1,2%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 29 июня.
«Нижнекамскнефтехим», привилегированные акции
- Тикер: NKNCP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,83 рубля.
- Дивидендная доходность: 1,5%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 29 июня.
Потребительский сектор
ГК «Мать и дитя»
- Тикер: MDMG.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 47 рублей.
- Дивидендная доходность: 3,6%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 13 июля.
«Ламбумиз»
- Тикер: LMBZ.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 2,5 рубля.
- Дивидендная доходность: 50%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 6 июля.
«Инарктика»
- Тикер: AQUA.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 10 рубля.
- Дивидендная доходность: 2,4%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 6 июля.
«Икс 5»
- Тикер: X5.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 245 рублей.
- Дивидендная доходность: 10,2%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 6 июля.
НКХП
- Тикер: NKHP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 10,08 рубль.
- Дивидендная доходность: 2%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 3 июля.
Novabev Group
- Тикер: BELU.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 10 рублей.
- Дивидендная доходность: 2,8%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 26 июня.
ВсеИнструменты.ру
- Тикер: VSEH.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 4 рубля.
- Дивидендная доходность: 5,5%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 18 июня.
«Левенгук»
- Тикер: LVHK.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,189 рублей.
- Дивидендная доходность: 0,8%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 11 июня.
«Эйч Эф Джи» (Henderson)
- Тикер: HNFG.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 17 рублей.
- Дивидендная доходность: 4%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 5 июня.
Страхование
Росгосстрах СК
- Тикер: RGSS.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,004 рубля.
- Дивидендная доходность: 2,11%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 11 июня.
Телеком
«Ростелеком», обыкновенные акции
- Тикер: RTKM.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 2,71 рубля.
- Дивидендная доходность: 5,3%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.
«Ростелеком», привилегированные акции
- Тикер: RTKMP.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 6,25 рубля.
- Дивидендная доходность: 5%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.
- Тикер: MTSS.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 35 рублей.
- Дивидендная доходность: 15%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 8 июля.
Транспорт
- Тикер: FLOT.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 4,87 рубля.
- Дивидендная доходность: 5,8%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 15 июля.
Химическая промышленность и удобрения
«Казаньоргсинтез», обыкновенные акции
- Тикер: KZOS.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 2,85 рубля.
- Доходность: 4,9%.
- Последний день для покупки акций под дивиденды: 26 июня.
«Казаньоргсинтез», привилегированные акции
- Тикер: KZOSP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,25 рубля.
- Доходность: 1,7о%.
- Последний день для покупки акций под дивиденды: 26 июня.
Энергетика
- Тикер: MRKV.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,0212 рубля.
- Дивидендная доходность: 10,6%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 1 июля
«Россети Урал»
- Тикер: MRKU.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,0612 рубля.
- Дивидендная доходность: 10,37 %.
- Последний день для покупки под дивиденды: 30 июня.
- Тикер: MRKP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,0725 рубля.
- Дивидендная доходность: 11,9%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 29 июня.
ДЭК
- Тикер: DVEC.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,1 рубля.
- Дивидендная доходность: 6,29%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 24 июня.
ТНС энерго Кубань
- Тикер: KBSB.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 62,285 рубля.
- Дивидендная доходность: 6,7%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 24 июня.
РЭСК
- Тикер: RZSB.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 4,23 рубля.
- Дивидендная доходность: 11%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 24 июня.
ТНС энерго Ярославль, привилегированные акции
- Тикер: YRSBP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 17,21 рубля.
- Дивидендная доходность: 8,8%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 24 июня.
- Тикер: TORS.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,00377 рубля.
- Дивидендная доходность: 4,6%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 23 июня.
«РСТомск», обыкновенные акции
- Тикер: TORS.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,0156 рубля.
- Дивидендная доходность: 1,9%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 23 июня.
«РСТомск», привилегированные акции
- Тикер: TORSP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,0294 рубля.
- Дивидендная доходность: 4,59%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 23 июня.
«Красноярскэнергосбыт», обыкновенные акции
- Тикер: KRSB.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 2,067 рубля.
- Дивидендная доходность: 9,3%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 19 июня.
«Красноярскэнергосбыт», привилегированные акции
- Тикер: KRSBP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 2,067 рубля.
- Дивидендная доходность: 8,8%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 19 июня.
ТНС энерго Марий Эл, обыкновенные акции
- Тикер: MISB.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 1,98 рубля.
- Дивидендная доходность: 3,9%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 17 июня.
ТНС энерго Марий Эл, привилегированные акции
- Тикер: MISBP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 6,2 рубля.
- Дивидендная доходность: 11,2%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 17 июня.
ТНС энерго Воронеж, обыкновенные акции
- Тикер: VRSB.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 2,58 рубля.
- Дивидендная доходность: 0,7%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 17 июня.
ТНС энерго Воронеж, привилегированные акции
- Тикер: VRSBP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 17,99 рубля.
- Дивидендная доходность: 13,5%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 17 июня.
«Россети Ленэнерго», обыкновенные акции
- Тикер: LSNG.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,5379 рубля.
- Дивидендная доходность: 3,2%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 16 июня.
«Россети Ленэнерго», привилегированные акции
- Тикер: LSNGP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 36,7247 рубля.
- Дивидендная доходность: 10,3%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 16 июня.
ТНС энерго Ростов-на-Дону, обыкновенные акции
- Тикер: RTSB.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,084 рубля.
- Дивидендная доходность: 2,5%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 9 июня.
ТНС энерго Ростов-на-Дону, привилегированные акции
- Тикер: RTSBP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,13 рубля.
- Дивидендная доходность: 9,22%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 9 июня.
- Тикер: IRAO.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,32 рубля.
- Дивидендная доходность: 10,06%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 8 июня.
«Мосэнерго»
- Тикер: MSNG.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,27 рубля.
- Дивидендная доходность: 14,1%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 13 июля.
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