Как завершись основные торги на российском рынке 22 апреля
Российский рынок акций завершил среду положительной динамикой. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи прибавил 0,14%, закрывшись на отметке 2761,64 пункта. С начала месяца бенчмарк снизился на 0,53%.
Колебания в течение дня уложились в коридор примерно в 8 пунктов. В ходе сессии индикатор опускался до минимальной отметки 2752,73 пункта, а максимальное значение зафиксировано на уровне 2769,04 пункта.
Наибольшую поддержку индексу оказали акции финансового и металлургического секторов. В лидерах роста оказались:
- МКБ, обыкновенные акции (+2,38%);
- «Группа Позитив» (+2,32%);
- «Северсталь», обыкновенные акции (+2,29%);
- ММК (+2,11%);
- АФК «Система», обыкновенные акции (+2,04%).
Сдержали подъём бумаги банковского, нефтегазового и горнодобывающего секторов. В числе лидеров снижения:
- ВТБ, обыкновенные акции (-1,09%);
- НОВАТЭК, обыкновенные акции (-1%);
- «МД Медикал Груп», обыкновенные акции (-0,81%);
- «Совкомфлот» (-0,78%);
- ГМК «Норильский Никель» (-0,48%).
Объём торгов по итогам дня превысил 37,77 миллиарда рублей, а рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчёта индекса, составила более 7,27 триллиона рублей.
