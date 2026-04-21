Сбер объявил рекордные дивиденды за 2025 год

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Об этом говорится в материалах компании, опубликованных на сервере раскрытия корпоративной информации.

Общий объём средств, который банк направит на дивидендные выплаты, превысит 850 миллиардов рублей. Доходность составит порядка 11% годовых.

Последний день для покупки бумаг под выплаты — 17 июля. Окончательное решение примут акционеры на общем собрании, которое должно состояться 30 июня 2026 года.

