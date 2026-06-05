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Дивидендный календарь: кто выплатит дивиденды летом 2026 года и когда купить бумаги

Марина Стрельникова

«Рамблер» собрал основную информацию о дивидендных выплатах летом 2026 года: компании по отраслям, размеры дивидендов, доходность, последние даты для покупки бумаг под дивиденды.

Дивидендный календарь: кто выплатит дивиденды летом 2026 года и когда купить бумаги
© Рамблер

Банки и финансы

Сбербанк, обыкновенные акции

  • Тикер: SBER.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 37,64 рубля.
  • Дивидендная доходность: 11,7%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.

Сбербанк, привилегированные акции

  • Тикер: SBERP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 37,64 рубля.
  • Дивидендная доходность: 11,7%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.

Банк ВТБ

  • Тикер: VTBR
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 9,71 рубля.
  • Дивидендная доходность: 11,3%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.

МГКЛ («Мосгорломбард»)

  • Тикер: MGKL.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,28 рубля.
  • Дивидендная доходность: 10,9%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 16 июля.

Совкомбанк

  • Тикер: SVCB
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,35 рубля.
  • Дивидендная доходность: 2,9%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 10 июля.

МТС-банк

  • Тикер: MBNK
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 96,12 рубля.
  • Дивидендная доходность: 7,8%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 9 июля.

Московская биржа

  • Тикер: MOEX.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 19,57 рубля.
  • Дивидендная доходность: 11,6%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 8 июля.

Росдорбанк

  • Тикер: RDRB.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 4,75 рубля.
  • Дивидендная доходность: 4,1%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 3 июля.

«Уралсиб»

  • Тикер: USBN.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,01999252 рубля.
  • Дивидендная доходность: 12,81%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 3 июля.

МФК «Займер»

  • Тикер: ZAYM.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 11,1 рубля.
  • Дивидендная доходность: 7,4%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 29 июня.

Девелопмент и недвижимость

Дом.рф

  • Тикер: ZAYM.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 246,88 рубля.
  • Дивидендная доходность: 10,42%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.

«Группа ЛСР»

  • Тикер: LSRG.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 78 рублей.
  • Дивидендная доходность: 12,1
  • %.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 10 июля.

ИТ

«Т-Технологии»

  • Тикер: T.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 4,6 рубля.
  • Дивидендная доходность: 1,5%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 7 августа.

ГК «Базис»

  • Тикер: BAZA.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 7,2 рубля.
  • Дивидендная доходность: 6,2%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.

Софтлайн

  • Тикер: SOFL.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,18 рубля.
  • Дивидендная доходность: 0,3%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 8 июля.

Циан

  • Тикер: CNRU.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 53 рубля.
  • Дивидендная доходность: 8,5%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 19 июня.

«Арендата»

  • Тикер: DATA.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 6,43 рубля.
  • Дивидендная доходность: 6,4%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 9 июня.

Машиностроение и инжиниринг

«Донской завод радиодеталей», привилегированные акции

  • Тикер: DZRDP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 61,64 рубля.
  • Дивидендная доходность: 4,5%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 10 июля.

НПО «Наука»

  • Тикер: NAUK.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 16,01 рубля.
  • Дивидендная доходность: 3,1%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 6 июля.

ЧКПЗ

  • Тикер: CHKZ.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 394 рублей.
  • Дивидендная доходность: 2,3%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 3 июля.

«Соллерс»

  • Тикер: SVAV.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 25,5 рубля.
  • Дивидендная доходность: 5,4%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 10 июня.

Медицина

«Диод»

  • Тикер: DIOD.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,3 рубля.
  • Дивидендная доходность: 3,2%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 3 июля.

«Артген»

  • Тикер: ABIO.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 1,2 рубля.
  • Дивидендная доходность: 2,2%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 19 июня.

«Промомед»

  • Тикер: PRMD.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 8 рублей.
  • Дивидендная доходность: 2%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 18 июня.

ММЦБ

  • Тикер: GEMA.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 2,8 рубля.
  • Дивидендная доходность: 2,3%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 11 июня.

«Озон Фармацевтика»

  • Тикер: OZPH.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,27 рубля.
  • Дивидендная доходность: 0,5%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 2 июня.

Нефть и газ

«Сургутнефтегаз», обыкновенные акции

  • Тикер: SNGS.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,85 рубля.
  • Дивидендная доходность: 4,4%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 15 июля.

«Сургутнефтегаз», привилегированные акции

  • Тикер: SNGSР.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,85 рубля.
  • Дивидендная доходность: 2,1%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 15 июля.

«Татнефть», обыкновенные акции

  • Тикер: TATN.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 11,61 рубля.
  • Дивидендная доходность: 1,9%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 14 июля.

«Татнефть», привилегированные акции

  • Тикер: TATNP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 11,61 рубля.
  • Дивидендная доходность: 2%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 14 июля.

«Башнефть», обыкновенные акции

  • Тикер: BANE.
  • Статус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 69,29 рубля.
  • Дивидендная доходность: 4,9% рубля.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 10 июля.

«Башнефть», привилегированные акции

  • Тикер: BANEР.
  • Статус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 69,29 рубля.
  • Дивидендная доходность: 6,8% ру бля.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 10 июля.

«Роснефть»

  • Тикер: ROSN.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 2,27 рубля.
  • Дивидендная доходность: 0,6%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 8 июля.

«Саратовский НПЗ», привилегированные акции

  • Тикер: KRKNP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 309,63 рубля.
  • Дивидендная доходность: 4,5%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 7 июля.

«Славнефть-ЯНОС», привилегированные акции

  • Тикер: JNOSP
  • Статус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,01 рубля.
  • Дивидендная доходность: 0,1% рубля.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 6 июля.

«Газпром нефть»

  • Тикер: SIBN.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 28,11 рубля.
  • Дивидендная доходность: 5,48%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 3 июля.

«Нижнекамскнефтехим», обыкновенные акции

  • Тикер: NKNC.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,83 рубля.
  • Дивидендная доходность: 1,2%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 29 июня.

«Нижнекамскнефтехим», привилегированные акции

  • Тикер: NKNCP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,83 рубля.
  • Дивидендная доходность: 1,5%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 29 июня.

Потребительский сектор

ГК «Мать и дитя»

  • Тикер: MDMG.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 47 рублей.
  • Дивидендная доходность: 3,6%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 13 июля.

«Ламбумиз»

  • Тикер: LMBZ.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 2,5 рубля.
  • Дивидендная доходность: 50%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 6 июля.

«Инарктика»

  • Тикер: AQUA.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 10 рубля.
  • Дивидендная доходность: 2,4%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 6 июля.

«Икс 5»

  • Тикер: X5.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 245 рублей.
  • Дивидендная доходность: 10,2%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 6 июля.

НКХП

  • Тикер: NKHP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 10,08 рубль.
  • Дивидендная доходность: 2%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 3 июля.

Novabev Group

  • Тикер: BELU.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 10 рублей.
  • Дивидендная доходность: 2,8%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 26 июня.

ВсеИнструменты.ру

  • Тикер: VSEH.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 4 рубля.
  • Дивидендная доходность: 5,5%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 18 июня.

«Левенгук»

  • Тикер: LVHK.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,189 рублей.
  • Дивидендная доходность: 0,8%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 11 июня.

«Эйч Эф Джи» (Henderson)

  • Тикер: HNFG.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 17 рублей.
  • Дивидендная доходность: 4%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 5 июня.

Страхование

Росгосстрах СК

  • Тикер: RGSS.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,004 рубля.
  • Дивидендная доходность: 2,11%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 11 июня.

Телеком

«Ростелеком», обыкновенные акции

  • Тикер: RTKM.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 2,71 рубля.
  • Дивидендная доходность: 5,3%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.

«Ростелеком», привилегированные акции

  • Тикер: RTKMP.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 6,25 рубля.
  • Дивидендная доходность: 5%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.

МТС

  • Тикер: MTSS.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 35 рублей.
  • Дивидендная доходность: 15%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 8 июля.

Транспорт

Совкомфлот

  • Тикер: FLOT.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 4,87 рубля.
  • Дивидендная доходность: 5,8%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 15 июля.

Химическая промышленность и удобрения

«Казаньоргсинтез», обыкновенные акции

  • Тикер: KZOS.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 2,85 рубля.
  • Доходность: 4,9%.
  • Последний день для покупки акций под дивиденды: 26 июня.

«Казаньоргсинтез», привилегированные акции

  • Тикер: KZOSP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,25 рубля.
  • Доходность: 1,7о%.
  • Последний день для покупки акций под дивиденды: 26 июня.

Энергетика

«Россети Волга»

  • Тикер: MRKV.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,0212 рубля.
  • Дивидендная доходность: 10,6%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 1 июля

«Россети Урал»

  • Тикер: MRKU.
  • Cтатус: выплачено.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,0612 рубля.
  • Дивидендная доходность: 10,37 %.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 30 июня.

«Россети Центр и Приволжье»

  • Тикер: MRKP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,0725 рубля.
  • Дивидендная доходность: 11,9%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 29 июня.

ДЭК

  • Тикер: DVEC.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,1 рубля.
  • Дивидендная доходность: 6,29%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 24 июня.

ТНС энерго Кубань

  • Тикер: KBSB.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 62,285 рубля.
  • Дивидендная доходность: 6,7%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 24 июня.

РЭСК

  • Тикер: RZSB.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 4,23 рубля.
  • Дивидендная доходность: 11%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 24 июня.

ТНС энерго Ярославль, привилегированные акции

  • Тикер: YRSBP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 17,21 рубля.
  • Дивидендная доходность: 8,8%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 24 июня.

«Россети Юг»

  • Тикер: TORS.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,00377 рубля.
  • Дивидендная доходность: 4,6%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 23 июня.

«РСТомск», обыкновенные акции

  • Тикер: TORS.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,0156 рубля.
  • Дивидендная доходность: 1,9%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 23 июня.

«РСТомск», привилегированные акции

  • Тикер: TORSP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,0294 рубля.
  • Дивидендная доходность: 4,59%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 23 июня.

«Красноярскэнергосбыт», обыкновенные акции

  • Тикер: KRSB.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 2,067 рубля.
  • Дивидендная доходность: 9,3%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 19 июня.

«Красноярскэнергосбыт», привилегированные акции

  • Тикер: KRSBP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 2,067 рубля.
  • Дивидендная доходность: 8,8%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 19 июня.

ТНС энерго Марий Эл, обыкновенные акции

  • Тикер: MISB.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 1,98 рубля.
  • Дивидендная доходность: 3,9%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 17 июня.

ТНС энерго Марий Эл, привилегированные акции

  • Тикер: MISBP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 6,2 рубля.
  • Дивидендная доходность: 11,2%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 17 июня.

ТНС энерго Воронеж, обыкновенные акции

  • Тикер: VRSB.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 2,58 рубля.
  • Дивидендная доходность: 0,7%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 17 июня.

ТНС энерго Воронеж, привилегированные акции

  • Тикер: VRSBP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 17,99 рубля.
  • Дивидендная доходность: 13,5%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 17 июня.

«Россети Ленэнерго», обыкновенные акции

  • Тикер: LSNG.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,5379 рубля.
  • Дивидендная доходность: 3,2%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 16 июня.

«Россети Ленэнерго», привилегированные акции

  • Тикер: LSNGP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 36,7247 рубля.
  • Дивидендная доходность: 10,3%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 16 июня.

ТНС энерго Ростов-на-Дону, обыкновенные акции

  • Тикер: RTSB.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,084 рубля.
  • Дивидендная доходность: 2,5%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 9 июня.

ТНС энерго Ростов-на-Дону, привилегированные акции

  • Тикер: RTSBP.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,13 рубля.
  • Дивидендная доходность: 9,22%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 9 июня.

«Интер РАО»

  • Тикер: IRAO.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,32 рубля.
  • Дивидендная доходность: 10,06%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 8 июня.

«Мосэнерго»

  • Тикер: MSNG.
  • Cтатус: рекомендовано.
  • Размер дивидендов на бумагу: 0,27 рубля.
  • Дивидендная доходность: 14,1%.
  • Последний день для покупки под дивиденды: 13 июля.

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