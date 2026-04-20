Как завершились основные торги на российском рынке 20 апреля

Владимир Давыденко

Российский рынок акций завершил торги ростом. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи прибавил 1,09% и закрылся на уровне 2753,66 пункта. По сравнению с началом 2026 года индекс остаётся в небольшом минусе — снижение составляет 0,47%.

В течение дня рынок двигался в умеренном диапазоне. Минимальное значение составило 2727,88 пункта, а максимум достигал 2757,62 пункта. Колебания были относительно сдержанными, без резких скачков.

В лидерах роста оказались бумаги:

  • ЮГК (+5,17%);
  • «НОВАТЭК», обыкновенные акции (+2,87%);
  • «Татнефть», обыкновенные акции (+2,7%);
  • «ФосАгро», обыкновенные акции (+2,66%);
  • «Татнефть» привилегированные акции (+2,58%).

Среди аутсайдеров торгов:

  • МКБ, обыкновенные акции (−3,6%);
  • АЛРОСА, обыкновенные акции (−0,95%);
  • «Русал» (−0,78%);
  • НЛМК (−0,75%);
  • ДОМ.РФ (−0,75%).

Объём торгов составил около 50,7 миллиарда рублей. Рыночная капитализация компаний, входящих в индекс, превысила 7,25 триллиона рублей.

