ЛУКОЙЛ утвердил дивиденды 278 рублей на акцию

Акционеры ЛУКОЙЛА на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2025 года в размере 278 рублей на одну обыкновенную акцию, передаёт корреспондент ТАСС.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 4 мая. С учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 397 рублей на акцию суммарный объём выплат за 2025 год составит 675 рублей на акцию.

В целом на дивиденды, включая промежуточные выплаты, компания направит 192,61 миллиарда рублей за счёт нераспределённой прибыли 2025 и 2022 годов. Чистая прибыль по РСБУ в 2025 году составила 403,7 миллиарда рублей.

Для сравнения, по итогам 2024 года суммарные дивидендные выплаты составили 1055 рублей на акцию.

Также акционеры утвердили совет директоров в составе девяти человек и приняли решение о выплате вознаграждения его членам. Уставный капитал компании включает 692 865 762 обыкновенных акций.

