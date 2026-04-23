Как завершись основные торги на российском рынке 23 апреля
Российский рынок акций завершил сессию умеренным ростом. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи прибавил 0,36% и закрылся на уровне 2771,46 пункта. С начала 2026 года бенчмарк показывает рост на 0,17%.
В течение дня индекс двигался в сравнительно узком коридоре: разница между минимумом и максимумом составила около 15 пунктов. На минимуме рынок опускался до 2762,99 пункта, тогда как на пике поднимался к отметке 2777,88 пункта. Открытие прошло близко к уровню предыдущего закрытия — 2770,57 пункта.
Среди лидеров роста по итогам сессии выделились:
- «Мосэнерго» (+2,96%);
- «Сургутнефтегаз» (привилегированные) (+1,65%);
- Московская биржа (+1,39%);
- НОВАТЭК (+1,04%);
- ЭН+ ГРУП (+0,81%).
В числе аутсайдеров оказались:
- ЮГК (-2,29%);
- «МД Медикал Групп» (акционерное общество) (-1,64%);
- НЛМК (акционерное общество) (-1,63%);
- ВТБ (акционерное общество) (-1,54%);
- ММК (-1,52%).
Объем торгов составил около 31,3 миллиарда рублей, а суммарная капитализация компаний, входящих в индекс, превысила 7,29 триллиона рублей.
