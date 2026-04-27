Эксперты спрогнозировали курс рубля на начало мая

Курс рубля в конце апреля продолжает удерживать сильные позиции относительно основных мировых валют. Доллар торгуется ниже 75 рублей, евро находится около 88 рублей, юань опустился ниже 11 рублей. Проанализировали, что происходит на валютном рынке, и спросили экспертов, каким будет курс рубля к началу мая.

Как вёл себя рубль на прошлой неделе

Рубль уверенно завершил неделю с 20 по 24 апреля, несмотря на очередное снижение ключевой ставки ЦБ. Курс доллара к моменту закрытия торгов на межбанковском рынке «Форекс» в пятницу составил 75,24 рубля. Евро завершил торги на отметке 88,18 рубля, юань — на уровне 11 рублей.

В понедельник иностранные валюты торгуются в «красной зоне». К 13:40 мск курс доллара опустился на 0,47% и составил 74,89 рубля. Евро потерял 0,24% и стоил 87,97 рубля. Курс юаня составил 10,98 рубля (–0,25%).

Официальные курсы валют ЦБ на выходные и 27 апреля:

Доллар — 75,53 рубля.

Евро — 88,28 рубля.

Юань — 11,03 рубля.

Какие факторы определяют курс рубля

Решение Банка России снизить ключевую ставку с 15 до 14,5% практически не сказалось на курсе рубля, поскольку оно совпало с рыночными ожиданиями и уже было заложено в котировки. Такое мнение озвучил «Рамблеру» аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

Эксперт отметил, что ЦБ ужесточил прогнозы по ключевой ставке. Согласно обновлённой оценке регулятора, в 2026 году среднее значение ставки будет 14–14,5% (против 13,5–14,5%), а в 2027 году — 8–10% (вместо 8–9%).

Текущая жёсткая денежно-кредитная политика Банка России является фактором, который поддерживает рубль. Николай Дудченко аналитик ФГ «Финам»

Ещё одним ключевым событием прошлой недели стало решение Минфина вернуться к валютным операциям в рамках бюджетного правила с мая — на два месяца раньше запланированного срока (мораторий должен был действовать до 1 июля). В ведомстве объяснили это необходимостью обеспечить экономическую стабильность и снизить зависимость финансовой системы от колебаний цен на энергоносители.

Регулятор с высокой вероятностью начнёт покупать иностранную валюту. Это будет сдерживать укрепление рубля в условиях роста поступления валютной выручки. Наталья Ващелюк Старший аналитик УК «Первая»

Что будет с рублём на последней неделе апреля

Курсы валют останутся вблизи текущих значений до конца апреля, считают опрошенные «Рамблером» эксперты. По среднему прогнозу, доллар будет торговаться вблизи 75 рублей, курс евро составит около 88,5 рубля, юаня — около 11,1 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко:

Доллар будет находиться в диапазоне 74,5–77 рублей.

Евро будет в коридоре 87,5–89,5 рубля.

Юань составит 11–11,3 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар будет находиться вблизи 75 рублей.

Юань продолжит торговаться на уровне около 11 рублей.

Прогноз эксперта по фондовому рынку БКС Мир инвестиций Михаила Зельцера:

Доллар останется вблизи уровня 75 рублей.

Юань — в области 11 рублей.

К началу лета курсы доллара и юаня поднимутся до 80 и 11,5 рубля соответственно на фоне восстановления покупок валюты Минфином, считает Зельцер.

Ключевая ставка 14,5%: что это значит для вкладов и кредитов