Как завершись основные торги на российском рынке 22 апреля

Российский рынок акций завершил среду положительной динамикой. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи прибавил 0,14%, закрывшись на отметке 2761,64 пункта. С начала месяца бенчмарк снизился на 0,53%.

Колебания в течение дня уложились в коридор примерно в 8 пунктов. В ходе сессии индикатор опускался до минимальной отметки 2752,73 пункта, а максимальное значение зафиксировано на уровне 2769,04 пункта.

Наибольшую поддержку индексу оказали акции финансового и металлургического секторов. В лидерах роста оказались:

МКБ, обыкновенные акции (+2,38%);

«Группа Позитив» (+2,32%);

«Северсталь», обыкновенные акции (+2,29%);

ММК (+2,11%);

АФК «Система», обыкновенные акции (+2,04%).

Сдержали подъём бумаги банковского, нефтегазового и горнодобывающего секторов. В числе лидеров снижения:

ВТБ, обыкновенные акции (-1,09%);

НОВАТЭК, обыкновенные акции (-1%);

«МД Медикал Груп», обыкновенные акции (-0,81%);

«Совкомфлот» (-0,78%);

ГМК «Норильский Никель» (-0,48%).

Объём торгов по итогам дня превысил 37,77 миллиарда рублей, а рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчёта индекса, составила более 7,27 триллиона рублей.

