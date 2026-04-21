Бенчмарк: что это и зачем инвестору сравнивать свою доходность с рынком

Бенчмарк — это эталонный показатель, с которым инвестор сравнивает доходность своего портфеля. Такой подход позволяет понять: заработали вы благодаря грамотной стратегии или просто повезло на растущем рынке. Если ваш портфель вырос меньше, чем бенчмарк, значит, выбранная тактика требует пересмотра.

Что такое бенчмарк

Чаще всего в роли бенчмарка выступают фондовые индексы. Это готовые «корзины» акций или облигаций, отобранных по определённому принципу. Например: по отрасли, размеру компании или стране.

Большинство мировых индексов устроены так, что доля каждой компании пропорциональна её капитализации: чем дороже компания, тем больше влияние на индекс. Составы регулярно пересматриваются — из индекса исключают компании, потерявшие ликвидность, и добавляют новые перспективные бизнесы.

Основные мировые бенчмарки

S&P500. Индекс 500 крупнейших компаний США. Охватывает около 80% американского рынка акций. Считается главным индикатором состояния экономики США.

Dow Jones Industrial Average (DJIA). Старейший индекс США, включающий 30 компаний — «голубых фишек». Уникальная особенность: он рассчитывается на основе цены акций, а не капитализации эмитента. Из-за этого метода компания с дорогими ценными бумагами влияет на индекс сильнее, чем компания с огромной капитализацией, но дешёвыми акциями. Это делает Dow Jones менее показательным, чем S&P 500,

Nasdaq 100. Индекс 100 крупнейших нефинансовых компаний, торгующихся на американской бирже Nasdaq. В составе доминируют технологические гиганты: Apple, Microsoft, NVIDIA.

Euro Stoxx 50. Главный общеевропейский индекс, включающий 50 компаний еврозоны. Доля одного эмитента не может превышать 10%, чтобы избежать перекоса в сторону гигантов.

Nikkei 225. Основной индекс Японии, включающий 225 компаний Токийской фондовой биржи. Как и Dow Jones, рассчитывается по цене акций.

Hang Seng Index (HSI). Ведущий индекс Гонконга. На апрель 2026 года включает порядка 90 компаний, представляющих более половины капитализации Гонконгской фондовой биржи.

Главные бенчмарки в России

На российском фондовом рынке есть два главных индексных ориентира.

Индекс Мосбиржи (IMOEX). Рассчитывается в рублях. Включает 50 максимально ликвидных акций отечественных эмитентов. В их числе, Сбер, «Газпром», «Яндекс», «Полюс». Охватывает около 85% российского рынка акций.

IMOEX — ценовой индекс, он не учитывает дивиденды. Для корректного сравнения с портфелем, получающим дивиденды, используйте индексы Мосбиржи полной доходности:

MCFTR (брутто, без вычета налогов);

(брутто, без вычета налогов); MCFTRR (нетто, с учётом налогов).

Индекс РТС (RTSI). По составу идентичен IMOEX, но рассчитывается в долларах США. Из-за этого динамика индекса сильно зависит от курса рубля. При ослаблении рубля RTSI падает быстрее IMOEX, при укреплении — растёт сильнее.

Мосбиржа не спит и не уходит на обед: зачем нужны дополнительные торги

Зачем инвестору сравнивать себя с рынком

Сравнение с бенчмарком решает три ключевые задачи:

Отделить мастерство от везения. Рынок может расти сам по себе. Если ваш портфель вырос на 15%, а индекс — на 20%, вы фактически недополучили прибыль. Без сравнения с эталоном вы можете ошибочно считать свою стратегию успешной. Своевременно корректировать стратегию. Отставание от эталона на протяжении года сигнализирует: выбранный подход не работает. Бенчмарк помогает заметить проблему на ранней стадии и изменить тактику до того, как потери станут критическими. Оценить эффективность управляющего. Если средствами управляет профессионал, бенчмарк выступает единственным честным измерителем его работы. Систематическое отставание от индекса в течение 3–5 лет — основание для смены управляющего.

Для оценки торговой стратегии важно правильно выбрать бенчмарк. Он должен соответствовать составу вашего портфеля по географии, классам активов и отраслям.

Сравнивайте портфель и бенчмарк строго за одинаковые календарные отрезки: месяц к месяцу, квартал к кварталу, год к году.

Названы тренды фондового рынка в 2026 году