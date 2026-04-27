Как завершись основные торги на российском рынке 27 апреля
Российский рынок акций завершил торги во вторник с незначительным снижением. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи просел на 0,02%, остановившись на уровне 2732,41 пункта. С начала 2026 года бенчмарк снизился на 1,24%.
В течение дня индекс двигался в сравнительно узком коридоре — разница между максимумом и минимумом составила около 20 пунктов. На минимуме рынок опускался к отметке 2724,36 пункта, тогда как верхняя граница сессии прошла вблизи 2744,06 пункта.
Среди аутсайдеров торгов оказались:
- «Эн+ Груп» (-3,53%);
- Яндекс (-2,77%);
- АЛРОСА (-2,6%);
- Группа «Позитив» (-2,55%);
- ЮГК (-2,07%).
В то же время ряд бумаг показал умеренный рост. В числе лидеров:
- Татнефть, привилегированные акции (+1,34%);
- «Лукойл» (+1,27%);
- Татнефть, обыкновенные акции (+1,23%);
- Роснефть (+0,86%);
- «Ренессанс» (+0,3%).
Объём торгов по итогам дня составил около 30,5 миллиарда рублей, а рыночная капитализация компаний, входящих в индекс, достигла примерно 7,19 триллиона рублей.
