Как завершись основные торги на российском рынке 21 апреля
Российский рынок акций завершил вторник положительной динамикой. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи прибавил 0,15%, закрывшись на отметке 2757,7 пункта.
Колебания индекса в течение дня уложились в коридор примерно в 26 пунктов. Самое низкое значение индикатора в ходе сессии составило 2737,36 пункта, тогда как максимальная отметка достигла 2763,71 пункта.
Увереннее рынка чувствовали себя представители биржевого и нефтяного секторов. В лидерах роста оказались бумаги:
- «МосБиржа» (+2,12%);
- «Татнефть» (+1,39%);
- ЛУКОЙЛ (+1,38%);
- ГМК «Норникель» (+1,36%);
- «ФосАгро» (+1,09%)
Среди аутсайдеров сессии оказались банковский и потребительский сектора. В числе лидеров падения:
- МКБ (-4,62%);
- ВТБ (-2,21%);
- АФК «Система» (-1,89%);
- АЛРОСА (-1,41%);
- Совкомбанк (-1,21%).
Совокупный объём торгов по итогам дня превысил 51,6 миллиарда рублей. Рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчёта индекса, составила более 7,26 триллиона рублей.
Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.
