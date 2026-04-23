Как завершись основные торги на российском рынке 23 апреля

Российский рынок акций завершил сессию умеренным ростом. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи прибавил 0,36% и закрылся на уровне 2771,46 пункта. С начала 2026 года бенчмарк показывает рост на 0,17%.

© Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

В течение дня индекс двигался в сравнительно узком коридоре: разница между минимумом и максимумом составила около 15 пунктов. На минимуме рынок опускался до 2762,99 пункта, тогда как на пике поднимался к отметке 2777,88 пункта. Открытие прошло близко к уровню предыдущего закрытия — 2770,57 пункта.

Среди лидеров роста по итогам сессии выделились:

«Мосэнерго» (+2,96%);

«Сургутнефтегаз» (привилегированные) (+1,65%);

Московская биржа (+1,39%);

НОВАТЭК (+1,04%);

ЭН+ ГРУП (+0,81%).

В числе аутсайдеров оказались:

ЮГК (-2,29%);

«МД Медикал Групп» (акционерное общество) (-1,64%);

НЛМК (акционерное общество) (-1,63%);

ВТБ (акционерное общество) (-1,54%);

ММК (-1,52%).

Объем торгов составил около 31,3 миллиарда рублей, а суммарная капитализация компаний, входящих в индекс, превысила 7,29 триллиона рублей.

