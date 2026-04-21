Как завершись основные торги на российском рынке 21 апреля

Российский рынок акций завершил вторник положительной динамикой. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи прибавил 0,15%, закрывшись на отметке 2757,7 пункта.

© Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Колебания индекса в течение дня уложились в коридор примерно в 26 пунктов. Самое низкое значение индикатора в ходе сессии составило 2737,36 пункта, тогда как максимальная отметка достигла 2763,71 пункта.

Увереннее рынка чувствовали себя представители биржевого и нефтяного секторов. В лидерах роста оказались бумаги:

«МосБиржа» (+2,12%);

«Татнефть» (+1,39%);

ЛУКОЙЛ (+1,38%);

ГМК «Норникель» (+1,36%);

«ФосАгро» (+1,09%)

Среди аутсайдеров сессии оказались банковский и потребительский сектора. В числе лидеров падения:

МКБ (-4,62%);

ВТБ (-2,21%);

АФК «Система» (-1,89%);

АЛРОСА (-1,41%);

Совкомбанк (-1,21%).

Совокупный объём торгов по итогам дня превысил 51,6 миллиарда рублей. Рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчёта индекса, составила более 7,26 триллиона рублей.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

