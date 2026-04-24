Как завершись основные торги на российском рынке 24 апреля
Российский рынок акций завершил пятницу уверенным снижением. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи потерял 1,39%, закрывшись на уровне 2733 пункта. С начала 2026 года бенчмарк снизился на 1,22%, а с начала месяца — на 1,56%.
Диапазон движения индекса в пятницу составил почти 48 пунктов. В моменте индикатор опускался до 2729,64 пункта. Максимальное значение дня было зафиксировано на отметке 2777,89 пункта.
В числе лидеров падения сессии оказались бумаги:
- АЛРОСА (–3,72%);
- АФК «Система» (–3,24%);
- ММК (–3,11%);
- Совкомбанк (–2,79%);
- «Озон» (–2,75%).
Устойчивость к снижению проявили лишь отдельные эмитенты. В лидерах роста:
- «Транснефть», привилегированные акции (+0,12%);
- «Циан» (+0,03%).
Объем торгов по итогам дня превысил 53,75 миллиарда рублей, а рыночная капитализация компаний, входящих в базу расчета индекса, составила около 7,2 триллиона рублей.
